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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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سيدي بوزيد:بسبب مشروع بئر السوايبية:مواجهات عنيفة في جلمة، واقرار إضراب عام اليوم
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شروق الجهات
سيدي بوزيد:بسبب مشروع بئر السوايبية:مواجهات عنيفة في جلمة، واقرار إضراب عام اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

شهدت منذ صباح أمس معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الأهالي وقوات الأمن احتجاجا على مشروع  ربط البئر العميقة للماء الصالح للشرب بمنطقة السوايبية.

المواجهات انطلقت باحتجاج عدد من متساكني منطقة السوايبية الذين عبروا عن رفضهم لربط البئر المذكورة بالكهرباء داعين السلط المحلية والجهوية الى تأجيل هذه العملية الى وقت لاحق وانتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع المعترضين على المشروع بدل التدخل باستعمال القوة العامة باعتباره يستنزف المائدة المائية ويمثل خطرا على الابار الفلاحية بالمنطقة على حد تعبيرهم.
هذا وقد تم خلال المواجهات تسجيل حالات إصابة في صفوف المواطنين تم نقلهم الى  المستشفى المحلي بجلمة وتوجيه حالة منهم الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بسبب قنابل الغاز المسيلة, كما افاد مصدر امني انه تم تسجيل إصابة عوني امن بالحجارة تم توجيهما الى المستشفى لتلقي العلاج.
كما قد قام المحتجون بغلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين تونس وقفصة باستعمال الإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة بالإضافة الى تعطل الدروس بكافة المؤسسات التربوية.
من جهتها قامت الوحدات الأمنية خلال المواجهات بإيقاف عدد من المواطنين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي على خلفية المشاركة في الاحتجاج.
الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجلمة المولدي قراوي اكد ان المنظمة الشغيلة ومكونات المجتمع المدني ورؤساء القائمات الانتخابية الفائزة في الانتخابات البلدية كانوا قد طالبوا السلط المحلية والجهوية بتأجيل مسالة ربط بئر السوايبية الى المجلس البلدي القادم والتراجع عن قرار الربط باسعمال القوة العامة محملين مسؤولية ما سينجر عن ذلك من تداعيات.
وللإشارة فان والي الجهة انيس ضيف اكد انه تم الالتجاء الى استعمال القوة العامة لربط بئر السوايبية بالتيار الكهربائي بعد استيفاء كافة طرق الحوار والاستجابة لمطالب الأهالي المشروعة الا ان سقف المطالب ارتفع الى ما لا يمكن تحقيقه على غرار المطالبة بتشغيل أبناء المنطقة بالشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وتوزيع الأراضي الدولية على المواطنين وحصولهم على قسط من مرابيح الشركة.
وذكر الوالي ان هذه البئر الاستراتيجية ستستفيد منها 5 معتمديات بالإضافة الى المساهمة في انجاز عدد من المشاريع على غرار المستشفى الجهوي بجلمة وسوق الإنتاج والمنطقة الصناعية بأم العظام بالإضافة الى تغطية النقص الفادح في مياه الشرب وسط المدينة.
واعلن المجلس المحلي للشغل بجلمة امس عن الدخول في اضراب عام احتجاجي اليوم  الثلاثاء احتجاجا على استعمال القوة المفرطة من قبل الوحدات الامنية في ما يتعلق بمشروع بئر السوايبية ورفض والي الجهة الحوار والتفاوض وفق  نص البيان. وحمل الكاتب العام للمجلس مولدي قراوي والي الجهة المسؤولية الكاملة لما انجر عن قرار استعمال القوة العامة وتداعيات ذلك.

قيس عماري
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شروق الجهات
سيدي بوزيد:بسبب مشروع بئر السوايبية:مواجهات عنيفة في جلمة، واقرار إضراب عام اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

شهدت منذ صباح أمس معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الأهالي وقوات الأمن احتجاجا على مشروع  ربط البئر العميقة للماء الصالح للشرب بمنطقة السوايبية.

المواجهات انطلقت باحتجاج عدد من متساكني منطقة السوايبية الذين عبروا عن رفضهم لربط البئر المذكورة بالكهرباء داعين السلط المحلية والجهوية الى تأجيل هذه العملية الى وقت لاحق وانتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع المعترضين على المشروع بدل التدخل باستعمال القوة العامة باعتباره يستنزف المائدة المائية ويمثل خطرا على الابار الفلاحية بالمنطقة على حد تعبيرهم.
هذا وقد تم خلال المواجهات تسجيل حالات إصابة في صفوف المواطنين تم نقلهم الى  المستشفى المحلي بجلمة وتوجيه حالة منهم الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بسبب قنابل الغاز المسيلة, كما افاد مصدر امني انه تم تسجيل إصابة عوني امن بالحجارة تم توجيهما الى المستشفى لتلقي العلاج.
كما قد قام المحتجون بغلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين تونس وقفصة باستعمال الإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة بالإضافة الى تعطل الدروس بكافة المؤسسات التربوية.
من جهتها قامت الوحدات الأمنية خلال المواجهات بإيقاف عدد من المواطنين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي على خلفية المشاركة في الاحتجاج.
الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجلمة المولدي قراوي اكد ان المنظمة الشغيلة ومكونات المجتمع المدني ورؤساء القائمات الانتخابية الفائزة في الانتخابات البلدية كانوا قد طالبوا السلط المحلية والجهوية بتأجيل مسالة ربط بئر السوايبية الى المجلس البلدي القادم والتراجع عن قرار الربط باسعمال القوة العامة محملين مسؤولية ما سينجر عن ذلك من تداعيات.
وللإشارة فان والي الجهة انيس ضيف اكد انه تم الالتجاء الى استعمال القوة العامة لربط بئر السوايبية بالتيار الكهربائي بعد استيفاء كافة طرق الحوار والاستجابة لمطالب الأهالي المشروعة الا ان سقف المطالب ارتفع الى ما لا يمكن تحقيقه على غرار المطالبة بتشغيل أبناء المنطقة بالشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وتوزيع الأراضي الدولية على المواطنين وحصولهم على قسط من مرابيح الشركة.
وذكر الوالي ان هذه البئر الاستراتيجية ستستفيد منها 5 معتمديات بالإضافة الى المساهمة في انجاز عدد من المشاريع على غرار المستشفى الجهوي بجلمة وسوق الإنتاج والمنطقة الصناعية بأم العظام بالإضافة الى تغطية النقص الفادح في مياه الشرب وسط المدينة.
واعلن المجلس المحلي للشغل بجلمة امس عن الدخول في اضراب عام احتجاجي اليوم  الثلاثاء احتجاجا على استعمال القوة المفرطة من قبل الوحدات الامنية في ما يتعلق بمشروع بئر السوايبية ورفض والي الجهة الحوار والتفاوض وفق  نص البيان. وحمل الكاتب العام للمجلس مولدي قراوي والي الجهة المسؤولية الكاملة لما انجر عن قرار استعمال القوة العامة وتداعيات ذلك.

قيس عماري
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