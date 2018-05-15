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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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أخبار النادي البنزرتي.. حفل استقبال على شرف اللاعبين ووضعية الملعب مازالت غامضة
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كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي.. حفل استقبال على شرف اللاعبين ووضعية الملعب مازالت غامضة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

بنزول الستار على البطولة الوطنية المحترفة مكنت إدارة النادي البنزرتي اللاعبين والإطار الفني من راحة ستمتد الى الأسبوع الأخير من شهر رمضان موعد العودة التدريجية للتدريبات. 
وتخطط إدارة النادي لتنظيم حفل استقبال هذه الأيام على شرف اللاعبين حيث ستمكنهم خلاله من جزء هام من مستحقاتهم حسب ما أكده رئيس فرع كرة القدم بلال يكن لـ»الشروق».
مفاوضات منتظرة 
بانتهاء الموسم الحالي تنتهي كما هو معلوم عقود بعض اللاعبين على غرار حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي وحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن هذا الثنائي البارز مستعد لتجديد العقد مع النادي البنزرتي في صورة تحصلا على مستحقاتهما المالية في نفس السياق علمنا أن لكل من حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي بعض العروض من خارج البطولة التونسية واذا كانت العروض الخارجية محترمة وتلبي طموحاتهما المادية والكروية سيغادران.
تقييم ايجابي 
اجمع المختصون على قيمة العمل الذي قام به الطاقم الفني بقيادة المدرب جلال القادري ورأوا أنه من الحكمة السعي لتجديد عقد الطاقم الفني في إطار الحفاظ على الاستمرارية وكان المدرب جلال القادري قد أكد أنه مستعد لإعادة التجربة مع النادي البنزرتي وتبقى مغادرة القادري لبنزرت واردة في صورة تلقيه لعرض من أحد الفرق السعودية البارزة .
الملعب أولوية مطلقة
في سياق آخر اعتبر اغلب المتابعين أن من أوكد الاشياء حاليا إنهاء اشغال ملعب 15 اكتوبر في اقرب وقت وتعشيب الملعب الفرعي بالعشب الاصطناعي حتى يتمكن النادي من استغلالهما عند انطلاق التحضيرات وعبر المختصون أن عدم إنهاء الاشغال في اقرب وقت وعدم ايجاد حل لوضعية الملعب سيكون بمثابة الضربة القاصمة للنادي فهل تحرص السلط المعنية على فض هذا الإشكال ام تواصل سياسة الهروب إلى الأمام؟
اجراءات غامضة
اشتكى كل من حضر مباراة الدور النهائي لبطولة الوطني ب لكرة السلة التي دارت بقاعة رادس وفاز بها النادي البنزرتي على مكارم المهدية من الإجراءات التنظيمية المشددة التي وقع اتباعها  من ذلك منع الاطفال المصاحبين لآبائهم من حضور المباراة دون اعلام مسبق وكذلك اجبار الجمهور على فحص بصمتهم قبل الدخول.

مراد الدلاجي
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كرة القدم
أخبار النادي البنزرتي.. حفل استقبال على شرف اللاعبين ووضعية الملعب مازالت غامضة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

بنزول الستار على البطولة الوطنية المحترفة مكنت إدارة النادي البنزرتي اللاعبين والإطار الفني من راحة ستمتد الى الأسبوع الأخير من شهر رمضان موعد العودة التدريجية للتدريبات. 
وتخطط إدارة النادي لتنظيم حفل استقبال هذه الأيام على شرف اللاعبين حيث ستمكنهم خلاله من جزء هام من مستحقاتهم حسب ما أكده رئيس فرع كرة القدم بلال يكن لـ»الشروق».
مفاوضات منتظرة 
بانتهاء الموسم الحالي تنتهي كما هو معلوم عقود بعض اللاعبين على غرار حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي وحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن هذا الثنائي البارز مستعد لتجديد العقد مع النادي البنزرتي في صورة تحصلا على مستحقاتهما المالية في نفس السياق علمنا أن لكل من حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي بعض العروض من خارج البطولة التونسية واذا كانت العروض الخارجية محترمة وتلبي طموحاتهما المادية والكروية سيغادران.
تقييم ايجابي 
اجمع المختصون على قيمة العمل الذي قام به الطاقم الفني بقيادة المدرب جلال القادري ورأوا أنه من الحكمة السعي لتجديد عقد الطاقم الفني في إطار الحفاظ على الاستمرارية وكان المدرب جلال القادري قد أكد أنه مستعد لإعادة التجربة مع النادي البنزرتي وتبقى مغادرة القادري لبنزرت واردة في صورة تلقيه لعرض من أحد الفرق السعودية البارزة .
الملعب أولوية مطلقة
في سياق آخر اعتبر اغلب المتابعين أن من أوكد الاشياء حاليا إنهاء اشغال ملعب 15 اكتوبر في اقرب وقت وتعشيب الملعب الفرعي بالعشب الاصطناعي حتى يتمكن النادي من استغلالهما عند انطلاق التحضيرات وعبر المختصون أن عدم إنهاء الاشغال في اقرب وقت وعدم ايجاد حل لوضعية الملعب سيكون بمثابة الضربة القاصمة للنادي فهل تحرص السلط المعنية على فض هذا الإشكال ام تواصل سياسة الهروب إلى الأمام؟
اجراءات غامضة
اشتكى كل من حضر مباراة الدور النهائي لبطولة الوطني ب لكرة السلة التي دارت بقاعة رادس وفاز بها النادي البنزرتي على مكارم المهدية من الإجراءات التنظيمية المشددة التي وقع اتباعها  من ذلك منع الاطفال المصاحبين لآبائهم من حضور المباراة دون اعلام مسبق وكذلك اجبار الجمهور على فحص بصمتهم قبل الدخول.

مراد الدلاجي
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