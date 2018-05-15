أخبار النادي البنزرتي.. حفل استقبال على شرف اللاعبين ووضعية الملعب مازالت غامضة

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بنزول الستار على البطولة الوطنية المحترفة مكنت إدارة النادي البنزرتي اللاعبين والإطار الفني من راحة ستمتد الى الأسبوع الأخير من شهر رمضان موعد العودة التدريجية للتدريبات.
وتخطط إدارة النادي لتنظيم حفل استقبال هذه الأيام على شرف اللاعبين حيث ستمكنهم خلاله من جزء هام من مستحقاتهم حسب ما أكده رئيس فرع كرة القدم بلال يكن لـ»الشروق».
مفاوضات منتظرة
بانتهاء الموسم الحالي تنتهي كما هو معلوم عقود بعض اللاعبين على غرار حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي وحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن هذا الثنائي البارز مستعد لتجديد العقد مع النادي البنزرتي في صورة تحصلا على مستحقاتهما المالية في نفس السياق علمنا أن لكل من حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي بعض العروض من خارج البطولة التونسية واذا كانت العروض الخارجية محترمة وتلبي طموحاتهما المادية والكروية سيغادران.
تقييم ايجابي
اجمع المختصون على قيمة العمل الذي قام به الطاقم الفني بقيادة المدرب جلال القادري ورأوا أنه من الحكمة السعي لتجديد عقد الطاقم الفني في إطار الحفاظ على الاستمرارية وكان المدرب جلال القادري قد أكد أنه مستعد لإعادة التجربة مع النادي البنزرتي وتبقى مغادرة القادري لبنزرت واردة في صورة تلقيه لعرض من أحد الفرق السعودية البارزة .
الملعب أولوية مطلقة
في سياق آخر اعتبر اغلب المتابعين أن من أوكد الاشياء حاليا إنهاء اشغال ملعب 15 اكتوبر في اقرب وقت وتعشيب الملعب الفرعي بالعشب الاصطناعي حتى يتمكن النادي من استغلالهما عند انطلاق التحضيرات وعبر المختصون أن عدم إنهاء الاشغال في اقرب وقت وعدم ايجاد حل لوضعية الملعب سيكون بمثابة الضربة القاصمة للنادي فهل تحرص السلط المعنية على فض هذا الإشكال ام تواصل سياسة الهروب إلى الأمام؟
اجراءات غامضة
اشتكى كل من حضر مباراة الدور النهائي لبطولة الوطني ب لكرة السلة التي دارت بقاعة رادس وفاز بها النادي البنزرتي على مكارم المهدية من الإجراءات التنظيمية المشددة التي وقع اتباعها من ذلك منع الاطفال المصاحبين لآبائهم من حضور المباراة دون اعلام مسبق وكذلك اجبار الجمهور على فحص بصمتهم قبل الدخول.
بنزول الستار على البطولة الوطنية المحترفة مكنت إدارة النادي البنزرتي اللاعبين والإطار الفني من راحة ستمتد الى الأسبوع الأخير من شهر رمضان موعد العودة التدريجية للتدريبات.
وتخطط إدارة النادي لتنظيم حفل استقبال هذه الأيام على شرف اللاعبين حيث ستمكنهم خلاله من جزء هام من مستحقاتهم حسب ما أكده رئيس فرع كرة القدم بلال يكن لـ»الشروق».
مفاوضات منتظرة
بانتهاء الموسم الحالي تنتهي كما هو معلوم عقود بعض اللاعبين على غرار حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي وحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن هذا الثنائي البارز مستعد لتجديد العقد مع النادي البنزرتي في صورة تحصلا على مستحقاتهما المالية في نفس السياق علمنا أن لكل من حمزة الجلاصي ومهدي الرصاصي بعض العروض من خارج البطولة التونسية واذا كانت العروض الخارجية محترمة وتلبي طموحاتهما المادية والكروية سيغادران.
تقييم ايجابي
اجمع المختصون على قيمة العمل الذي قام به الطاقم الفني بقيادة المدرب جلال القادري ورأوا أنه من الحكمة السعي لتجديد عقد الطاقم الفني في إطار الحفاظ على الاستمرارية وكان المدرب جلال القادري قد أكد أنه مستعد لإعادة التجربة مع النادي البنزرتي وتبقى مغادرة القادري لبنزرت واردة في صورة تلقيه لعرض من أحد الفرق السعودية البارزة .
الملعب أولوية مطلقة
في سياق آخر اعتبر اغلب المتابعين أن من أوكد الاشياء حاليا إنهاء اشغال ملعب 15 اكتوبر في اقرب وقت وتعشيب الملعب الفرعي بالعشب الاصطناعي حتى يتمكن النادي من استغلالهما عند انطلاق التحضيرات وعبر المختصون أن عدم إنهاء الاشغال في اقرب وقت وعدم ايجاد حل لوضعية الملعب سيكون بمثابة الضربة القاصمة للنادي فهل تحرص السلط المعنية على فض هذا الإشكال ام تواصل سياسة الهروب إلى الأمام؟
اجراءات غامضة
اشتكى كل من حضر مباراة الدور النهائي لبطولة الوطني ب لكرة السلة التي دارت بقاعة رادس وفاز بها النادي البنزرتي على مكارم المهدية من الإجراءات التنظيمية المشددة التي وقع اتباعها من ذلك منع الاطفال المصاحبين لآبائهم من حضور المباراة دون اعلام مسبق وكذلك اجبار الجمهور على فحص بصمتهم قبل الدخول.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-