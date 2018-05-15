الحمامات:المركّب الشّبابي يحتفل بشهر التّراث

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مكتب نابل (الشّروق)
كعادته نظّم المركّب الشّبابي بالحمّامات احتفاليّة خاصّة بشهر التّراث 2018 راوحت بين الغناء ومسابقات الأكلات التّقليديّة وتذوّقها والأمثلة الشّعبيّة والتّثقيف الصحّي وعرض الأزياء في أجواء متميّزة.
وقد انطلق الحفل بمعزوفات غنائيّة أثّثها الفنّان وابن المؤسّسة جمعة مسعود الذّي واصل تقديم فواصل غنائيّة على امتداد الأمسية التّي تضمّنت كذلك مداخلة قدّمها عونا الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بنابل كريم التّليلي وزينب الشّعباني حول الإسعافات الأوّلية وكيفيّة التوقّي من الحوادث المنزليّة إلى جانب مشاركة المستشفى المحلّي بالحمّامات بمداخلة قدّمتها الأخصّائيّة خديجة قديش حول أهمّية الغذاء المتوازن في التوقّي من الأمراض المزمنة. كما كانت للحاضرين فرصة قيس نسبة السكّري لديهم مجانا في الورشة التّي أشرفت عليها الدّكتورة سلوى بالامين وقد استمتع الحاضرون بعرض الأزياء ومسابقتي سرد الأمثلة الشّعبيّة وأفضل أنواع الأكلات التّقليديّة المعروضة من الكسكسي بالخضر وبالعصبان والمرقاز الشّائح وبالقدّيد والكسكسي «بوطزّة» والكسكسي الأبيض «كسكسي مايو» إلى الحلالم والطّاجين والخبّيزة وصولا إلى الرّوز الجربي والعصيدة والمدموجة ومقروض الحمّامات والبشكوطو والغريبة والفطاير «حلبة» وخبز الطّابونة وخبز «بلبة» وخبز»معارك» وفي غياب واضح لـ»الملوخيّة» ربّما لكونها تتطلّب ساعات لإعدادها...واختتمت الأمسية بالرّقص قبل توزيع الشهائد على المشاركين وتتويج الفائزات بأفضل الأكلات التقليديّة التّي تذوّقها الحاضرون لتظلّ مثل هذه المناسبات فرصة هامّة لتثمين ثراء وتنوّع مخزوننا التّراثي الغذائي وغيره.
مكتب نابل (الشّروق)
كعادته نظّم المركّب الشّبابي بالحمّامات احتفاليّة خاصّة بشهر التّراث 2018 راوحت بين الغناء ومسابقات الأكلات التّقليديّة وتذوّقها والأمثلة الشّعبيّة والتّثقيف الصحّي وعرض الأزياء في أجواء متميّزة.
وقد انطلق الحفل بمعزوفات غنائيّة أثّثها الفنّان وابن المؤسّسة جمعة مسعود الذّي واصل تقديم فواصل غنائيّة على امتداد الأمسية التّي تضمّنت كذلك مداخلة قدّمها عونا الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بنابل كريم التّليلي وزينب الشّعباني حول الإسعافات الأوّلية وكيفيّة التوقّي من الحوادث المنزليّة إلى جانب مشاركة المستشفى المحلّي بالحمّامات بمداخلة قدّمتها الأخصّائيّة خديجة قديش حول أهمّية الغذاء المتوازن في التوقّي من الأمراض المزمنة. كما كانت للحاضرين فرصة قيس نسبة السكّري لديهم مجانا في الورشة التّي أشرفت عليها الدّكتورة سلوى بالامين وقد استمتع الحاضرون بعرض الأزياء ومسابقتي سرد الأمثلة الشّعبيّة وأفضل أنواع الأكلات التّقليديّة المعروضة من الكسكسي بالخضر وبالعصبان والمرقاز الشّائح وبالقدّيد والكسكسي «بوطزّة» والكسكسي الأبيض «كسكسي مايو» إلى الحلالم والطّاجين والخبّيزة وصولا إلى الرّوز الجربي والعصيدة والمدموجة ومقروض الحمّامات والبشكوطو والغريبة والفطاير «حلبة» وخبز الطّابونة وخبز «بلبة» وخبز»معارك» وفي غياب واضح لـ»الملوخيّة» ربّما لكونها تتطلّب ساعات لإعدادها...واختتمت الأمسية بالرّقص قبل توزيع الشهائد على المشاركين وتتويج الفائزات بأفضل الأكلات التقليديّة التّي تذوّقها الحاضرون لتظلّ مثل هذه المناسبات فرصة هامّة لتثمين ثراء وتنوّع مخزوننا التّراثي الغذائي وغيره.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-