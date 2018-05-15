الحمامات:المركّب الشّبابي يحتفل بشهر التّراث

مكتب نابل (الشّروق)

كعادته نظّم المركّب الشّبابي بالحمّامات احتفاليّة خاصّة بشهر التّراث 2018 راوحت بين الغناء ومسابقات الأكلات التّقليديّة وتذوّقها والأمثلة الشّعبيّة والتّثقيف الصحّي وعرض الأزياء في أجواء متميّزة.

وقد انطلق الحفل بمعزوفات غنائيّة أثّثها الفنّان وابن المؤسّسة جمعة مسعود الذّي واصل تقديم فواصل غنائيّة على امتداد الأمسية التّي تضمّنت كذلك مداخلة قدّمها عونا الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة بنابل كريم التّليلي وزينب الشّعباني حول الإسعافات الأوّلية وكيفيّة التوقّي من الحوادث المنزليّة إلى جانب مشاركة المستشفى المحلّي بالحمّامات بمداخلة قدّمتها الأخصّائيّة خديجة قديش حول أهمّية الغذاء المتوازن في التوقّي من الأمراض المزمنة. كما كانت للحاضرين فرصة قيس نسبة السكّري لديهم مجانا في الورشة التّي أشرفت عليها الدّكتورة سلوى بالامين وقد استمتع الحاضرون بعرض الأزياء ومسابقتي سرد الأمثلة الشّعبيّة وأفضل أنواع الأكلات التّقليديّة المعروضة من الكسكسي بالخضر وبالعصبان والمرقاز الشّائح وبالقدّيد والكسكسي «بوطزّة» والكسكسي الأبيض «كسكسي مايو» إلى الحلالم والطّاجين والخبّيزة وصولا إلى الرّوز الجربي والعصيدة والمدموجة ومقروض الحمّامات والبشكوطو والغريبة والفطاير «حلبة» وخبز الطّابونة وخبز «بلبة» وخبز»معارك» وفي غياب واضح لـ»الملوخيّة» ربّما لكونها تتطلّب ساعات لإعدادها...واختتمت الأمسية بالرّقص قبل توزيع الشهائد على المشاركين وتتويج الفائزات بأفضل الأكلات التقليديّة التّي تذوّقها الحاضرون لتظلّ مثل هذه المناسبات فرصة هامّة لتثمين ثراء وتنوّع مخزوننا التّراثي الغذائي وغيره.





منذر عزّوز