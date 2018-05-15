أخبار النجم الساحلي .. الخيبة كشفت المستور... الاصلاح ضروري و مضوي راحل

كان لابدّ من حدوث خيبة أمل كبيرة للنجم لتكشف للجميع مدى التراجع الذي أصبح عليه الفريق... وكان لابدّ من حدوث عاصفة هوجاء لتنزع العباءة البيضاء التي سترت مكامن الخلل على المستوى الفني والإداري والبشري منذ انطلاق الموسم الحالي... وأكيد ان كل من شاهد عشية اول أمس تلك الآلاف المؤلفة من أحباء فريق جوهرة الساحل وهي تغادر مدارة ملعب رادس مكسورة الخاطر وفي حزن وصمت كبيرين يدرك حجم النكسة التي أصابتها. إن «مهزلة» يوم الأحد الماضي ضد النادي الافريقي ستجعل من يهمهم امر النجم يراجعون سياستهم وحساباتهم بالكامل خاصة أن الجمهور أصبح على علم بالأسباب الظاهرة و«الخفية» لهذه الخيبة المرتقبة.

سقوط مدوّي

الى أين يسير النجم ؟ وماهي آفاقه عاجلا وآجلا؟ هذا السؤال الحارق عاد ليطرحه الأحباء بإلحاح وهم يتابعون الصرح العملاق يمر بأصعب فتراته..

وفي الحقيقة لم يتوقعوا ان يكون سقوط النجم بالصورة التي شاهدوها وهو سيناريو جاء شبيها بسقوطه المدوي ضد الأهلي المصري في نصف نهائي رابطة الابطال في ملعب برج العرب ليفقد الفريق هيبته ويمعن في الاساءة الى جماهيره... هذه الجماهير نامت اول أمس على خيبة اضافية تجرعتها بمرارة لا توصف ليس لأن النادي الافريقي هزم فريقها بالاربعة بل لأن الأحباء لم ينتظروا من لاعبيهم ومدربهم ـ مهما كانت التبريرات الجاهزة ـ ذلك المستوى الهزيل والسقوط المدوي.

وفي انتظار تحديد مسؤوليات هذا الفشل هناك سؤال جدير بإيجاد الجواب له وهو: هل يملك النجم ـ فعلا ـ أدوات ردّ الفعل لحفظ ماء الوجه؟

شرف الدين لا يستحق هذا

صحيح ان «الصدمة» كانت كبيرة ليس للجمهور فحسب بل للمسؤولين.. صحيح ان أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع ان يرمي النجم المنديل وينهار انهيارا كاملا... صحيح أن رجل مثل رضا شرف الدين لا يستحق هذا... لكن الصحيح ايضا ان هذه «الصدمة» وضعت الجميع امام الحقيقة التي تم تجاهلها والتي تقول ببساطة شديدة أن النجم لم يكوّن فريقا متجانسا يعوّل على اللعب الجماعي قبل الأسماء والفرديات. وأن النجم لم ينجح الا بفريق يضم نواة من لاعبيه الأصليين يضاف اليهم بعض الوافدين.

في مثل هذه الظروف لم يكن غريبا أن يظهر أغلب اللاعبين في هيئة «أشباح».. وأن تغيب الروح الانتصارية والاندفاع والانضباط وروح المجموعة وحب البذل والعطاء.

المراجعة ضرورية

في ظل هزيمة الاحد الماضي لابدّ لأهل القرار من مراجعة حساباتهم ومواقفهم في أكثر من نقطة لأن الذين يصفقون صباحا مساء بدعوى المحافظة على الأجواء لا يحبون النجم... فالصفعة من النادي الافريقي كانت مؤلمة للجميع ولا يمكن ان تسكّنها الا مواقف واجراءات شجاعة في الصميم لأن نجم الـ 93 سنة لم يتعود على الحلول الصغيرة والظرفية... وهزيمة «الفينال» تفرض على رئيس الجمعية اتخاذ أكثر من خطوة جريئة حتى لا يواصل الفريق الانحدار.. النجم في حاجة الى تغييرات جذرية... و في حاجة الى نفس جديد ولاعبين جدد ولا داعي للبحث في أماكن أخرى فالعناصر المعارة والشابة موجودة ويكفي منحها الفرصة حتى تظهر وتفتك مكانها... النجم في حاجة ايضا الى بعض الانتدابات في مراكز معيّنة ومدرب كفء وخاصة الى حزم أكبر على صعيد الانضباط داخل الميدان وخارجه.

ضريبة زوريخ «كاش»

الحديث عن فشل النجم في لقاء أول أمس الأحد يجرنا حتما للتصريح على الدور الذي لعبه الحكم الدولي يوسف السرايري والطاقم المرافق له لإدارة الدور النهائي واجتهاده في ردّ الجميل لأصحاب الفضل في هذا التعيين وهدية لا تقدّر بثمن وجاءت وقائع أمس الأول لتؤكد ان رضا شرف الدين ومن ورائه فريق النجم الساحلي دفع ثمن ذهابه الى زوريخ لرفع شكوى ضد منظومة الفساد «كاش» وبالحاضر .

تكريم منظومة الفساد

لليوم الثاني على التوالي فرضت الفضيحة التحكيمية على جماهير النجم ان تعيش حالة من الغليان مؤكدة ان فريقها حتى وإن لم يكن في يومه كان مرة أخرى ضحية قرارات تحكيمية مشبوهة أخرجت فريقها عن تركيزه .

غدا آخر لقاء لمضوي

أكدت أطراف قريبة جدا من المدرب الجزائري خير الدين مضوي أن هذا الأخير وفي أعقاب أحداث الدور النهائي لكأس تونس اتخذ قراره بمغادرة النجم الساحلي مباشرة بعد مباراة الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية ضد زيسكو يونايتد الزمبي ليعود عقب ذلك الى اتحاد العاصمة الذي توصل معه الى اتفاق مبدئي قبل دخول نادي وفاق سطيف على الخط في الايام الأخيرة.

يذكر أن عقد خيرالدين مضوي مع النجم ينص على أن كل طرف له مطلق الحرية في وضع حد للعقد الذي يربط الطرفين ويبقى مطالبا بصرف أجر شهرين للطرف الآخر. في ذات السياق أكدت مصادر مطلعة أن نية رئيس الجمعية رضا شرف الدين تتجه نحو إعفاء كامل الطاقم الفني.





محمد باللطيفة