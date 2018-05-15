بمصنع سباركو بقرمبالية:طرد تعسفي لـ38 عاملا والاتحاد يقرر الإضراب

أصدر الاتحاد المحلّي للشغل بقرمبالية وبوعرقوب قرار تنفيذ إضراب عامّ محلّي بمعتمديتي قرمبالية وبوعرقوب الثلاثاء 22 ماي 2018 وذلك بسبب التجاوزات الخطيرة التي يسلكها صاحب مؤسسة سباركو بطريق بني خلاد في حق بعض عمّال المصنع.

مكتب نابل «الشروق»:

عديد العملة وقع طردهم تعسفيا منذ 07 أفريل الفارط وانتهاج سياسة العقاب الجماعي والتجويع الى جانب عدم الجدية في الحوار وايجاد الحلول الكفيلة بحفظ حقوق هؤلاء العملة. وصرح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل عباس الحناشي لـ"الشروق" أنه يساند نضال أعوان المؤسسة المذكورة من أجل حقوقهم المشروعة وأنه عمل جاهدا من أجل ايجاد الحلول الممكنة لهؤلاء الا أن الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة الذي وقع استدعاؤه أكثر من مرّة من طرف التفقدية المحلية للشغل والمصالحة بقرمبالية والتفقدية الجهوية للشغل والمصالحة بنابل وبمركز الولاية .. لم يبد أي جدية في الحوار.

ظروف معيشية صعبة

يبلغ عدد العمال المطرودين من معمل سباركو 38 عاملا وعاملة مرسّمين بحكم السنوات الطويلة التي قضوها في العمل. وتسبب غياب الرقابة الصحية بالمؤسسة المذكورة في إصابة البعض منهم بأمراض مختلفة والعديد منهم أصيب بأمراض مختلفة ناجمة عن المواد الكيمياوية السامة فطالبوا بتوفير وسائل الوقاية إلا أنهم كانوا في كل مرة يقابلون بالرفض والمماطلة رغم رفع تقرير من طرف المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية بالجهة يؤكد رداءة الظروف التي يعمل بها هؤلاء العمال الذين نظموا مسيرة انطلقت من دار الاتحاد المحلي للشغل بقرمبالية وبوعرقوب في اتجاه مركز معتمدية قرمبالية وذلك بعد اعتصام بالمؤسسة دام قرابة الشهر والنصف. وقد جاءت هذه المسيرة للتعبير عن غضبهم لتواصل صمت السلط المحلية والجهوية ازاء تدهور ظروفهم المعيشية ورفضهم سياسة الترهيب التي انتهجها المسؤولون بالمؤسسة التي يعملون بها. وقد حمل المتضررون خلال هذه المسيرة ملفاتهم الطبية التي تبين تعرضهم لأمراض بسبب المواد الكيمياوية.

مطالب عمال سباركو صحية وليست مطالب مادية. وقد شرح عضو النقابة بمؤسسة سباركو هشام الرياحي لـ"الشروق" أن مطالب العمال تتمحور حول تحسين ظروف عملهم وليست مطالب مادية. كما يعتقد البعض مضيفا أن هذه المشاكل انطلقت منذ سنة 2012 وذلك بعد أن قام الاعوان باستدعاء المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية لمعاينة ظروف العمل غير الصحية والتي أثرت سلبا على صحّة الاعوان بالمؤسسة. وقد صدر تقرير في الغرض حيث ألزم الادارة بالقيام بالعديد من الاصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف عمل الأعوان الا ان كلفة الاصلاحات حالت دون ان تلتزم ادارة المؤسسة بها.

طرد تعسفي ومصير مجهول

وقد ذكر لنا الكاتب العام لنقابة سباركو منير بن حمودة أنه تم سنة 2014 نقل الشركة من مكانها الاصلي الى قرمبالية لكن ظروف العمل بقيت على حالها رغم تذكير معهد الصحة والسلامة المهنية ادارة المؤسسة للمرة الثانية بضرورة تطبيق قواعد الصحة ..الا أن قرار الطرد التعسفي كان في انتظار هؤلاء الاعوان حيث وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل منذ 7 أفريل الفارط. وهذا أدى إلى تدهور الوضعية المادية للمتضررين حيث أصبحوا غير قادرين على اعالة أسرهم وذلك في اطار سياسة العقاب الجماعي والتجويع. ورفض الممثل القانوني لمؤسسة سباركو الإدلاء بأي تصريح لـ"الشروق" فاتصلت بالممثل القانوني للمؤسسة المذكورة إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح يخص هذا الإشكال معللا أن ملف القضية أصبح الآن بيد السلط المعنية مضيفا أنه لا يرفض مبدأ الحوار إن وقع استدعاؤه لذلك.

فتحولنا إلى معتمد قرمبالية محمد الحبيب السعودي الذي صرح لـ"الشروق" أنه قام باستدعاء الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة والجهات المعنية بالصحة والسلامة المهنية بالجهة لمناقشة المطالب الا انهم لم يتوصلوا الى حلول ترضي كل الاطراف مما استوجب تدخل السلط الجهوية وحتى المركزية لحل هذا الاشكال.





لطيـفة العبيـدي