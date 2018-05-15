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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم
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أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.
هذا اللّقاء لا يَقبل القسمة على اثنين بما أن أبناء بن يحيى سينزلون بثقلهم (وبشكل مدروس طبعا) إلى مناطق الخصم لتحقيق فوز ساحق يضعهم في الصّدارة قبل الرّكون إلى الراحة والقيام بالتحسينات والتعزيزات الضرورية للمنافسة بشراسة على الكأس الإفريقية.
خصم يفرض الاحترام
لا يَحتاج الترجي إلى من يُذكّره بخطر الوُقوع في فخّ الاستسهال بعد أن خَبر المُنافسات القارية وبعد أن اكتوى في أكثر من مناسبة بنيران المَغمورين في الكرة الإفريقية. خصم الترجي وهو «تَاونشيب رولرز» ليس من «العَمالقة» في إفريقيا لكنّه أيضا ليس من صنف «الأقزام» كما قد يتوهّم البعض. منافس شيخ الأندية في لقاء اللّيلة في رادس يفرض حتما الاحترام خاصّة بعد أن أزاح المريخ السوداني أثناء الأدوار التمهيدية من رابطة الأبطال علاوة على استهلال دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي ما جعله يَدخل مُنافسات جولة اليوم وهو في كُرسي الرّيادة.
تحويرات
بعد أن منح بن يحيى بعض دعائمه الأساسية قسطا من الراحة وسمح لهم بالغياب عن المباراة الاحتفالية والشكلية أمام شبيبة القيروان من المُرجّح أن يواجه شيخ الأندية التونسية اللّيلة خصمه البوتسواني بكامل «أسلحته».
تشكيلة الجمعية قد تستعيد خَدمات الدربالي والربيع و»كوليبالي» والبدري وتعكس هذه التعزيزات أهميّة مباراة الليلة التي يُساوي فيها الانتصار مركز الصّدارة وقد تكون المكاسب أكبر إذا اقترن فوز فريق بن يحيى مع سُقوط «الأهلاوية» في فخّ الأوغنديين. ذلك أن انهزام الأهلي أوتعادله خارج دياره أمام «كامبالا سيتي» سيجعل الترجي يجلس بمفرده في كرسي الصّدارة.
الماجري يحمل الآمال
في ظلّ عدم جاهزية هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة تبدو حظوظ بلال الماجري كبيرة للظّهور في المنطقة الأمامية للترجي الذي كان قد استنجد بخدماته أثناء اللّعب في لقاء القيروان وذلك بعد أن تعذّر على طه مواصلة اللّقاء.
الماجري سيكون أمام فرصة «ذَهبية» لإثبات مؤهلاته والمساهمة في قيادة الجمعية نحو الانتصار بمساندة الجمهور الأصفر والأحمر الذي سيكون أفضل سند للجمعية في هذه المُواجهة القارية.

سامي حماني
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أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال...
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المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.
هذا اللّقاء لا يَقبل القسمة على اثنين بما أن أبناء بن يحيى سينزلون بثقلهم (وبشكل مدروس طبعا) إلى مناطق الخصم لتحقيق فوز ساحق يضعهم في الصّدارة قبل الرّكون إلى الراحة والقيام بالتحسينات والتعزيزات الضرورية للمنافسة بشراسة على الكأس الإفريقية.
خصم يفرض الاحترام
لا يَحتاج الترجي إلى من يُذكّره بخطر الوُقوع في فخّ الاستسهال بعد أن خَبر المُنافسات القارية وبعد أن اكتوى في أكثر من مناسبة بنيران المَغمورين في الكرة الإفريقية. خصم الترجي وهو «تَاونشيب رولرز» ليس من «العَمالقة» في إفريقيا لكنّه أيضا ليس من صنف «الأقزام» كما قد يتوهّم البعض. منافس شيخ الأندية في لقاء اللّيلة في رادس يفرض حتما الاحترام خاصّة بعد أن أزاح المريخ السوداني أثناء الأدوار التمهيدية من رابطة الأبطال علاوة على استهلال دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي ما جعله يَدخل مُنافسات جولة اليوم وهو في كُرسي الرّيادة.
تحويرات
بعد أن منح بن يحيى بعض دعائمه الأساسية قسطا من الراحة وسمح لهم بالغياب عن المباراة الاحتفالية والشكلية أمام شبيبة القيروان من المُرجّح أن يواجه شيخ الأندية التونسية اللّيلة خصمه البوتسواني بكامل «أسلحته».
تشكيلة الجمعية قد تستعيد خَدمات الدربالي والربيع و»كوليبالي» والبدري وتعكس هذه التعزيزات أهميّة مباراة الليلة التي يُساوي فيها الانتصار مركز الصّدارة وقد تكون المكاسب أكبر إذا اقترن فوز فريق بن يحيى مع سُقوط «الأهلاوية» في فخّ الأوغنديين. ذلك أن انهزام الأهلي أوتعادله خارج دياره أمام «كامبالا سيتي» سيجعل الترجي يجلس بمفرده في كرسي الصّدارة.
الماجري يحمل الآمال
في ظلّ عدم جاهزية هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة تبدو حظوظ بلال الماجري كبيرة للظّهور في المنطقة الأمامية للترجي الذي كان قد استنجد بخدماته أثناء اللّعب في لقاء القيروان وذلك بعد أن تعذّر على طه مواصلة اللّقاء.
الماجري سيكون أمام فرصة «ذَهبية» لإثبات مؤهلاته والمساهمة في قيادة الجمعية نحو الانتصار بمساندة الجمهور الأصفر والأحمر الذي سيكون أفضل سند للجمعية في هذه المُواجهة القارية.

سامي حماني
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أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال...
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عبد الحميد الرياحي
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