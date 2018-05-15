أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم

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يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.
هذا اللّقاء لا يَقبل القسمة على اثنين بما أن أبناء بن يحيى سينزلون بثقلهم (وبشكل مدروس طبعا) إلى مناطق الخصم لتحقيق فوز ساحق يضعهم في الصّدارة قبل الرّكون إلى الراحة والقيام بالتحسينات والتعزيزات الضرورية للمنافسة بشراسة على الكأس الإفريقية.
خصم يفرض الاحترام
لا يَحتاج الترجي إلى من يُذكّره بخطر الوُقوع في فخّ الاستسهال بعد أن خَبر المُنافسات القارية وبعد أن اكتوى في أكثر من مناسبة بنيران المَغمورين في الكرة الإفريقية. خصم الترجي وهو «تَاونشيب رولرز» ليس من «العَمالقة» في إفريقيا لكنّه أيضا ليس من صنف «الأقزام» كما قد يتوهّم البعض. منافس شيخ الأندية في لقاء اللّيلة في رادس يفرض حتما الاحترام خاصّة بعد أن أزاح المريخ السوداني أثناء الأدوار التمهيدية من رابطة الأبطال علاوة على استهلال دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي ما جعله يَدخل مُنافسات جولة اليوم وهو في كُرسي الرّيادة.
تحويرات
بعد أن منح بن يحيى بعض دعائمه الأساسية قسطا من الراحة وسمح لهم بالغياب عن المباراة الاحتفالية والشكلية أمام شبيبة القيروان من المُرجّح أن يواجه شيخ الأندية التونسية اللّيلة خصمه البوتسواني بكامل «أسلحته».
تشكيلة الجمعية قد تستعيد خَدمات الدربالي والربيع و»كوليبالي» والبدري وتعكس هذه التعزيزات أهميّة مباراة الليلة التي يُساوي فيها الانتصار مركز الصّدارة وقد تكون المكاسب أكبر إذا اقترن فوز فريق بن يحيى مع سُقوط «الأهلاوية» في فخّ الأوغنديين. ذلك أن انهزام الأهلي أوتعادله خارج دياره أمام «كامبالا سيتي» سيجعل الترجي يجلس بمفرده في كرسي الصّدارة.
الماجري يحمل الآمال
في ظلّ عدم جاهزية هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة تبدو حظوظ بلال الماجري كبيرة للظّهور في المنطقة الأمامية للترجي الذي كان قد استنجد بخدماته أثناء اللّعب في لقاء القيروان وذلك بعد أن تعذّر على طه مواصلة اللّقاء.
الماجري سيكون أمام فرصة «ذَهبية» لإثبات مؤهلاته والمساهمة في قيادة الجمعية نحو الانتصار بمساندة الجمهور الأصفر والأحمر الذي سيكون أفضل سند للجمعية في هذه المُواجهة القارية.
يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.
هذا اللّقاء لا يَقبل القسمة على اثنين بما أن أبناء بن يحيى سينزلون بثقلهم (وبشكل مدروس طبعا) إلى مناطق الخصم لتحقيق فوز ساحق يضعهم في الصّدارة قبل الرّكون إلى الراحة والقيام بالتحسينات والتعزيزات الضرورية للمنافسة بشراسة على الكأس الإفريقية.
خصم يفرض الاحترام
لا يَحتاج الترجي إلى من يُذكّره بخطر الوُقوع في فخّ الاستسهال بعد أن خَبر المُنافسات القارية وبعد أن اكتوى في أكثر من مناسبة بنيران المَغمورين في الكرة الإفريقية. خصم الترجي وهو «تَاونشيب رولرز» ليس من «العَمالقة» في إفريقيا لكنّه أيضا ليس من صنف «الأقزام» كما قد يتوهّم البعض. منافس شيخ الأندية في لقاء اللّيلة في رادس يفرض حتما الاحترام خاصّة بعد أن أزاح المريخ السوداني أثناء الأدوار التمهيدية من رابطة الأبطال علاوة على استهلال دور المجموعات بإنتصار ثمين على «كامبالا سيتي» الأوغندي ما جعله يَدخل مُنافسات جولة اليوم وهو في كُرسي الرّيادة.
تحويرات
بعد أن منح بن يحيى بعض دعائمه الأساسية قسطا من الراحة وسمح لهم بالغياب عن المباراة الاحتفالية والشكلية أمام شبيبة القيروان من المُرجّح أن يواجه شيخ الأندية التونسية اللّيلة خصمه البوتسواني بكامل «أسلحته».
تشكيلة الجمعية قد تستعيد خَدمات الدربالي والربيع و»كوليبالي» والبدري وتعكس هذه التعزيزات أهميّة مباراة الليلة التي يُساوي فيها الانتصار مركز الصّدارة وقد تكون المكاسب أكبر إذا اقترن فوز فريق بن يحيى مع سُقوط «الأهلاوية» في فخّ الأوغنديين. ذلك أن انهزام الأهلي أوتعادله خارج دياره أمام «كامبالا سيتي» سيجعل الترجي يجلس بمفرده في كرسي الصّدارة.
الماجري يحمل الآمال
في ظلّ عدم جاهزية هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة تبدو حظوظ بلال الماجري كبيرة للظّهور في المنطقة الأمامية للترجي الذي كان قد استنجد بخدماته أثناء اللّعب في لقاء القيروان وذلك بعد أن تعذّر على طه مواصلة اللّقاء.
الماجري سيكون أمام فرصة «ذَهبية» لإثبات مؤهلاته والمساهمة في قيادة الجمعية نحو الانتصار بمساندة الجمهور الأصفر والأحمر الذي سيكون أفضل سند للجمعية في هذه المُواجهة القارية.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-