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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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القصر:هلاك طفل الـ 14 ربيعا بصعقة كهربائية
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القضائي
القصر:هلاك طفل الـ 14 ربيعا بصعقة كهربائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

مكتب قفصة - الشروق: 

جد عشية اول امس حادث اليم بمدينة القصر تمثل في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14سنة بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تواجد ه بحضيرة بناء بمنزل قرب مركز البريد ورغم تدخل بعض المواطنين لانقاذه قبل وصول الحماية المدنية فقد فارق الحياة وحسب شهود عيان فإن صورة الحادث تتمثل في ان الضحية كان يعمل بحضيرة بناء بمنزل في الطابق العلوي وبعد ان لامسته اسلاك التيار الكهربائي عالية الضغط التي كانت بجانب المنزل تعرض لصعقة قوية مما ادى الى وفاته على عين المكان رغم محاولات الاسعاف وقد تولت فرقة من الحماية المدنية نقله الى المستشفى الجهوي بقفصة فيما تعهدت احدى الفرق الامنية بالبحث في ملابسات الحادث ويثير هذا الحادث مجددا موضوع تشغيل الاطفال في عديد القطاعات وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر شتى!

عبد الملك زعلاني
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القضائي
القصر:هلاك طفل الـ 14 ربيعا بصعقة كهربائية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

مكتب قفصة - الشروق: 

جد عشية اول امس حادث اليم بمدينة القصر تمثل في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14سنة بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تواجد ه بحضيرة بناء بمنزل قرب مركز البريد ورغم تدخل بعض المواطنين لانقاذه قبل وصول الحماية المدنية فقد فارق الحياة وحسب شهود عيان فإن صورة الحادث تتمثل في ان الضحية كان يعمل بحضيرة بناء بمنزل في الطابق العلوي وبعد ان لامسته اسلاك التيار الكهربائي عالية الضغط التي كانت بجانب المنزل تعرض لصعقة قوية مما ادى الى وفاته على عين المكان رغم محاولات الاسعاف وقد تولت فرقة من الحماية المدنية نقله الى المستشفى الجهوي بقفصة فيما تعهدت احدى الفرق الامنية بالبحث في ملابسات الحادث ويثير هذا الحادث مجددا موضوع تشغيل الاطفال في عديد القطاعات وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر شتى!

عبد الملك زعلاني
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السبيخة:حادث مرور يودي بحياة سائق وجرح 10 آخريــــــن
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
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