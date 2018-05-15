القصر:هلاك طفل الـ 14 ربيعا بصعقة كهربائية

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مكتب قفصة - الشروق:
جد عشية اول امس حادث اليم بمدينة القصر تمثل في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14سنة بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تواجد ه بحضيرة بناء بمنزل قرب مركز البريد ورغم تدخل بعض المواطنين لانقاذه قبل وصول الحماية المدنية فقد فارق الحياة وحسب شهود عيان فإن صورة الحادث تتمثل في ان الضحية كان يعمل بحضيرة بناء بمنزل في الطابق العلوي وبعد ان لامسته اسلاك التيار الكهربائي عالية الضغط التي كانت بجانب المنزل تعرض لصعقة قوية مما ادى الى وفاته على عين المكان رغم محاولات الاسعاف وقد تولت فرقة من الحماية المدنية نقله الى المستشفى الجهوي بقفصة فيما تعهدت احدى الفرق الامنية بالبحث في ملابسات الحادث ويثير هذا الحادث مجددا موضوع تشغيل الاطفال في عديد القطاعات وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر شتى!
مكتب قفصة - الشروق:
جد عشية اول امس حادث اليم بمدينة القصر تمثل في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14سنة بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تواجد ه بحضيرة بناء بمنزل قرب مركز البريد ورغم تدخل بعض المواطنين لانقاذه قبل وصول الحماية المدنية فقد فارق الحياة وحسب شهود عيان فإن صورة الحادث تتمثل في ان الضحية كان يعمل بحضيرة بناء بمنزل في الطابق العلوي وبعد ان لامسته اسلاك التيار الكهربائي عالية الضغط التي كانت بجانب المنزل تعرض لصعقة قوية مما ادى الى وفاته على عين المكان رغم محاولات الاسعاف وقد تولت فرقة من الحماية المدنية نقله الى المستشفى الجهوي بقفصة فيما تعهدت احدى الفرق الامنية بالبحث في ملابسات الحادث ويثير هذا الحادث مجددا موضوع تشغيل الاطفال في عديد القطاعات وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر شتى!
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-