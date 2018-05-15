خططت للقيام بعمليات إرهابية:أحكام بين 7 سنوات و 24 سنة ضد خلية حي الانطلاقة

-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
تونس : الشروق :
اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية نهاية الاسبوع المنقضي احكامها في ما عرف بقضية حي الانطلاقة الارهابية و قد تراوحت بين 7 سنوات و 24 سنة.
وكانت احدى الفرق الامنية التابعة للحرس الوطني بولاية أريانة قد نجحت سنة 2017 في الاطاحة بخليّة تكفيرية تتكوّن من اربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة،قاطنين بحي الانطلاقة ولاية اريانة وحي التحرير وحي ابن خلدون تونس العاصمة.
وتم خلال العملية الامنية الاستباقية العثور بمنزل أحدهم على كراس يحتوي على رسوم بخط اليد تتضمن صورا لأسلحة حربية ورسما لمدينة بأحد بؤر التوتر ولوحة رقمية «TABLET».
بالتحرّي معهم وتصفح حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تبين أنهم يقومون بتنزيل تدوينات تمجد تنظيم «داعش» الارهابي وتشيد بأعماله الارهابية ويتداولون مقاطع فيديو لعمليات الذبح التي يقوم بها التنظيم الإرهابي المذكور.
وبينت الابحاث ان عناصر الخلية كانوا يخططون لاستهداف مقرات امنية و القيام بعمليات ارهابية لبث الفوضى.
تونس : الشروق :
اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية نهاية الاسبوع المنقضي احكامها في ما عرف بقضية حي الانطلاقة الارهابية و قد تراوحت بين 7 سنوات و 24 سنة.
وكانت احدى الفرق الامنية التابعة للحرس الوطني بولاية أريانة قد نجحت سنة 2017 في الاطاحة بخليّة تكفيرية تتكوّن من اربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة،قاطنين بحي الانطلاقة ولاية اريانة وحي التحرير وحي ابن خلدون تونس العاصمة.
وتم خلال العملية الامنية الاستباقية العثور بمنزل أحدهم على كراس يحتوي على رسوم بخط اليد تتضمن صورا لأسلحة حربية ورسما لمدينة بأحد بؤر التوتر ولوحة رقمية «TABLET».
بالتحرّي معهم وتصفح حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تبين أنهم يقومون بتنزيل تدوينات تمجد تنظيم «داعش» الارهابي وتشيد بأعماله الارهابية ويتداولون مقاطع فيديو لعمليات الذبح التي يقوم بها التنظيم الإرهابي المذكور.
وبينت الابحاث ان عناصر الخلية كانوا يخططون لاستهداف مقرات امنية و القيام بعمليات ارهابية لبث الفوضى.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-