خططت للقيام بعمليات إرهابية:أحكام بين 7 سنوات و 24 سنة ضد خلية حي الانطلاقة

تونس : الشروق :

اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية نهاية الاسبوع المنقضي احكامها في ما عرف بقضية حي الانطلاقة الارهابية و قد تراوحت بين 7 سنوات و 24 سنة.

وكانت احدى الفرق الامنية التابعة للحرس الوطني بولاية أريانة قد نجحت سنة 2017 في الاطاحة بخليّة تكفيرية تتكوّن من اربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة،قاطنين بحي الانطلاقة ولاية اريانة وحي التحرير وحي ابن خلدون تونس العاصمة.

وتم خلال العملية الامنية الاستباقية العثور بمنزل أحدهم على كراس يحتوي على رسوم بخط اليد تتضمن صورا لأسلحة حربية ورسما لمدينة بأحد بؤر التوتر ولوحة رقمية «TABLET».

بالتحرّي معهم وتصفح حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تبين أنهم يقومون بتنزيل تدوينات تمجد تنظيم «داعش» الارهابي وتشيد بأعماله الارهابية ويتداولون مقاطع فيديو لعمليات الذبح التي يقوم بها التنظيم الإرهابي المذكور.

وبينت الابحاث ان عناصر الخلية كانوا يخططون لاستهداف مقرات امنية و القيام بعمليات ارهابية لبث الفوضى.

ايمان بن عزيزة