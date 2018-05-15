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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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خططت للقيام بعمليات إرهابية:أحكام بين 7 سنوات و 24 سنة ضد خلية حي الانطلاقة
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القضائي
خططت للقيام بعمليات إرهابية:أحكام بين 7 سنوات و 24 سنة ضد خلية حي الانطلاقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس : الشروق :
اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية نهاية الاسبوع المنقضي احكامها في ما عرف بقضية حي الانطلاقة الارهابية و قد تراوحت بين 7 سنوات و 24 سنة.
وكانت احدى الفرق الامنية التابعة للحرس الوطني بولاية أريانة قد نجحت سنة 2017 في الاطاحة بخليّة تكفيرية تتكوّن من اربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة،قاطنين بحي الانطلاقة ولاية اريانة وحي التحرير وحي ابن خلدون تونس العاصمة.
وتم خلال العملية الامنية الاستباقية العثور بمنزل أحدهم على كراس يحتوي على رسوم بخط اليد تتضمن صورا لأسلحة حربية ورسما لمدينة بأحد بؤر التوتر ولوحة رقمية «TABLET».
بالتحرّي معهم وتصفح حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تبين أنهم يقومون بتنزيل تدوينات تمجد تنظيم «داعش» الارهابي وتشيد بأعماله الارهابية ويتداولون مقاطع فيديو لعمليات الذبح التي يقوم بها التنظيم الإرهابي المذكور.
وبينت الابحاث ان عناصر الخلية كانوا يخططون لاستهداف مقرات امنية و القيام بعمليات ارهابية لبث الفوضى.

ايمان بن عزيزة
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القضائي
خططت للقيام بعمليات إرهابية:أحكام بين 7 سنوات و 24 سنة ضد خلية حي الانطلاقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس : الشروق :
اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية نهاية الاسبوع المنقضي احكامها في ما عرف بقضية حي الانطلاقة الارهابية و قد تراوحت بين 7 سنوات و 24 سنة.
وكانت احدى الفرق الامنية التابعة للحرس الوطني بولاية أريانة قد نجحت سنة 2017 في الاطاحة بخليّة تكفيرية تتكوّن من اربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و37 سنة،قاطنين بحي الانطلاقة ولاية اريانة وحي التحرير وحي ابن خلدون تونس العاصمة.
وتم خلال العملية الامنية الاستباقية العثور بمنزل أحدهم على كراس يحتوي على رسوم بخط اليد تتضمن صورا لأسلحة حربية ورسما لمدينة بأحد بؤر التوتر ولوحة رقمية «TABLET».
بالتحرّي معهم وتصفح حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تبين أنهم يقومون بتنزيل تدوينات تمجد تنظيم «داعش» الارهابي وتشيد بأعماله الارهابية ويتداولون مقاطع فيديو لعمليات الذبح التي يقوم بها التنظيم الإرهابي المذكور.
وبينت الابحاث ان عناصر الخلية كانوا يخططون لاستهداف مقرات امنية و القيام بعمليات ارهابية لبث الفوضى.

ايمان بن عزيزة
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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قليبية:بعد 7 سنوات:الكشف عن لغز جريمة قتل النجار
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
جدت منذ 7سنوات جريمة قتل فظيعة بمدينة قليبية ذهب ضحيتها نجار شاب اصيل قليبية تعرض لطعنة غادرة بالة حادة أدت...
المزيد >>
مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها...
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السبيخة:حادث مرور يودي بحياة سائق وجرح 10 آخريــــــن
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفر حادث مرور فظيع صباح يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، عن وفاة سائق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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