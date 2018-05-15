حسب مصادر مسؤولة:جهات سياسية وراء إحداث 76 موقعا للتحريض على الأمنيين

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تونس ـ الشروق:
أكّدت مصادر أمنية مسؤولة لـ«الشروق» أن الاجهزة الأمنية المختصة رصدت احداث 76 موقعا فايسبوكيا في ظرف 48 ساعة فقط موّلتها جهات مالية وسياسية وخارجية بهدف التحريض على الأمنيين ووزير الداخلية لطفي براهم بمناسبة الدور النهائي لكأس تونس.
وأضافت مصادر «الشروق» أن قناة قطرية قامت بدورها بشنّ حملة مسترسلة على امتداد ثلاثة أيام كاملة تحت غطاء احدى مجموعات أحباء الافريقي للتحريض على الأمنيين ليوم مباراة الدور النهائي وحسب ذات المصادر المسؤولة فإن جهازا أمنيا مختصّا رصد خلال 48 ساعة فقط قبل مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم إحداث 76 موقعا على صفحات التواصل الاجتماعي قام المشرفون عليها بشن حملات، مسترسلة أيضا بهدف التحريض على الأمنيين واستهدافهم و«تأليب» جماهير ملعب رادس عليهم لتمرّ تلك المواقع بنفس السرعة القصوى الى استهداف وزير الداخلية لطفي براهم. وتم تمويل تلك المواقع من طرف جهات مالية وسياسية أصبحت معلومة من طرف الجميع بأنها ترفض بقاء براهم على رأس الداخلية والذي ردّ على تلك الحملات التحريضية بالتواجد على أرضية ملعب رادس محاطا بعدد من جماهير الافريقي.
تونس ـ الشروق:
أكّدت مصادر أمنية مسؤولة لـ«الشروق» أن الاجهزة الأمنية المختصة رصدت احداث 76 موقعا فايسبوكيا في ظرف 48 ساعة فقط موّلتها جهات مالية وسياسية وخارجية بهدف التحريض على الأمنيين ووزير الداخلية لطفي براهم بمناسبة الدور النهائي لكأس تونس.
وأضافت مصادر «الشروق» أن قناة قطرية قامت بدورها بشنّ حملة مسترسلة على امتداد ثلاثة أيام كاملة تحت غطاء احدى مجموعات أحباء الافريقي للتحريض على الأمنيين ليوم مباراة الدور النهائي وحسب ذات المصادر المسؤولة فإن جهازا أمنيا مختصّا رصد خلال 48 ساعة فقط قبل مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم إحداث 76 موقعا على صفحات التواصل الاجتماعي قام المشرفون عليها بشن حملات، مسترسلة أيضا بهدف التحريض على الأمنيين واستهدافهم و«تأليب» جماهير ملعب رادس عليهم لتمرّ تلك المواقع بنفس السرعة القصوى الى استهداف وزير الداخلية لطفي براهم. وتم تمويل تلك المواقع من طرف جهات مالية وسياسية أصبحت معلومة من طرف الجميع بأنها ترفض بقاء براهم على رأس الداخلية والذي ردّ على تلك الحملات التحريضية بالتواجد على أرضية ملعب رادس محاطا بعدد من جماهير الافريقي.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-