حسب مصادر مسؤولة:جهات سياسية وراء إحداث 76 موقعا للتحريض على الأمنيين

تونس ـ الشروق:

أكّدت مصادر أمنية مسؤولة لـ«الشروق» أن الاجهزة الأمنية المختصة رصدت احداث 76 موقعا فايسبوكيا في ظرف 48 ساعة فقط موّلتها جهات مالية وسياسية وخارجية بهدف التحريض على الأمنيين ووزير الداخلية لطفي براهم بمناسبة الدور النهائي لكأس تونس.

وأضافت مصادر «الشروق» أن قناة قطرية قامت بدورها بشنّ حملة مسترسلة على امتداد ثلاثة أيام كاملة تحت غطاء احدى مجموعات أحباء الافريقي للتحريض على الأمنيين ليوم مباراة الدور النهائي وحسب ذات المصادر المسؤولة فإن جهازا أمنيا مختصّا رصد خلال 48 ساعة فقط قبل مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم إحداث 76 موقعا على صفحات التواصل الاجتماعي قام المشرفون عليها بشن حملات، مسترسلة أيضا بهدف التحريض على الأمنيين واستهدافهم و«تأليب» جماهير ملعب رادس عليهم لتمرّ تلك المواقع بنفس السرعة القصوى الى استهداف وزير الداخلية لطفي براهم. وتم تمويل تلك المواقع من طرف جهات مالية وسياسية أصبحت معلومة من طرف الجميع بأنها ترفض بقاء براهم على رأس الداخلية والذي ردّ على تلك الحملات التحريضية بالتواجد على أرضية ملعب رادس محاطا بعدد من جماهير الافريقي.

سليم العجرودي