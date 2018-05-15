يتنقّل بمرسيدس سعرها 200 مليون:إيقاف أخطر مروّج مخدّرات بالضاحية الشماليــــــــــة للعاصمــــــــــة

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تونس «الشروق»:
نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي في الإطاحة بأحد أكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية للعاصمة، يتنقل على متن مرسيدس فاخرة أثناء توزيع المخدرات على حرفائه. ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان حي هلال غرب العاصمة انغمس في مجال ترويج المخدرات منذ عدة أشهر مركّزا نشطه على الضاحية الشمالية للعاصمة وبعض الأحياء الراقية بها، حتى لا يتم الانتباه إليه من طرف أعوان الأمن، وبسبب ارتفاع مداخيله من ترويج مختلف المواد المخدّرة فقد أصبح يتنقل على متن سيارة مرسيدس فاخرة تناهز قيمتها 200 ألف دينار، ويستعين بها في ترويج المخدرات على حرفائه إلى أن أصبح يصنّف كواحد من أخطر وأكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي مفادها تنسيقه مع شبان من الجهة صباح أول أمس الأحد، لبيعهم قطعا وأقراصا مخدرة فتم نصب كمين محكم له وبمجرد قدومه تمت محاصرته ومطاردته عند محاولته الهرب، حتى تم إجباره على التوقف وبتفتيشه عثر لديه على أنواع مختلفة من المخدرات والأقراص المخدرة فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
تونس «الشروق»:
نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي في الإطاحة بأحد أكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية للعاصمة، يتنقل على متن مرسيدس فاخرة أثناء توزيع المخدرات على حرفائه. ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان حي هلال غرب العاصمة انغمس في مجال ترويج المخدرات منذ عدة أشهر مركّزا نشطه على الضاحية الشمالية للعاصمة وبعض الأحياء الراقية بها، حتى لا يتم الانتباه إليه من طرف أعوان الأمن، وبسبب ارتفاع مداخيله من ترويج مختلف المواد المخدّرة فقد أصبح يتنقل على متن سيارة مرسيدس فاخرة تناهز قيمتها 200 ألف دينار، ويستعين بها في ترويج المخدرات على حرفائه إلى أن أصبح يصنّف كواحد من أخطر وأكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي مفادها تنسيقه مع شبان من الجهة صباح أول أمس الأحد، لبيعهم قطعا وأقراصا مخدرة فتم نصب كمين محكم له وبمجرد قدومه تمت محاصرته ومطاردته عند محاولته الهرب، حتى تم إجباره على التوقف وبتفتيشه عثر لديه على أنواع مختلفة من المخدرات والأقراص المخدرة فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-