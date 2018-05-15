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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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يتنقّل بمرسيدس سعرها 200 مليون:إيقاف أخطر مروّج مخدّرات بالضاحية الشماليــــــــــة للعاصمــــــــــة
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يتنقّل بمرسيدس سعرها 200 مليون:إيقاف أخطر مروّج مخدّرات بالضاحية الشماليــــــــــة للعاصمــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس «الشروق»:

نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي في الإطاحة بأحد أكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية للعاصمة، يتنقل على متن مرسيدس فاخرة أثناء توزيع المخدرات على حرفائه. ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان حي هلال غرب العاصمة انغمس في مجال ترويج المخدرات منذ عدة أشهر مركّزا نشطه على الضاحية الشمالية للعاصمة وبعض الأحياء الراقية بها، حتى لا يتم الانتباه إليه من طرف أعوان الأمن، وبسبب ارتفاع مداخيله من ترويج مختلف المواد المخدّرة فقد أصبح يتنقل على متن سيارة مرسيدس فاخرة تناهز قيمتها 200 ألف دينار، ويستعين بها في ترويج المخدرات على حرفائه إلى أن أصبح يصنّف كواحد من أخطر وأكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي مفادها تنسيقه مع شبان من الجهة صباح أول أمس الأحد، لبيعهم قطعا وأقراصا مخدرة فتم نصب كمين محكم له وبمجرد قدومه تمت محاصرته ومطاردته عند محاولته الهرب، حتى تم إجباره على التوقف وبتفتيشه عثر لديه على أنواع مختلفة من المخدرات والأقراص المخدرة فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.

س.ع
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يتنقّل بمرسيدس سعرها 200 مليون:إيقاف أخطر مروّج مخدّرات بالضاحية الشماليــــــــــة للعاصمــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس «الشروق»:

نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي في الإطاحة بأحد أكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية للعاصمة، يتنقل على متن مرسيدس فاخرة أثناء توزيع المخدرات على حرفائه. ويستفاد من المعطيات المتوفّرة أن المظنون فيه وهو شاب من سكان حي هلال غرب العاصمة انغمس في مجال ترويج المخدرات منذ عدة أشهر مركّزا نشطه على الضاحية الشمالية للعاصمة وبعض الأحياء الراقية بها، حتى لا يتم الانتباه إليه من طرف أعوان الأمن، وبسبب ارتفاع مداخيله من ترويج مختلف المواد المخدّرة فقد أصبح يتنقل على متن سيارة مرسيدس فاخرة تناهز قيمتها 200 ألف دينار، ويستعين بها في ترويج المخدرات على حرفائه إلى أن أصبح يصنّف كواحد من أخطر وأكبر مروّجي المخدرات بالضاحية الشمالية.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي مفادها تنسيقه مع شبان من الجهة صباح أول أمس الأحد، لبيعهم قطعا وأقراصا مخدرة فتم نصب كمين محكم له وبمجرد قدومه تمت محاصرته ومطاردته عند محاولته الهرب، حتى تم إجباره على التوقف وبتفتيشه عثر لديه على أنواع مختلفة من المخدرات والأقراص المخدرة فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيقات معه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.

س.ع
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