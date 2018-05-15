العاليــــــة:حجز 1476 علبة سجائر مهربة

مكتب الشروق – بنزرت:

في اطار مقاومة التهريب تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية براس الجبل من ولاية بنزرت نهاية الاسبوع من حجز 1476 علبة سجائر تبين عدم اثبات مصدرها في احد المحلات التجارية بمدينة العالية. كما ألقت الفرقة القبض على شخص بحوزته 6 قطع من مخدر القنب الهندي المعروف بالزطلة حيث يشتبه في تورطه في عمليات ترويج مواد مخدرة بالمنطقة.





ايمان عبد الستار