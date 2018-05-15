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العاليــــــة:حجز 1476 علبة سجائر مهربة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018
مكتب الشروق – بنزرت:
في اطار مقاومة التهريب تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية براس الجبل من ولاية بنزرت نهاية الاسبوع من حجز 1476 علبة سجائر تبين عدم اثبات مصدرها في احد المحلات التجارية بمدينة العالية. كما ألقت الفرقة القبض على شخص بحوزته 6 قطع من مخدر القنب الهندي المعروف بالزطلة حيث يشتبه في تورطه في عمليات ترويج مواد مخدرة بالمنطقة.
ايمان عبد الستار
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العاليــــــة:حجز 1476 علبة سجائر مهربة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018
مكتب الشروق – بنزرت:
في اطار مقاومة التهريب تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية براس الجبل من ولاية بنزرت نهاية الاسبوع من حجز 1476 علبة سجائر تبين عدم اثبات مصدرها في احد المحلات التجارية بمدينة العالية. كما ألقت الفرقة القبض على شخص بحوزته 6 قطع من مخدر القنب الهندي المعروف بالزطلة حيث يشتبه في تورطه في عمليات ترويج مواد مخدرة بالمنطقة.
ايمان عبد الستار
بعد اعترافات «دواعش» تونسيين في الجزائر:جمعيات «إرهابية» تواصل نشاطها في تونس
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتشر فيديو عن موقع جزائري تطرق من خلاله الى حوارات مع ارهابيين تونسيين ينتمون الى ما يسمى بتنظيم «داعش» حيث...المزيد >>
قليبية:بعد 7 سنوات:الكشف عن لغز جريمة قتل النجار
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
جدت منذ 7سنوات جريمة قتل فظيعة بمدينة قليبية ذهب ضحيتها نجار شاب اصيل قليبية تعرض لطعنة غادرة بالة حادة أدت...المزيد >>
مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها...المزيد >>
السبيخة:حادث مرور يودي بحياة سائق وجرح 10 آخريــــــن
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفر حادث مرور فظيع صباح يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، عن وفاة سائق...المزيد >>
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
عبد الحميد الرياحيخطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة