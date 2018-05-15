على خلفية الشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس:جمعية المحامين الشبان تدعو الحكومة إلى اعلان موقفها الرسمي

ونس «الشروق»:

جددت الجمعية التونسية للمحامين الشبان استنكارها الشديد للقرار الامريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية رسميا الى القدس الشريف.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها أمس ان هذا القرار هو اعتراف من الجانب الامريكي ان القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب كما اعتبرته عملا ارهابيا بامتياز.

وأكّدت جمعية المحامين الشبان ان القرار الامريكي خارق للمعاهدات والمواثيق الدولية في محاولة دنيئة لتهويد القدس الشريف وشرعنة الاحتلال.

ودعت الحكومة التونسية الى تبيان موقفها الرسمي من قرار الولايات المتحدة الامريكية.

ونددت في ذات البيان بالمواقف «المخزية والمهينة» للانظمة العربية وقالت انها ستبقى وصمة عار تلازمهم الى الابد.

وأكّدت الجمعية ان المقاومة هي الخيار الاوحد في وجه الهمجية الصهيوامريكية والتواطئ العربي وباركت خيار المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني ونشادت الجمعية المجتمع الدولي وكل نفس حر في تونس والعالم الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة بكل الوسائل المتاحة.

إيمان