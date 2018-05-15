الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
على خلفية الشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس:جمعية المحامين الشبان تدعو الحكومة إلى اعلان موقفها الرسمي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
القضائي
على خلفية الشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس:جمعية المحامين الشبان تدعو الحكومة إلى اعلان موقفها الرسمي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

ونس «الشروق»: 

جددت الجمعية التونسية للمحامين الشبان استنكارها الشديد للقرار الامريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية رسميا الى القدس الشريف.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها أمس ان هذا القرار هو اعتراف من الجانب الامريكي ان القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب كما اعتبرته عملا ارهابيا بامتياز.
وأكّدت جمعية المحامين الشبان ان القرار الامريكي خارق للمعاهدات والمواثيق الدولية في محاولة دنيئة لتهويد القدس الشريف وشرعنة الاحتلال.
ودعت الحكومة التونسية الى تبيان موقفها الرسمي من قرار الولايات المتحدة الامريكية.
ونددت في ذات البيان بالمواقف «المخزية والمهينة» للانظمة العربية وقالت انها ستبقى وصمة عار تلازمهم الى الابد.
وأكّدت الجمعية ان المقاومة هي الخيار الاوحد في وجه الهمجية الصهيوامريكية والتواطئ العربي وباركت خيار المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني ونشادت الجمعية المجتمع الدولي وكل نفس حر في تونس والعالم الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة بكل الوسائل المتاحة.

إيمان
تقرؤون أيضا
بعد اعترافات «دواعش» تونسيين في الجزائر:جمعيات «إرهابية» تواصل نشاطها في تونس
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتشر فيديو عن موقع جزائري تطرق من خلاله الى حوارات مع ارهابيين تونسيين ينتمون الى ما يسمى بتنظيم «داعش» حيث...
المزيد >>
قليبية:بعد 7 سنوات:الكشف عن لغز جريمة قتل النجار
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
جدت منذ 7سنوات جريمة قتل فظيعة بمدينة قليبية ذهب ضحيتها نجار شاب اصيل قليبية تعرض لطعنة غادرة بالة حادة أدت...
المزيد >>
مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها...
المزيد >>
السبيخة:حادث مرور يودي بحياة سائق وجرح 10 آخريــــــن
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفر حادث مرور فظيع صباح يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، عن وفاة سائق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
على خلفية الشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس:جمعية المحامين الشبان تدعو الحكومة إلى اعلان موقفها الرسمي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

ونس «الشروق»: 

جددت الجمعية التونسية للمحامين الشبان استنكارها الشديد للقرار الامريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية رسميا الى القدس الشريف.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها أمس ان هذا القرار هو اعتراف من الجانب الامريكي ان القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب كما اعتبرته عملا ارهابيا بامتياز.
وأكّدت جمعية المحامين الشبان ان القرار الامريكي خارق للمعاهدات والمواثيق الدولية في محاولة دنيئة لتهويد القدس الشريف وشرعنة الاحتلال.
ودعت الحكومة التونسية الى تبيان موقفها الرسمي من قرار الولايات المتحدة الامريكية.
ونددت في ذات البيان بالمواقف «المخزية والمهينة» للانظمة العربية وقالت انها ستبقى وصمة عار تلازمهم الى الابد.
وأكّدت الجمعية ان المقاومة هي الخيار الاوحد في وجه الهمجية الصهيوامريكية والتواطئ العربي وباركت خيار المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني ونشادت الجمعية المجتمع الدولي وكل نفس حر في تونس والعالم الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة بكل الوسائل المتاحة.

إيمان
تقرؤون أيضا
بعد اعترافات «دواعش» تونسيين في الجزائر:جمعيات «إرهابية» تواصل نشاطها في تونس
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتشر فيديو عن موقع جزائري تطرق من خلاله الى حوارات مع ارهابيين تونسيين ينتمون الى ما يسمى بتنظيم «داعش» حيث...
المزيد >>
قليبية:بعد 7 سنوات:الكشف عن لغز جريمة قتل النجار
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
جدت منذ 7سنوات جريمة قتل فظيعة بمدينة قليبية ذهب ضحيتها نجار شاب اصيل قليبية تعرض لطعنة غادرة بالة حادة أدت...
المزيد >>
مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها...
المزيد >>
السبيخة:حادث مرور يودي بحياة سائق وجرح 10 آخريــــــن
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفر حادث مرور فظيع صباح يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، عن وفاة سائق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿