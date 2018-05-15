على خلفية الشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس:جمعية المحامين الشبان تدعو الحكومة إلى اعلان موقفها الرسمي

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ونس «الشروق»:
جددت الجمعية التونسية للمحامين الشبان استنكارها الشديد للقرار الامريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية رسميا الى القدس الشريف.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها أمس ان هذا القرار هو اعتراف من الجانب الامريكي ان القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب كما اعتبرته عملا ارهابيا بامتياز.
وأكّدت جمعية المحامين الشبان ان القرار الامريكي خارق للمعاهدات والمواثيق الدولية في محاولة دنيئة لتهويد القدس الشريف وشرعنة الاحتلال.
ودعت الحكومة التونسية الى تبيان موقفها الرسمي من قرار الولايات المتحدة الامريكية.
ونددت في ذات البيان بالمواقف «المخزية والمهينة» للانظمة العربية وقالت انها ستبقى وصمة عار تلازمهم الى الابد.
وأكّدت الجمعية ان المقاومة هي الخيار الاوحد في وجه الهمجية الصهيوامريكية والتواطئ العربي وباركت خيار المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني ونشادت الجمعية المجتمع الدولي وكل نفس حر في تونس والعالم الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة بكل الوسائل المتاحة.
ونس «الشروق»:
جددت الجمعية التونسية للمحامين الشبان استنكارها الشديد للقرار الامريكي القاضي بنقل السفارة الامريكية رسميا الى القدس الشريف.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها أمس ان هذا القرار هو اعتراف من الجانب الامريكي ان القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب كما اعتبرته عملا ارهابيا بامتياز.
وأكّدت جمعية المحامين الشبان ان القرار الامريكي خارق للمعاهدات والمواثيق الدولية في محاولة دنيئة لتهويد القدس الشريف وشرعنة الاحتلال.
ودعت الحكومة التونسية الى تبيان موقفها الرسمي من قرار الولايات المتحدة الامريكية.
ونددت في ذات البيان بالمواقف «المخزية والمهينة» للانظمة العربية وقالت انها ستبقى وصمة عار تلازمهم الى الابد.
وأكّدت الجمعية ان المقاومة هي الخيار الاوحد في وجه الهمجية الصهيوامريكية والتواطئ العربي وباركت خيار المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني ونشادت الجمعية المجتمع الدولي وكل نفس حر في تونس والعالم الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة بكل الوسائل المتاحة.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-