السبيخة:حادث مرور يودي بحياة سائق وجرح 10 آخريــــــن

الشروق ـ مكتب القيروان:

أسفر حادث مرور فظيع صباح يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، عن وفاة سائق وإصابة 10 آخرين بينهم رضيع يبلغ من العمر 15 يوما فيما تعرض طفل عمره سنتين الى أزمة قلبية وهو في حالة حرجة، وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة لواج. وقد تم نقل المصابين الى مستشفى الاغالبة على جناح السرعة لتلقي الاسعافات اللازمة.





سعيدة جلاصي