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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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بروموسبور.. المسابقات متواصلة الى نهاية جوان القادم
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كرة القدم
بروموسبور.. المسابقات متواصلة الى نهاية جوان القادم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تعلم شركة النهوض بالرياضة أن موسم المسابقات مازال متواصلا إلى غاية اخر شهر جوان القادم وإليكم فيما يلي البرنامج الكامل لما تبقى من المسابقات العالمية ومسابقات البرومو 14/9.
المسابقات العالمية:
السبت 26 ماي: (نهائي التشمبيزليغ الأوروبي و إسبانيا 2 و مقابلات ودية)
السبت 02 جوان : (مقابلات ودية و إسبانيا 2)
الجمعة 08 جوان : (مقابلات ودية)
الجمعة 15 جوان: (مقابلات كأس العالم)
السبت 23 جوان: (مقابلات كاس العالم)
مسابقات 14/9:
الإربعاء 30 ماي: (مقابلات ودية)
الإربعاء 06 جوان :(مقابلات ودية)
الخميس 14 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الخميس 21 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الإربعاء 27 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)

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كرة القدم
بروموسبور.. المسابقات متواصلة الى نهاية جوان القادم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تعلم شركة النهوض بالرياضة أن موسم المسابقات مازال متواصلا إلى غاية اخر شهر جوان القادم وإليكم فيما يلي البرنامج الكامل لما تبقى من المسابقات العالمية ومسابقات البرومو 14/9.
المسابقات العالمية:
السبت 26 ماي: (نهائي التشمبيزليغ الأوروبي و إسبانيا 2 و مقابلات ودية)
السبت 02 جوان : (مقابلات ودية و إسبانيا 2)
الجمعة 08 جوان : (مقابلات ودية)
الجمعة 15 جوان: (مقابلات كأس العالم)
السبت 23 جوان: (مقابلات كاس العالم)
مسابقات 14/9:
الإربعاء 30 ماي: (مقابلات ودية)
الإربعاء 06 جوان :(مقابلات ودية)
الخميس 14 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الخميس 21 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الإربعاء 27 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)

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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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