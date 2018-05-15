بروموسبور.. المسابقات متواصلة الى نهاية جوان القادم

تعلم شركة النهوض بالرياضة أن موسم المسابقات مازال متواصلا إلى غاية اخر شهر جوان القادم وإليكم فيما يلي البرنامج الكامل لما تبقى من المسابقات العالمية ومسابقات البرومو 14/9.

المسابقات العالمية:

السبت 26 ماي: (نهائي التشمبيزليغ الأوروبي و إسبانيا 2 و مقابلات ودية)

السبت 02 جوان : (مقابلات ودية و إسبانيا 2)

الجمعة 08 جوان : (مقابلات ودية)

الجمعة 15 جوان: (مقابلات كأس العالم)

السبت 23 جوان: (مقابلات كاس العالم)

مسابقات 14/9:

الإربعاء 30 ماي: (مقابلات ودية)

الإربعاء 06 جوان :(مقابلات ودية)

الخميس 14 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)

الخميس 21 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)

الإربعاء 27 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)