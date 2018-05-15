بروموسبور.. المسابقات متواصلة الى نهاية جوان القادم

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تعلم شركة النهوض بالرياضة أن موسم المسابقات مازال متواصلا إلى غاية اخر شهر جوان القادم وإليكم فيما يلي البرنامج الكامل لما تبقى من المسابقات العالمية ومسابقات البرومو 14/9.
المسابقات العالمية:
السبت 26 ماي: (نهائي التشمبيزليغ الأوروبي و إسبانيا 2 و مقابلات ودية)
السبت 02 جوان : (مقابلات ودية و إسبانيا 2)
الجمعة 08 جوان : (مقابلات ودية)
الجمعة 15 جوان: (مقابلات كأس العالم)
السبت 23 جوان: (مقابلات كاس العالم)
مسابقات 14/9:
الإربعاء 30 ماي: (مقابلات ودية)
الإربعاء 06 جوان :(مقابلات ودية)
الخميس 14 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الخميس 21 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الإربعاء 27 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
تعلم شركة النهوض بالرياضة أن موسم المسابقات مازال متواصلا إلى غاية اخر شهر جوان القادم وإليكم فيما يلي البرنامج الكامل لما تبقى من المسابقات العالمية ومسابقات البرومو 14/9.
المسابقات العالمية:
السبت 26 ماي: (نهائي التشمبيزليغ الأوروبي و إسبانيا 2 و مقابلات ودية)
السبت 02 جوان : (مقابلات ودية و إسبانيا 2)
الجمعة 08 جوان : (مقابلات ودية)
الجمعة 15 جوان: (مقابلات كأس العالم)
السبت 23 جوان: (مقابلات كاس العالم)
مسابقات 14/9:
الإربعاء 30 ماي: (مقابلات ودية)
الإربعاء 06 جوان :(مقابلات ودية)
الخميس 14 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الخميس 21 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
الإربعاء 27 جوان: (مقابلات كأس العالم أشواط)
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-