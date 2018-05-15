مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب

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تونس – الشروق :
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها داخل نقابها قصد بيعه لاحقا بأسعار اقل من الاسعار الرسمية ليتم احالتها على النيابة العمومية.
وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع ان طبيبة في العقد الثالث من عمرها قامت بسرقة كمية هامة من مواد التجميل باهضة الثمن مستعملة نقابها لإخفاء المسروق وعند مشاهدتها بالكاميرا تم اعلام وحدات الامن بصفاقس التي قامت بمداهمة المكان والقبض على الطبيبة المنقبة وحجز كمية المسروق داخل النقاب الذي كانت ترتديه اثناء عملية السرقة. وأضاف مصدر «الشروق» ان الطبيبة التي تعمل بمستشفى حكومي كانت تستعمل النقاب الذي ترتديه منذ فترة في عمليات السرقة مؤكدا انه تم احالتها على النيابة العمومية رغم ان زوجها دفع ثمن البضاعة المسروقة.
ودعا محدثنا في هذا السياق الى ضرورة ايقاف ظاهرة استعمال النقاب في عمليات سرقة حيث تكررت الظاهرة كما ان عددا كبيرا من النساء المتورطات في السرقات وعمليات السطو اصبحن يستعملن النقاب لإخفاء هوياتهن عن وحدات الامن مما تسبب في فرار عدد منهن من قبضة العدالة حسب تعبيره.
تونس – الشروق :
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها داخل نقابها قصد بيعه لاحقا بأسعار اقل من الاسعار الرسمية ليتم احالتها على النيابة العمومية.
وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع ان طبيبة في العقد الثالث من عمرها قامت بسرقة كمية هامة من مواد التجميل باهضة الثمن مستعملة نقابها لإخفاء المسروق وعند مشاهدتها بالكاميرا تم اعلام وحدات الامن بصفاقس التي قامت بمداهمة المكان والقبض على الطبيبة المنقبة وحجز كمية المسروق داخل النقاب الذي كانت ترتديه اثناء عملية السرقة. وأضاف مصدر «الشروق» ان الطبيبة التي تعمل بمستشفى حكومي كانت تستعمل النقاب الذي ترتديه منذ فترة في عمليات السرقة مؤكدا انه تم احالتها على النيابة العمومية رغم ان زوجها دفع ثمن البضاعة المسروقة.
ودعا محدثنا في هذا السياق الى ضرورة ايقاف ظاهرة استعمال النقاب في عمليات سرقة حيث تكررت الظاهرة كما ان عددا كبيرا من النساء المتورطات في السرقات وعمليات السطو اصبحن يستعملن النقاب لإخفاء هوياتهن عن وحدات الامن مما تسبب في فرار عدد منهن من قبضة العدالة حسب تعبيره.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-