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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
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القضائي
مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس – الشروق :
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها داخل نقابها قصد بيعه لاحقا بأسعار اقل من الاسعار الرسمية ليتم احالتها على النيابة العمومية.
وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع ان طبيبة في العقد الثالث من عمرها قامت بسرقة كمية هامة من مواد التجميل باهضة الثمن مستعملة نقابها لإخفاء المسروق وعند مشاهدتها بالكاميرا تم اعلام وحدات الامن بصفاقس التي قامت بمداهمة المكان والقبض على الطبيبة المنقبة وحجز كمية المسروق داخل النقاب الذي كانت ترتديه اثناء عملية السرقة. وأضاف مصدر «الشروق» ان الطبيبة التي تعمل بمستشفى حكومي كانت تستعمل النقاب الذي ترتديه منذ فترة في عمليات السرقة مؤكدا انه تم احالتها على النيابة العمومية رغم ان زوجها دفع ثمن البضاعة المسروقة.
ودعا محدثنا في هذا السياق الى ضرورة ايقاف ظاهرة استعمال النقاب في عمليات سرقة حيث تكررت الظاهرة كما ان عددا كبيرا من النساء المتورطات في السرقات وعمليات السطو اصبحن يستعملن النقاب لإخفاء هوياتهن عن وحدات الامن مما تسبب في فرار عدد منهن من قبضة العدالة حسب تعبيره.

منى البوعزيزي
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها...
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القضائي
مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تونس – الشروق :
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها داخل نقابها قصد بيعه لاحقا بأسعار اقل من الاسعار الرسمية ليتم احالتها على النيابة العمومية.
وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع ان طبيبة في العقد الثالث من عمرها قامت بسرقة كمية هامة من مواد التجميل باهضة الثمن مستعملة نقابها لإخفاء المسروق وعند مشاهدتها بالكاميرا تم اعلام وحدات الامن بصفاقس التي قامت بمداهمة المكان والقبض على الطبيبة المنقبة وحجز كمية المسروق داخل النقاب الذي كانت ترتديه اثناء عملية السرقة. وأضاف مصدر «الشروق» ان الطبيبة التي تعمل بمستشفى حكومي كانت تستعمل النقاب الذي ترتديه منذ فترة في عمليات السرقة مؤكدا انه تم احالتها على النيابة العمومية رغم ان زوجها دفع ثمن البضاعة المسروقة.
ودعا محدثنا في هذا السياق الى ضرورة ايقاف ظاهرة استعمال النقاب في عمليات سرقة حيث تكررت الظاهرة كما ان عددا كبيرا من النساء المتورطات في السرقات وعمليات السطو اصبحن يستعملن النقاب لإخفاء هوياتهن عن وحدات الامن مما تسبب في فرار عدد منهن من قبضة العدالة حسب تعبيره.

منى البوعزيزي
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مختصة في سرقة مواد التجميل الفاخرة:القبض على طبيبة منقّبة وحجز المسروق داخل النقاب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت امس وحدات الامن بصفاقس من القبض على طبيبة منقبة كانت بصدد سرقة مواد تجميل من الماركة الباهضة واخفائها...
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السبيخة:حادث مرور يودي بحياة سائق وجرح 10 آخريــــــن
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفر حادث مرور فظيع صباح يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمعتمدية السبيخة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، عن وفاة سائق...
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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