الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص

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أكد الامارات أنه سيتم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى إعلاني اعتبارا من الشهر المقبل، على أن تكون قيمة رخصة المؤثر لممارسة أنشطتة الإعلانية في حساباته سنويا 15 ألف درهم، والمخالف يغرم ٥ آلاف درهم .
وأضافت أنه يدرس التعميم على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في حال الاستعانة بمؤثرين اجتماعيين مرخصين للترويج الإعلاني بفعالياتهم ومنتجاتهم.
أكد الامارات أنه سيتم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى إعلاني اعتبارا من الشهر المقبل، على أن تكون قيمة رخصة المؤثر لممارسة أنشطتة الإعلانية في حساباته سنويا 15 ألف درهم، والمخالف يغرم ٥ آلاف درهم .
وأضافت أنه يدرس التعميم على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في حال الاستعانة بمؤثرين اجتماعيين مرخصين للترويج الإعلاني بفعالياتهم ومنتجاتهم.
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
00:33كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!
15 ماي 2018
-
00:20ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة
15 ماي 2018
-
23:47تصريحات كوشنير عن وصاية إسرائيل على القدس تغضب عمّان
14 ماي 2018
-
-
22:38ميلانيا ترامب تخضع لعملية جراحية
14 ماي 2018
-
-
22:27جلمة: تواصل الاحتجاجات وعشرات الإصابات في صفوف الأمنيين والمواطنين
14 ماي 2018
-
22:09أندية أوروبية بقيت في الدرجة الأولى طوال تاريخها..تعرّف إليها
14 ماي 2018
-
21:48رسمي: روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الايطالي
14 ماي 2018
-
21:41تونس تدين عمليات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية للفلسطينيين
14 ماي 2018
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018