الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص

أكد الامارات أنه سيتم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى إعلاني اعتبارا من الشهر المقبل، على أن تكون قيمة رخصة المؤثر لممارسة أنشطتة الإعلانية في حساباته سنويا 15 ألف درهم، والمخالف يغرم ٥ آلاف درهم .

وأضافت أنه يدرس التعميم على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في حال الاستعانة بمؤثرين اجتماعيين مرخصين للترويج الإعلاني بفعالياتهم ومنتجاتهم.