قليبية:بعد 7 سنوات:الكشف عن لغز جريمة قتل النجار

مكتب نابل ـ الشروق:

جدت منذ 7سنوات جريمة قتل فظيعة بمدينة قليبية ذهب ضحيتها نجار شاب اصيل قليبية تعرض لطعنة غادرة بالة حادة أدت لوفاته ومنذ ذلك الوقت بقي القاتل مجهولا لكن منذ 6اشهر بدأت تنكشف الخيوط الاولى للغز الجريمة اثر قيام أعوان الحرس الوطني بالكشف عن عملية سرقة من محل مسكون بحمام الغزاز وتمكنهم من إيقاف المتهم في السرقة وأثناء التحقيق معه اعترف بسر خطير طالبا في مقابل ذلك التخفيف عليه في عملية السرقة وادلى في محضر البحث عن هوية قاتل النجار مؤكدا أن ابنة المتهم اعترفت له أن والدها هو القاتل وأنها قامت بحرق ثياب والدها الملطخة بالدماء لطمس كل الشبهات وقد ارتكب جريمته حسب التحريات بسبب قيام الضحية بالتحرش بابنته ومضايقتها وقد طعنه بمفك براغي. واثر هذه الاعترافات الخطيرة شرع أعوان الحرس الوطني في تحرياتهم باستدعاء البنت التي اعترفت في بحث البداية وانكرت خلال المكافحة كما تم استدعاء شقيق المتهم الذي أكد أن زوجة أخيه لطالما اشتكت له من تصرفات زوجها واعترفت أنه ارتكب الجريمة لكن الزوجة عادت وانكرت اعترافاتها في المكافحة كما أنه تم استدعاء شاهدتين على الجريمة عاينتا الاعتداء وتعرفتا على الجاني ومن المنتظر أن تتم إحالة المظنون فيهما الوالد وعمره 62سنة وابنته من مواليد 1995على حاكم التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بنابل.





خالد