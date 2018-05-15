قليبية:بعد 7 سنوات:الكشف عن لغز جريمة قتل النجار

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مكتب نابل ـ الشروق:
جدت منذ 7سنوات جريمة قتل فظيعة بمدينة قليبية ذهب ضحيتها نجار شاب اصيل قليبية تعرض لطعنة غادرة بالة حادة أدت لوفاته ومنذ ذلك الوقت بقي القاتل مجهولا لكن منذ 6اشهر بدأت تنكشف الخيوط الاولى للغز الجريمة اثر قيام أعوان الحرس الوطني بالكشف عن عملية سرقة من محل مسكون بحمام الغزاز وتمكنهم من إيقاف المتهم في السرقة وأثناء التحقيق معه اعترف بسر خطير طالبا في مقابل ذلك التخفيف عليه في عملية السرقة وادلى في محضر البحث عن هوية قاتل النجار مؤكدا أن ابنة المتهم اعترفت له أن والدها هو القاتل وأنها قامت بحرق ثياب والدها الملطخة بالدماء لطمس كل الشبهات وقد ارتكب جريمته حسب التحريات بسبب قيام الضحية بالتحرش بابنته ومضايقتها وقد طعنه بمفك براغي. واثر هذه الاعترافات الخطيرة شرع أعوان الحرس الوطني في تحرياتهم باستدعاء البنت التي اعترفت في بحث البداية وانكرت خلال المكافحة كما تم استدعاء شقيق المتهم الذي أكد أن زوجة أخيه لطالما اشتكت له من تصرفات زوجها واعترفت أنه ارتكب الجريمة لكن الزوجة عادت وانكرت اعترافاتها في المكافحة كما أنه تم استدعاء شاهدتين على الجريمة عاينتا الاعتداء وتعرفتا على الجاني ومن المنتظر أن تتم إحالة المظنون فيهما الوالد وعمره 62سنة وابنته من مواليد 1995على حاكم التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بنابل.
مكتب نابل ـ الشروق:
جدت منذ 7سنوات جريمة قتل فظيعة بمدينة قليبية ذهب ضحيتها نجار شاب اصيل قليبية تعرض لطعنة غادرة بالة حادة أدت لوفاته ومنذ ذلك الوقت بقي القاتل مجهولا لكن منذ 6اشهر بدأت تنكشف الخيوط الاولى للغز الجريمة اثر قيام أعوان الحرس الوطني بالكشف عن عملية سرقة من محل مسكون بحمام الغزاز وتمكنهم من إيقاف المتهم في السرقة وأثناء التحقيق معه اعترف بسر خطير طالبا في مقابل ذلك التخفيف عليه في عملية السرقة وادلى في محضر البحث عن هوية قاتل النجار مؤكدا أن ابنة المتهم اعترفت له أن والدها هو القاتل وأنها قامت بحرق ثياب والدها الملطخة بالدماء لطمس كل الشبهات وقد ارتكب جريمته حسب التحريات بسبب قيام الضحية بالتحرش بابنته ومضايقتها وقد طعنه بمفك براغي. واثر هذه الاعترافات الخطيرة شرع أعوان الحرس الوطني في تحرياتهم باستدعاء البنت التي اعترفت في بحث البداية وانكرت خلال المكافحة كما تم استدعاء شقيق المتهم الذي أكد أن زوجة أخيه لطالما اشتكت له من تصرفات زوجها واعترفت أنه ارتكب الجريمة لكن الزوجة عادت وانكرت اعترافاتها في المكافحة كما أنه تم استدعاء شاهدتين على الجريمة عاينتا الاعتداء وتعرفتا على الجاني ومن المنتظر أن تتم إحالة المظنون فيهما الوالد وعمره 62سنة وابنته من مواليد 1995على حاكم التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بنابل.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-