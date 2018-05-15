الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
اللّيلة أمام «تاونشيب» البوتسواني في رادس .. الترجــــــي يطــــــــــارد الصـــــــــدارة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
كرة القدم
اللّيلة أمام «تاونشيب» البوتسواني في رادس .. الترجــــــي يطــــــــــارد الصـــــــــدارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

بعد التعادل الثمين في مصر، يستضيف الترجيون اللّيلة في رادس البوتسوانيين بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار للظّفر بالصّدارة وتأكيد الجدارة بالمراهنة على رابطة الأبطال الإفريقية التي تظلّ المَطلب الأوّل والأخير للجماهير الصّفراء والحمراء.
نادي «باب سويقة» يخطّط اللّيلة لاكتساح خصمه «تَاونشيب» وتحطيم أحلامه وتبديد آماله بعد أن جاء إلى تونس طائرا فرحاً بفضل الفوز الذي افتتح به دور المجموعات على حساب «كَامبالا سيتي» الذي يَصطدم اليوم بـ»الأهلاوية» ما يُضاعف فُرص فريق بن يحيى للإنفراد بصدارة المجموعة وهو احتمال وارد بقوّة خاصّة إذا تزامنت «العَاصفة» الترجية في رادس مع تعثّر الأشقاء في العاصمة الأوغندية.
الترجي لا يَحتاج إلى الانتصار على ضيفه البوتسواني ليقود مجموعته فحسب وإنّما هو أمام حَتمية انتزاع النقاط الثلاث مع الإقناع لطرد الكَساد الذي لاحقه طيلة المواجهات الأخيرة على الصّعيدين المحلي والقاري.
المجد الضائع
سفير الكرة التونسية يُريد «تأديب» «تَاونشيب» للقضاء على الشك الذي تسلّل إلى نفوس شقّ من عشّاق شيخ الأندية نتيجة حالة الإعياء التي ظهرها عليها «زعيم» البطولة المحلية في مواجهة «الأهلاوية» التي مثّلت فرصة مثالية ليقف الجميع على حجم الثغرات الواجب مُعالجتها بصفة عاجلة لتكون حظوظ الجمعية وافرة لإسترجاع عرشها القاري و»المَنهوب» منذ 2011 عندما كشّر «غول إفريقيا» عن الأنياب وقبض على اللّقب الغالي بفضل جيل «يانيك» والمساكني والدراجي والتراوي والقربي وبوعزي و»أفول» الهيشري و»بانانا» وكذلك شمّام وبن شريفية. وهما من العناصر التي مازالت صَامدة في وجه العواصف وثابتة في التشكيلة الصّفراء والحمراء أملا في إهداء الأحبّاء نُسخة جديدة من التّاج الأغلى والذي سيكون له طعم خاصّ بما أنّ نادي «باب سويقة» يتأهّب للإحتفال بالمائوية التي تُشكّل حدثا تاريخيا يحلم الجمهور أن يبلغه الفريق وهو في أوج قُوّته وفي ذروة تألّقه.
الإصلاح مطلوب
لقد ساد الاعتقاد في صفوف الأنصار أنّ الفريق في نسخته الحالية يملك العَتاد للهيمنة على الكرة التونسية وحتّى العربية لكنّه يحتاج في المُقابل إلى تعزيزات أكبر وإصلاحات أشمل ليبسط نفوذه على الخريطة الإفريقية حيث المُواجهات الحَديدية والأقطاب الرياضية الكبيرة.
عُموما سينهي سفير الخضراء اليوم موسمه بلقاء في المُتناول على الورق وتبدو الفرصة ملائمة لإجراء التعديلات اللاّزمة أثناء فترة الراحة هذا قبل تجديد العَهد مع «الصِّدامات» القارية في جويلية القادم.

البرنامج
رابطة أبطال إفريقيا (الجولة الثانية من دور المجموعات / منافسات المجموعة الأولى)
في رادس (20): الترجي الرياضي - تاونشيب رولرز البوتسواني (الحكم الأثيوبي تيسيما باملاك)
الترتيب
1) تاونشيب البوتسواني 3
2) الترجي الرياضي 1
- الأهلي المصري 1
4) كامبالا سيتي 0



سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
اللّيلة أمام «تاونشيب» البوتسواني في رادس .. الترجــــــي يطــــــــــارد الصـــــــــدارة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد التعادل الثمين في مصر، يستضيف الترجيون اللّيلة في رادس البوتسوانيين بشعار الانتصار ولا شيء غير...
المزيد >>
بروموسبور.. المسابقات متواصلة الى نهاية جوان القادم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تعلم شركة النهوض بالرياضة أن موسم المسابقات مازال متواصلا إلى غاية اخر شهر جوان القادم وإليكم فيما يلي...
المزيد >>
القائمة الأولية للمونديال.. رفع «الحظر» عن خليفة ومعلول يفضّل العكايشي على الحرباوي
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف نبيل معلول أمس عن قائمته الأولية بمناسبة المُونديال الرّوسي ولم تخل الخيارات كالعادة من «الوَجاهة»...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
اللّيلة أمام «تاونشيب» البوتسواني في رادس .. الترجــــــي يطــــــــــارد الصـــــــــدارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

بعد التعادل الثمين في مصر، يستضيف الترجيون اللّيلة في رادس البوتسوانيين بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار للظّفر بالصّدارة وتأكيد الجدارة بالمراهنة على رابطة الأبطال الإفريقية التي تظلّ المَطلب الأوّل والأخير للجماهير الصّفراء والحمراء.
نادي «باب سويقة» يخطّط اللّيلة لاكتساح خصمه «تَاونشيب» وتحطيم أحلامه وتبديد آماله بعد أن جاء إلى تونس طائرا فرحاً بفضل الفوز الذي افتتح به دور المجموعات على حساب «كَامبالا سيتي» الذي يَصطدم اليوم بـ»الأهلاوية» ما يُضاعف فُرص فريق بن يحيى للإنفراد بصدارة المجموعة وهو احتمال وارد بقوّة خاصّة إذا تزامنت «العَاصفة» الترجية في رادس مع تعثّر الأشقاء في العاصمة الأوغندية.
الترجي لا يَحتاج إلى الانتصار على ضيفه البوتسواني ليقود مجموعته فحسب وإنّما هو أمام حَتمية انتزاع النقاط الثلاث مع الإقناع لطرد الكَساد الذي لاحقه طيلة المواجهات الأخيرة على الصّعيدين المحلي والقاري.
المجد الضائع
سفير الكرة التونسية يُريد «تأديب» «تَاونشيب» للقضاء على الشك الذي تسلّل إلى نفوس شقّ من عشّاق شيخ الأندية نتيجة حالة الإعياء التي ظهرها عليها «زعيم» البطولة المحلية في مواجهة «الأهلاوية» التي مثّلت فرصة مثالية ليقف الجميع على حجم الثغرات الواجب مُعالجتها بصفة عاجلة لتكون حظوظ الجمعية وافرة لإسترجاع عرشها القاري و»المَنهوب» منذ 2011 عندما كشّر «غول إفريقيا» عن الأنياب وقبض على اللّقب الغالي بفضل جيل «يانيك» والمساكني والدراجي والتراوي والقربي وبوعزي و»أفول» الهيشري و»بانانا» وكذلك شمّام وبن شريفية. وهما من العناصر التي مازالت صَامدة في وجه العواصف وثابتة في التشكيلة الصّفراء والحمراء أملا في إهداء الأحبّاء نُسخة جديدة من التّاج الأغلى والذي سيكون له طعم خاصّ بما أنّ نادي «باب سويقة» يتأهّب للإحتفال بالمائوية التي تُشكّل حدثا تاريخيا يحلم الجمهور أن يبلغه الفريق وهو في أوج قُوّته وفي ذروة تألّقه.
الإصلاح مطلوب
لقد ساد الاعتقاد في صفوف الأنصار أنّ الفريق في نسخته الحالية يملك العَتاد للهيمنة على الكرة التونسية وحتّى العربية لكنّه يحتاج في المُقابل إلى تعزيزات أكبر وإصلاحات أشمل ليبسط نفوذه على الخريطة الإفريقية حيث المُواجهات الحَديدية والأقطاب الرياضية الكبيرة.
عُموما سينهي سفير الخضراء اليوم موسمه بلقاء في المُتناول على الورق وتبدو الفرصة ملائمة لإجراء التعديلات اللاّزمة أثناء فترة الراحة هذا قبل تجديد العَهد مع «الصِّدامات» القارية في جويلية القادم.

البرنامج
رابطة أبطال إفريقيا (الجولة الثانية من دور المجموعات / منافسات المجموعة الأولى)
في رادس (20): الترجي الرياضي - تاونشيب رولرز البوتسواني (الحكم الأثيوبي تيسيما باملاك)
الترتيب
1) تاونشيب البوتسواني 3
2) الترجي الرياضي 1
- الأهلي المصري 1
4) كامبالا سيتي 0



سامي حمّاني
تقرؤون أيضا
اللّيلة أمام «تاونشيب» البوتسواني في رادس .. الترجــــــي يطــــــــــارد الصـــــــــدارة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد التعادل الثمين في مصر، يستضيف الترجيون اللّيلة في رادس البوتسوانيين بشعار الانتصار ولا شيء غير...
المزيد >>
بروموسبور.. المسابقات متواصلة الى نهاية جوان القادم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تعلم شركة النهوض بالرياضة أن موسم المسابقات مازال متواصلا إلى غاية اخر شهر جوان القادم وإليكم فيما يلي...
المزيد >>
القائمة الأولية للمونديال.. رفع «الحظر» عن خليفة ومعلول يفضّل العكايشي على الحرباوي
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشف نبيل معلول أمس عن قائمته الأولية بمناسبة المُونديال الرّوسي ولم تخل الخيارات كالعادة من «الوَجاهة»...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي .. عودة الركائز الأساسية ورهان على الماجري في الهجوم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اللّيلة في رادس «تاونشيب» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿