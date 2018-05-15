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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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بعد اعترافات «دواعش» تونسيين في الجزائر:جمعيات «إرهابية» تواصل نشاطها في تونس
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القضائي
بعد اعترافات «دواعش» تونسيين في الجزائر:جمعيات «إرهابية» تواصل نشاطها في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

انتشر فيديو عن موقع جزائري تطرق من خلاله الى حوارات مع ارهابيين تونسيين ينتمون الى ما يسمى بتنظيم «داعش» حيث اعترفوا انهم ممولون من قبل جمعيات كانت تسهل جرائمهم الارهابية في تونس..

متابعة : منى البوعزيزي
تونس – الشروق :
«الشروق» تنشر تفاصيل عن الجمعيات المتورطة في الارهاب ومازالت تزاول نشاطها في تونس العاصمة وعدد من ولايات الجمهورية...
رغم حل اكثر من 100 جمعية ثبت وجود شبهة نحوم حول تمويلها فان هناك عددا كبيرا من هذه الجمعيات وخاصة الخيرية والدينية منها التي مازالت تواصل نشاطها في تونس رغم وجود خروقات قانونية تتعلق بتأسيسها والاعلان عنها وتم بعث جل هذه المؤسسات الخيرية ما بين 2012 و2015 اين عرفت تونس فوضى كبيرة.
الفيديو الصادم
اعترف ارهابيون تابعون لتنظيم «داعش» الإرهابي من خلال فيديو نشره موقع اعلامي جزائري بتورط جمعيات في تمويل العمليات الارهابية وتسفير الشباب التونسي نحو بؤر التوتر خاصة ما بعد الثورة وصعود الترويكا على راس الحكومة واكد احد العناصر الارهابية انه كان يطلب منهم اخفاء اسمائهم واستعمال اسماء مستعارة للتنقل بها داخل وخارج حدود الوطن.
الجمعيات
وعن الجمعيات التونسية التي مازالت تواصل انشطتها رغم تورطها في تسفير تونسيين نحو بؤر التوتر قال مصدر امني مطلع «للشروق» ان اجهزة وزارة الداخلية رصدت تجاوزات خطيرة تقوم بها عدد من الجمعيات التي تدعي انها خيرية وتقوم بأنشطة خيرية لصالح المعوزين حيث تبين انها تستغل العمل الخيري للتغطية على تجاوزاتها.
كما اضاف محدثنا ان هناك جمعية خيرية في ولاية بن عروس تتحصل على تمويلات مشبوهة من دول اجنبية وتورط صاحبها في تسفير شباب الجهة الى سوريا والعراق وكان يتردد على تركيا وهو تابع لاحد الاحزاب الحاكمة ورغم ثبوت تورطه لم يتم محاسبته قانونيا.
الغطاء الاجتماعي
وتطرق مصدرنا الى ان الجمعيات التي مازالت تنشط باسم العمل الخيري والاجتماعي تتمركز خاصة في عدد من الولايات الحدودية على غرار مدنين وتطاوين والولايات القريبة منها على غرار قابس وسيدي بوزيد والقصرين مضيفا ان هناك العشرات من الجمعيات التي قامت بتغيير مواقعها من العاصمة نحو هذه الولايات حتى تواصل انشطتها بعيدا عن اعين الاجهزة الامنية.
وأكد محدثنا في هذا السياق ان الجمعيات المتورطة في الارهاب وتسفير التونسيين للالتحاق بالتنظيمات الارهابية تقوم بنفس الاستراتيجية الاتصالية التي نفذها تنظيم انصار الشريعة ما بين سنتي 2011 و2012 حيث اعتمدوا على الصورة في نقل تحركاتهم اثناء منح العائلات المعوزة لمساعدات من هذا القبيل.
الجانب القانوني
كما اكد مصدرنا انه يتم ارسال تقارير امنية حول عدد من الجمعيات المشبوهة ولكن الاجراءات لحلها معقدة وفيها ثغرات قانونية تمنحهم الحماية حتى في صورة حل الجمعية كما هو الشأن لحوالي 140 جمعية تم ايقاف وتجميد نشاطها حيث لم يتعرض اي مسؤول منها لتتبع جزائي الى حد الان وفق تصريحه.

أرقام

ـ عدد الجمعيات : 21 الف جمعية
ـ عدد الجمعيات المجمدة : ما بين 140 و148
ـ الجمعيات الناشطة : 210 جمعية اي 1 بالمائة من العدد الكلي
ـ بعد احداث 14 جانفي : بعث حوالي 10 الاف جمعية
ـ مرسوم 88 للجمعيات وراء ارتفاع عدد الجمعيات المشبوهة.

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القضائي
بعد اعترافات «دواعش» تونسيين في الجزائر:جمعيات «إرهابية» تواصل نشاطها في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

انتشر فيديو عن موقع جزائري تطرق من خلاله الى حوارات مع ارهابيين تونسيين ينتمون الى ما يسمى بتنظيم «داعش» حيث اعترفوا انهم ممولون من قبل جمعيات كانت تسهل جرائمهم الارهابية في تونس..

متابعة : منى البوعزيزي
تونس – الشروق :
«الشروق» تنشر تفاصيل عن الجمعيات المتورطة في الارهاب ومازالت تزاول نشاطها في تونس العاصمة وعدد من ولايات الجمهورية...
رغم حل اكثر من 100 جمعية ثبت وجود شبهة نحوم حول تمويلها فان هناك عددا كبيرا من هذه الجمعيات وخاصة الخيرية والدينية منها التي مازالت تواصل نشاطها في تونس رغم وجود خروقات قانونية تتعلق بتأسيسها والاعلان عنها وتم بعث جل هذه المؤسسات الخيرية ما بين 2012 و2015 اين عرفت تونس فوضى كبيرة.
الفيديو الصادم
اعترف ارهابيون تابعون لتنظيم «داعش» الإرهابي من خلال فيديو نشره موقع اعلامي جزائري بتورط جمعيات في تمويل العمليات الارهابية وتسفير الشباب التونسي نحو بؤر التوتر خاصة ما بعد الثورة وصعود الترويكا على راس الحكومة واكد احد العناصر الارهابية انه كان يطلب منهم اخفاء اسمائهم واستعمال اسماء مستعارة للتنقل بها داخل وخارج حدود الوطن.
الجمعيات
وعن الجمعيات التونسية التي مازالت تواصل انشطتها رغم تورطها في تسفير تونسيين نحو بؤر التوتر قال مصدر امني مطلع «للشروق» ان اجهزة وزارة الداخلية رصدت تجاوزات خطيرة تقوم بها عدد من الجمعيات التي تدعي انها خيرية وتقوم بأنشطة خيرية لصالح المعوزين حيث تبين انها تستغل العمل الخيري للتغطية على تجاوزاتها.
كما اضاف محدثنا ان هناك جمعية خيرية في ولاية بن عروس تتحصل على تمويلات مشبوهة من دول اجنبية وتورط صاحبها في تسفير شباب الجهة الى سوريا والعراق وكان يتردد على تركيا وهو تابع لاحد الاحزاب الحاكمة ورغم ثبوت تورطه لم يتم محاسبته قانونيا.
الغطاء الاجتماعي
وتطرق مصدرنا الى ان الجمعيات التي مازالت تنشط باسم العمل الخيري والاجتماعي تتمركز خاصة في عدد من الولايات الحدودية على غرار مدنين وتطاوين والولايات القريبة منها على غرار قابس وسيدي بوزيد والقصرين مضيفا ان هناك العشرات من الجمعيات التي قامت بتغيير مواقعها من العاصمة نحو هذه الولايات حتى تواصل انشطتها بعيدا عن اعين الاجهزة الامنية.
وأكد محدثنا في هذا السياق ان الجمعيات المتورطة في الارهاب وتسفير التونسيين للالتحاق بالتنظيمات الارهابية تقوم بنفس الاستراتيجية الاتصالية التي نفذها تنظيم انصار الشريعة ما بين سنتي 2011 و2012 حيث اعتمدوا على الصورة في نقل تحركاتهم اثناء منح العائلات المعوزة لمساعدات من هذا القبيل.
الجانب القانوني
كما اكد مصدرنا انه يتم ارسال تقارير امنية حول عدد من الجمعيات المشبوهة ولكن الاجراءات لحلها معقدة وفيها ثغرات قانونية تمنحهم الحماية حتى في صورة حل الجمعية كما هو الشأن لحوالي 140 جمعية تم ايقاف وتجميد نشاطها حيث لم يتعرض اي مسؤول منها لتتبع جزائي الى حد الان وفق تصريحه.

أرقام

ـ عدد الجمعيات : 21 الف جمعية
ـ عدد الجمعيات المجمدة : ما بين 140 و148
ـ الجمعيات الناشطة : 210 جمعية اي 1 بالمائة من العدد الكلي
ـ بعد احداث 14 جانفي : بعث حوالي 10 الاف جمعية
ـ مرسوم 88 للجمعيات وراء ارتفاع عدد الجمعيات المشبوهة.

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