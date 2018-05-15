خبراء يحذّرون من تكاثر الأمراض الجديدة والمستجدة:التغييرات المناخية.. «انتهاكات» البيئة وغياب الرقابة في قفص الاتهام

تونس ـ الشروق:

بروز عدد من الأمراض المستجدة في علاقتها بالتغذية والنظافة والصحة العامة، والأمراض المنقولة وغير المنقولة هي محور الملتقى العلمي الذي نظمته جمعية نظار الصحة بمعهد باستور، على هامش الاحتفال بعيدها العاشر.

الأمراض الجديدة والبارزة هي محور اهتمام الإطارات الطبية وشبه الطبية ونظار الصحة في اليوم العلمي الذي انتظم يوم السبت بمعهد باستور كما أكدت ذلك رئيسة جمعية نظار الصحة فرع معهد باستور السيدة هيفاء بن سدرين.

تغييرات مناخية

وقالت هيفاء بن سدرين إن الاهتمام بالأمراض الجديدة جد هام نظرا لجملة من المتغيرات التي تنعكس على صحة الانسان ومنها التغييرات المناخية وثقب الأوزون وتراجع حفظ الصحة والنظافة، وتساهم هذه التغييرات في عودة عدد من الأمراض التي كانت «نائمة» وبروز أمراض جديدة وهو ما يمثل تحديا علميا وصحيا وطبيا على جميع الأطراف العمل على مواجهته.

ومن أبرز الأمراض المستجدة نجد «القريب» والأنفلونزا، حيث تتنوع الفيروسات، من ذلك بروز أنفلونزا الخنازير والطيور، والتهاب الكبد الفيروسي. وأضافت أنه من المهم أن يترابط مجهود الجميع من إدارات الأمراض الجديدة والمستجدة والممرضين والاطباء في الطب المدرسي والجامعي والإطار التربوي لمجابهة بروز عدد من الأمراض فمثلا عند ملاحظة غياب جماعي للتلاميذ بسبب مرض ما بإحدى المدارس توجب معرفة الأسباب وكلما تم حصر الأمراض والكشف عنها كلما يمكن مقاومتها والقضاء عليها أكثر. وشددت هيفاء بن سدرين على أن التغييرات المناخية وغياب العناية بالبيئة واقتلاع الاشجار، وتكاثر برك المياه والمستنقعات التي تتسبب في تكاثر الحشرات من أبرز الاسباب التي تؤثر في تراجع مناعة وصحة الإنسان. وتتفاقم المخاوف من الأمراض المنقولة لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف مما يستوجب الحيطة والعمل الاستباقي.

من الحيوان الى الانسان

يبدو أن العلاقة وطيدة بين صحة الإنسان ومحيطه، وخاصة بصحة الحيوانات التي تعيش في المحيط البشري أو التي يستهلكها في غذائه كما أكد على ذلك الدكتور الاستاذ أحمد بالرجب من معهد الطب البيطري. وتندرج هذه العلاقة ضمن مفهوم الصحة الواحدة أو "one health ".

وخلال حديثه مع الشروق قال الدكتور أحمد، إن هناك الكثير من الأمراض الجديدة والمستجدة التي برزت لا في تونس وحدها بل في العالم خلال العقود الأخيرة. ولاحظ أن ما بين 70 و75 بالمائة من هذه الأمراض مرتبطة بالحيوان، وتنتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات مثل أنفلوانزا الخنازير. وأكد على ضرورة أن تعمل كل الأطراف مع بعضها البعض وأن يتعاون الأطباء بين بياطرة وأطباء البشر، فالأمراض يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى البشر ومن الإنسان إلى الحيوان.

كما تنجر بعض الأمراض عن اللحوم الحمراء غير المراقبة وغير السليمة الناجمة عن ظروف الذبح في المسالخ. ولكن ليس للطبيب البيطري علاقة بهذا الوضع الناجم أساسا عن غياب المراقبة في المسالخ التي تنضوي تحت إشراف البلديات فلا وجود لأي مسلخ مهيإ في تونس. ولا يمكن للبيطري القيام بالمراقبة في مسالخ غير نظيفة وغير مهيئة، لذا لا بد من تكثيف المراقبة في نقاط البيع للحوم.

أما فيما يتعلق باللحوم البيضاء و"السالمونال" التي أحاطت بها عدد من الشائعات فقال محدثنا إن التحاليل مازالت لم تثبت مدى صحة إصابة الدواجن بهذه الأمراض.

وتم في الختام تقديم جوائز لأفضل المداخلات الشفاهية والمعلقات، التي قام بتقديمها فنيو وإطارات الصحة من الجمعية

ابتسام جمال