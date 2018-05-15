الوزارة تهدد باقتطاع أجور خمسة أشهر: الجامعيون يهدّدون بمقاضاة الوزارة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات

أثارت القرارات الاخيرة التي أعلن عنها مجلس الجامعات نهاية الاسبوع المنقضي غضب الأساتذة الجامعيين الباحثين الذين تمسكوا بمواصلة الاضراب الاداري وبمقاضاة الوزارة بتهمة « اتخاذ اجراءات غير قانونية وترويج اخبار زائفة».

تونس -الشرق:

أكد مجلس الجامعات الذي انعقد يوم الجمعة الفارط لتدارس سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية انه لا مجال لسنة بيضاء ولا مجال لاعتماد حلول تمس من مصداقية الشهائد الوطنية كالارتقاء الآلي وشدد على ضرورة تمكين الطلبة من اجتياز امتحاناتهم ومن أعدادهم في ظروف حسنة بتطبيق الحلول البيداغوجية القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية البيداغوجية وطريقة طرح الدرس بكل مؤسسة مراعاة لمصلحة الطالب.

كما أوصى مجلس الجامعات باتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية اللازمة لصالح الطالب وتدارك التأخير في الإعلان عن النتائج على غرار التمديد في آجال التسجيل بالماجستير، المناظرات الوطنية، السكن الجامعي وغيرها داعيا الى تطبيق القانون في حالة التأخير أو الاضطراب في السير العادي للامتحانات بما في ذلك الاقتطاع الكلي لأجور المدرّسين الذين أخلّوا بواجباتهم المهنية سواء بعدم إيداع مواضيع الامتحان أو عدم إرجاع الأعداد فضلا عن اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة إزاء التجاوزات. وأكّد المجلس أنّ هذه القرارات تأتي إثر استيفاء جميع سبل الحوار والتواصل مع اتحاد «إجابة» وذلك لعدم الاستجابة للتمشي التشاركي المقترح من قبل الوزارة وأخذ الطالب كرهينة، مؤكدا على أنّ الحوار يبقى هو الحل الأمثل لتجاوز كلّ الأزمات بعيدا عن المساومات. جملة هذه القرارات زادت من حدة الغضب في صفوف الاساتذة الجامعيين الباحثين الذين أكدوا تمسكهم بمواصلة الاضراب الاداري رافضين ما عبروا عنه بسياسة الترهيب المعتمدة من قبل سلطة الاشراف متهمين اياها بتأليب الراي العام ضدهم وبتزييف الحقائق على حد تعبيرهم . و اكد المنسق الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر انه كان من الاجدر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تستمع الى مشاغل منظوريها وان تفتح باب الحوار معهم للتوصل الى حل يرضي الطرفين ويخفف من وطأة الغضب الذي يجتاح المحتجين عوض مزيد توتير الاجواء من خلال التهديد بالاقتطاع الكلي للاجور وغيرها من الإجراءات التأديبية الملائمة إزاء ما اعتبرته تجاوزات. وأضاف زياد بن عمر ان سياسة الردع والتهديد لن تثني الاساتذة الجامعيين الباحثين عن مواصلة اضرابهم الاداري أيا كانت التكاليف إلى حين الاستجابة لمطالبهم مؤكدا اعتزامه رفع قضية عدلية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهمة اتخاذها لاجراءات غير قانونية وترويجها لاخبار زائفة على حد تعبيره مجددا تمسكه بالامتناع عن انجاز اي اختبار خلال هذا السداسي بعد ان كان الاساتذة قد قاطعوا امتحانات السداسي الاول. وقال بن عمر ان عددا هاما من الطلبة امتنع عن اجراء الامتحانات بشكل جزئي محملا نتائج ما ستؤول اليه السنة الجامعية التي اوشكت على النهاية الى سلطة الاشراف باعتبار ان الامتحانات قد انطلقت منذ الاسبوع الفارط مؤكدا ان مطالب الجامعيين لا تنازل عنها على رأسها مراجعة سلم التدرج الوظيفي والترفيع فيه واحتساب تأجير التأطير على أساس شمولي وإعادة النظر بجديّة في المقاربة الماليّة التي تمّ رصدها لميزانية وزارة التعليم العالي وفتح باب الانتدابات.





شافية براهمي