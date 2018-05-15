صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟

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نزيهة
هي آلية جيدة بالنسبة الى المنقطعين عن التعليم في حال تم اختيار اختصاصات ذات تشغيلية عالية.
رحمة
يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدّم الاضافة اذا ما تم توجيهها جيدا من وزارة الاشراف في هذا المجال.
خلود
يبقى التكوين المهني من أهم القطاعات المشغلة التي تحتاجها سوق الشغل في الداخل والخارج.
ميساء
هي آلية قادرة على حماية المنقطعين من خطر الشارع والاستقطاب والانحراف كما قد تمكن العائلات محدودة الدخل من تشغيل ابنائها وتوفير موارد إضافية.
نزيهة
هي آلية جيدة بالنسبة الى المنقطعين عن التعليم في حال تم اختيار اختصاصات ذات تشغيلية عالية.
رحمة
يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدّم الاضافة اذا ما تم توجيهها جيدا من وزارة الاشراف في هذا المجال.
خلود
يبقى التكوين المهني من أهم القطاعات المشغلة التي تحتاجها سوق الشغل في الداخل والخارج.
ميساء
هي آلية قادرة على حماية المنقطعين من خطر الشارع والاستقطاب والانحراف كما قد تمكن العائلات محدودة الدخل من تشغيل ابنائها وتوفير موارد إضافية.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-