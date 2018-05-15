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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟
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الوطنية
صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نزيهة

هي آلية جيدة بالنسبة الى المنقطعين عن التعليم في حال تم اختيار اختصاصات ذات تشغيلية عالية.

رحمة

يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدّم الاضافة اذا ما تم توجيهها جيدا من وزارة الاشراف في هذا المجال.

خلود

يبقى التكوين المهني من أهم القطاعات المشغلة التي تحتاجها سوق الشغل في الداخل والخارج.

ميساء

 هي آلية قادرة على حماية المنقطعين من خطر الشارع والاستقطاب والانحراف كما قد تمكن العائلات محدودة الدخل من تشغيل ابنائها وتوفير موارد إضافية.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان
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صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

نزيهة

هي آلية جيدة بالنسبة الى المنقطعين عن التعليم في حال تم اختيار اختصاصات ذات تشغيلية عالية.

رحمة

يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدّم الاضافة اذا ما تم توجيهها جيدا من وزارة الاشراف في هذا المجال.

خلود

يبقى التكوين المهني من أهم القطاعات المشغلة التي تحتاجها سوق الشغل في الداخل والخارج.

ميساء

 هي آلية قادرة على حماية المنقطعين من خطر الشارع والاستقطاب والانحراف كما قد تمكن العائلات محدودة الدخل من تشغيل ابنائها وتوفير موارد إضافية.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنعى عائلات عمران، والصالحي والغانمي والتيزاوي ومعلّى والنابلي والكافي والدخلاوي وبولكباش ومحجوب...
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يهم 120 ألف منقطع عن التعليم:«صك التشغيل»... لتكوين المنقطعين
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعدّت وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامجا...
المزيد >>
صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نزيهة
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الوزارة تهدد باقتطاع أجور خمسة أشهر: الجامعيون يهدّدون بمقاضاة الوزارة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أثارت القرارات الاخيرة التي أعلن عنها مجلس...
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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