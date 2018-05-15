صوت الشارع:كيف تقيّم آلية صك التكوين؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نزيهة

هي آلية جيدة بالنسبة الى المنقطعين عن التعليم في حال تم اختيار اختصاصات ذات تشغيلية عالية.

رحمة

يمكن لمؤسسات التكوين المهني الخاص أن تقدّم الاضافة اذا ما تم توجيهها جيدا من وزارة الاشراف في هذا المجال.

خلود

يبقى التكوين المهني من أهم القطاعات المشغلة التي تحتاجها سوق الشغل في الداخل والخارج.

ميساء

هي آلية قادرة على حماية المنقطعين من خطر الشارع والاستقطاب والانحراف كما قد تمكن العائلات محدودة الدخل من تشغيل ابنائها وتوفير موارد إضافية.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان