يهم 120 ألف منقطع عن التعليم:«صك التشغيل»... لتكوين المنقطعين

أعدّت وزارة التكوين المهني والتشغيل برنامجا يشمل لأول مرة المنقطعين عن التعليم دون الحصول على مستوى التاسعة أساسي يتمكنون من خلاله من الحصول على تكوين وشهادة لإدماجهم في سوق الشغل.

تونس(الشروق):

يهدف برنامج صك التشغيل الى انقاذ نحو 120ألف منقطع عن التعليم يكون مستواهم الدراسي دون التاسعة أساسي هذا ما ذكره لـ«الشروق» رشاد الشلي رئيس الغرفة الوطنية للتكوين المهني الخاص.

1300موقع تكوين

وأضاف رئيس الغرفة أن صك التكوين يعدّ آلية سيتمتع من خلالها المنتفع بهذا البرنامج بتكوين حسب خصوصيات كل جهة طيلة فترة لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي بالحصول على شهادة المهارة وهي شهادة تسند لأول مرة في القطاع الخاص وستتكفل الدولة بخلاص معلوم تكوّن المتربصين في مؤسسات التكوين الخاصة في 24 ولاية و256 معتمدية وذلك بعد تحديد حاجيات التكوين حسب خصوصية كل جهة مع تمكين أبناء الجهات المهمشة من التمييز الايجابي في 9 ولايات وهي سليانة وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والكاف والقيروان وجندوبة وباجة والقصرين. وذلك بتمكينها من 50 بالمائة من حصص التكوين المقدرة بـ1300موقع تكوين بكامل تراب البلاد في اختصاصات ذات تشغيلية عالية.

3.1 مليون دينار

وينتظر ان ينطلق العمل بصك التكوين مباشرة بعد شهر رمضان المبارك وفق رئيس الغرفة مع عدد من مؤسسات التكوين المهني الخاص. وأضاف الشلي ان صك التكوين الذي تسنده الدولة والذي تصل الميزانية المرصودة له 3.1 مليون دينار يعتبر مكسبا هاما لقطاع التكوين الخاص ولفئة من المنقطعين عن التعليم يمكن ان يساهم هذا البرنامج في انقاذهم من الضياع باعتبار أن الدولة تتكفل بكلفة التكوين لكن هناك بعض الإشكاليات المهنية التي تعترض هذا البرنامج أبرزها وجود بعض الإشكاليات والتعطيلات الإدارية خاصة فيما يتعلق بالظروف الصعبة التي تواجهها بعض هياكل التكوين الخاصة في الجهات حيث أن كل جهة لها مقاييس إدارية خاصة بها وأيضا فيما يتعلق بالوثائق الجبائية لكن وزارة الاشراف تعمل على تذليل هذه التعطيلات. من جهة أخرى تحدّث الشلي عن أكبر مشكلة تواجه قطاع التكوين المهني الخاص والمتمثلة في تجميد الاختصاصات شبه الطبية منذ سنة 2011 وذلك بالرغم من كونها مطلوبة وطنيا ودوليا، نظرا لأن سلطة الإشراف رأت بعد الثورة أن هذه الاختصاصات فيها نسبة كبيرة من البطالة والتكوين فيها غير جيد. وشدد رشاد الشلي على أن السوق الوطنية والدولية في حاجة إلى الاختصاصات شبه الطبية وخاصة بالنسبة الى عدد من الاختصاصات المطلوبة منها رعاية المسنين. وحول هذه الاشكالية كانت كاتبة الدولة للتكوين المهني سيدة الونيسي، قد صرّحت في وقت سابق أن الوزارة بصدد دراسة امكانية إعادة فتح باب التكوين المهني الخاص في الاختصاص شبه الطبي لفائدة مدارس التكوين الخاص بعد تعليقه منذ سنة 2013. وللإشارة فقد برزت في السنوات الاخيرة فرص توظيف كبيرة في المجال شبه الطبي على المستويين المحلي والدولي.

إقبال ضعيف

من جهة أخرى تحدّثت «الشروق» إلى عدد من أصحاب مدارس التكوين المهني الخاص حول آلية صك التكوين وقد طالب عدد كبير منهم بالترفيع في الاعتمادات المالية المرصودة في إطار صك التكوين، كآلية تتكفل الدولة بمصاريف التكوين الاساسي في القطاع الخاص. وفي هذا الاطار ذكر عضو المكتب التنفيذي بومدين المعرفي ان البرنامج يشمل شهادة المهارة وشهادة لمن مستواهم دون التاسعة اساسي منهاة وشهادة الكفاءة المهنية للذين اتموا التاسعة أساسي الى الثانية ثانوي لكن اقبال المؤسسات الخاصة على هذه الآلية ضعيف خاصة بالنسبة الى الاختصاصات التي يكون التكوين فيها مكلفا بسبب غلاء المواد الاولية من ذلك اختصاص المرطبات والسياحة ..علما وأن الدولة تتكفل بـ750دينار لكل متكون إثر الانتهاء من التكوين الذي يمتد الى 6 أشهر لكن في المقابل لا يلتزم كل المتربصين بإنهاء التكوين وهو ما يطرح اشكال عدم خلاص معلوم تكوين المتربصين المنقطعين ويصل معدل انقطاع المتربصين الى 35بالمائة.

أرقام ودلالات

1300

متربص سيشملهم صك التكوين خلال السنة الحالية

50

بالمائة منهم في 9ولايات ذات خصوصية

35

بالمائة معدّل انقطاع المتربصين عن التكوين

3.1

مليون دينار رصدت للبرنامج

هادية الشاهد المسيهلي