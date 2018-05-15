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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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في صعود:فؤاد المبزّع (رئيس الجمهورية سابقا)
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السياسي
في صعود:فؤاد المبزّع (رئيس الجمهورية سابقا)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

موقفه الاخير من مسألة شيخ مدينة تونس فيه الكثير من الحكمة وعمق النظر وأيضا تضمّن معطيات تاريخية هامة تسفّه اقاويل البعض الذين يصرون على تقسيم التونسيّين الى بلديّة و»موش بلديّة».

السيّد فؤاد المبزّع رئيس الجمهورية سابقا فنّد بمعطيات ثابتة ما يروّج له البعض من الجُهّال، على حد عباراته، من احتكار مشيخة تونس من المقيمين أصيلي العاصمة ومنعها عن غيرهم من التونسيّين.
موقف شجاع وايضا فيه الكثير من الوطنية الصادقة والحرص على توحيد التونسيّين وتجنيبهم كل اشكال التفرقة أو التمييز في وقت يحرص فيه البعض على ترديد شعارات الشحن وبث الاحقاد ونشر الفتن والاكاذيب بين أفراد الشعب التونسي.

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السياسي
في صعود:فؤاد المبزّع (رئيس الجمهورية سابقا)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

موقفه الاخير من مسألة شيخ مدينة تونس فيه الكثير من الحكمة وعمق النظر وأيضا تضمّن معطيات تاريخية هامة تسفّه اقاويل البعض الذين يصرون على تقسيم التونسيّين الى بلديّة و»موش بلديّة».

السيّد فؤاد المبزّع رئيس الجمهورية سابقا فنّد بمعطيات ثابتة ما يروّج له البعض من الجُهّال، على حد عباراته، من احتكار مشيخة تونس من المقيمين أصيلي العاصمة ومنعها عن غيرهم من التونسيّين.
موقف شجاع وايضا فيه الكثير من الوطنية الصادقة والحرص على توحيد التونسيّين وتجنيبهم كل اشكال التفرقة أو التمييز في وقت يحرص فيه البعض على ترديد شعارات الشحن وبث الاحقاد ونشر الفتن والاكاذيب بين أفراد الشعب التونسي.

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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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الباجي في اجتماع وثيقة قرطـــــاج 2:الأولويات... قبل تغيير الحكومات
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أجل اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعة على...
المزيد >>
منهم من تغيّب ثلاثة أشهر متتالية:البرلمان ينشر قائمة النواب المتغيبين ويقتطع من منحهم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نشر البرلمان قائمة النواب المتغيبين في جانفي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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