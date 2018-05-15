في صعود:فؤاد المبزّع (رئيس الجمهورية سابقا)

موقفه الاخير من مسألة شيخ مدينة تونس فيه الكثير من الحكمة وعمق النظر وأيضا تضمّن معطيات تاريخية هامة تسفّه اقاويل البعض الذين يصرون على تقسيم التونسيّين الى بلديّة و»موش بلديّة».

السيّد فؤاد المبزّع رئيس الجمهورية سابقا فنّد بمعطيات ثابتة ما يروّج له البعض من الجُهّال، على حد عباراته، من احتكار مشيخة تونس من المقيمين أصيلي العاصمة ومنعها عن غيرهم من التونسيّين.

موقف شجاع وايضا فيه الكثير من الوطنية الصادقة والحرص على توحيد التونسيّين وتجنيبهم كل اشكال التفرقة أو التمييز في وقت يحرص فيه البعض على ترديد شعارات الشحن وبث الاحقاد ونشر الفتن والاكاذيب بين أفراد الشعب التونسي.