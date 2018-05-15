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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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في نزول:هاجر بالشيخ (عضو مجلس النواب)
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السياسي
في نزول:هاجر بالشيخ (عضو مجلس النواب)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تكاد النائبة هاجر بالشيخ أحمد تختصر دورها النيابي كعضو في مجلس نواب الشعب في «الشو» الاعلامي والحضور بقوة في جل المواضيع التي لا تزيد سوى في ارهاق المواطن وتعكير المشهد السياسي.

وعلى الرغم من حداثة عهدها بالبرلمان حيث التحقت بمجلس نواب الشعب تعويضا لرياض المؤخر الملتحق بالحكومة الا انها ساهمت بشكل كبير في توتير الاجواء داخل حزب افاق تونس وكتلته النيابية قبل مغادرتها.
وظهرت هاجر بالشيخ ابان حملة الانتخابات البلدية لهرسلة احد المترشحين واتهامه بجملة من التهم التي كان من الافضل احالتها على القضاء، الى جانب ذلك اختارت النائبة ممارسة حقها الرقابي في مساءلة السلطة التنفيذية بسؤال موجه لوزارة الداخلية اعاد نفس الجدل الذي يرافق كل رمضان بخصوص اسباب عدم سحب المنشور المتعلق باغلاق المقاهي خلال الشهر الكريم في الوقت الذي يتطلع المواطن ممن ينوبه الى أفضل بكثير من ذلك.

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السياسي
في نزول:هاجر بالشيخ (عضو مجلس النواب)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

تكاد النائبة هاجر بالشيخ أحمد تختصر دورها النيابي كعضو في مجلس نواب الشعب في «الشو» الاعلامي والحضور بقوة في جل المواضيع التي لا تزيد سوى في ارهاق المواطن وتعكير المشهد السياسي.

وعلى الرغم من حداثة عهدها بالبرلمان حيث التحقت بمجلس نواب الشعب تعويضا لرياض المؤخر الملتحق بالحكومة الا انها ساهمت بشكل كبير في توتير الاجواء داخل حزب افاق تونس وكتلته النيابية قبل مغادرتها.
وظهرت هاجر بالشيخ ابان حملة الانتخابات البلدية لهرسلة احد المترشحين واتهامه بجملة من التهم التي كان من الافضل احالتها على القضاء، الى جانب ذلك اختارت النائبة ممارسة حقها الرقابي في مساءلة السلطة التنفيذية بسؤال موجه لوزارة الداخلية اعاد نفس الجدل الذي يرافق كل رمضان بخصوص اسباب عدم سحب المنشور المتعلق باغلاق المقاهي خلال الشهر الكريم في الوقت الذي يتطلع المواطن ممن ينوبه الى أفضل بكثير من ذلك.

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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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