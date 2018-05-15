في نزول:هاجر بالشيخ (عضو مجلس النواب)

تكاد النائبة هاجر بالشيخ أحمد تختصر دورها النيابي كعضو في مجلس نواب الشعب في «الشو» الاعلامي والحضور بقوة في جل المواضيع التي لا تزيد سوى في ارهاق المواطن وتعكير المشهد السياسي.

وعلى الرغم من حداثة عهدها بالبرلمان حيث التحقت بمجلس نواب الشعب تعويضا لرياض المؤخر الملتحق بالحكومة الا انها ساهمت بشكل كبير في توتير الاجواء داخل حزب افاق تونس وكتلته النيابية قبل مغادرتها.

وظهرت هاجر بالشيخ ابان حملة الانتخابات البلدية لهرسلة احد المترشحين واتهامه بجملة من التهم التي كان من الافضل احالتها على القضاء، الى جانب ذلك اختارت النائبة ممارسة حقها الرقابي في مساءلة السلطة التنفيذية بسؤال موجه لوزارة الداخلية اعاد نفس الجدل الذي يرافق كل رمضان بخصوص اسباب عدم سحب المنشور المتعلق باغلاق المقاهي خلال الشهر الكريم في الوقت الذي يتطلع المواطن ممن ينوبه الى أفضل بكثير من ذلك.