في نزول:هاجر بالشيخ (عضو مجلس النواب)

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تكاد النائبة هاجر بالشيخ أحمد تختصر دورها النيابي كعضو في مجلس نواب الشعب في «الشو» الاعلامي والحضور بقوة في جل المواضيع التي لا تزيد سوى في ارهاق المواطن وتعكير المشهد السياسي.
وعلى الرغم من حداثة عهدها بالبرلمان حيث التحقت بمجلس نواب الشعب تعويضا لرياض المؤخر الملتحق بالحكومة الا انها ساهمت بشكل كبير في توتير الاجواء داخل حزب افاق تونس وكتلته النيابية قبل مغادرتها.
وظهرت هاجر بالشيخ ابان حملة الانتخابات البلدية لهرسلة احد المترشحين واتهامه بجملة من التهم التي كان من الافضل احالتها على القضاء، الى جانب ذلك اختارت النائبة ممارسة حقها الرقابي في مساءلة السلطة التنفيذية بسؤال موجه لوزارة الداخلية اعاد نفس الجدل الذي يرافق كل رمضان بخصوص اسباب عدم سحب المنشور المتعلق باغلاق المقاهي خلال الشهر الكريم في الوقت الذي يتطلع المواطن ممن ينوبه الى أفضل بكثير من ذلك.
تكاد النائبة هاجر بالشيخ أحمد تختصر دورها النيابي كعضو في مجلس نواب الشعب في «الشو» الاعلامي والحضور بقوة في جل المواضيع التي لا تزيد سوى في ارهاق المواطن وتعكير المشهد السياسي.
وعلى الرغم من حداثة عهدها بالبرلمان حيث التحقت بمجلس نواب الشعب تعويضا لرياض المؤخر الملتحق بالحكومة الا انها ساهمت بشكل كبير في توتير الاجواء داخل حزب افاق تونس وكتلته النيابية قبل مغادرتها.
وظهرت هاجر بالشيخ ابان حملة الانتخابات البلدية لهرسلة احد المترشحين واتهامه بجملة من التهم التي كان من الافضل احالتها على القضاء، الى جانب ذلك اختارت النائبة ممارسة حقها الرقابي في مساءلة السلطة التنفيذية بسؤال موجه لوزارة الداخلية اعاد نفس الجدل الذي يرافق كل رمضان بخصوص اسباب عدم سحب المنشور المتعلق باغلاق المقاهي خلال الشهر الكريم في الوقت الذي يتطلع المواطن ممن ينوبه الى أفضل بكثير من ذلك.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-