أخبار الأحزاب

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الجبهة الشعبية
قال القیادي في الجبهة الشعبیة، الجیلاني الهمامي، أن الجبهة غیر راضیة عن نتائجها في الانتخابات البلدیة رغم انها حققت نتائج مرضیة في بعض الدوائر التي ترشحت فیها مضيفا بان الجبهة لم تبرز مشروعا متكاملا یجذب الناخب بل ظلت في حالة دفاعیة وانتقاد للمنظومة الحاكمة اضافة الى أنها لم تتقدم بقائمات في جمیع الدوائر البلدیة.
حركة النهضة
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار لجريدة الخبر الجزائرية انه قد يحصل توافق بين حركتي النهضة ونداء تونس على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019مضيفا بأن النهضة ستشارك في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وأنها لن تكون محايدة مثلما كانت في انتخابات 2014
نداء تونس
قال القيادي بحزب نداء تونس خالد شوكات انه من الضروري مراجعة المسار الحكومي مضيفا بأن حكومة الشاهد لم تنجح اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية وانه يجب تغييرها وأن أداء الحكومة مثّل أحد أسباب تراجع حزبه النسبي في الانتخابات البلدية
حزب المبادرة
لاحظ كمال مرجان رئيس حزب المبادرة أنّ حزبه بقي منذ تأسيسه منفتحا على كل الأفكار البناءة والمفيدة لتونس التي تظل مصلحتها فوق كل اعتبار، مذكرا بأنّ الحزب سينطلق قريبا في عملية تجديد هياكله مركزيا وجهويا ومحليا تمهيدا لعقد مؤتمره الأول قبل موفى السنة الجارية. وبيّنت نزيهة العبيدي، نائبة رئيس الحزب ووزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن، أنّ نجاح الحزب في مجابهة التحديات بأوفر حظوظ النجاح يتطلب تكاتف جهود جميع المنتمين إليه.
الجبهة الشعبية
قال القیادي في الجبهة الشعبیة، الجیلاني الهمامي، أن الجبهة غیر راضیة عن نتائجها في الانتخابات البلدیة رغم انها حققت نتائج مرضیة في بعض الدوائر التي ترشحت فیها مضيفا بان الجبهة لم تبرز مشروعا متكاملا یجذب الناخب بل ظلت في حالة دفاعیة وانتقاد للمنظومة الحاكمة اضافة الى أنها لم تتقدم بقائمات في جمیع الدوائر البلدیة.
حركة النهضة
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار لجريدة الخبر الجزائرية انه قد يحصل توافق بين حركتي النهضة ونداء تونس على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019مضيفا بأن النهضة ستشارك في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وأنها لن تكون محايدة مثلما كانت في انتخابات 2014
نداء تونس
قال القيادي بحزب نداء تونس خالد شوكات انه من الضروري مراجعة المسار الحكومي مضيفا بأن حكومة الشاهد لم تنجح اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية وانه يجب تغييرها وأن أداء الحكومة مثّل أحد أسباب تراجع حزبه النسبي في الانتخابات البلدية
حزب المبادرة
لاحظ كمال مرجان رئيس حزب المبادرة أنّ حزبه بقي منذ تأسيسه منفتحا على كل الأفكار البناءة والمفيدة لتونس التي تظل مصلحتها فوق كل اعتبار، مذكرا بأنّ الحزب سينطلق قريبا في عملية تجديد هياكله مركزيا وجهويا ومحليا تمهيدا لعقد مؤتمره الأول قبل موفى السنة الجارية. وبيّنت نزيهة العبيدي، نائبة رئيس الحزب ووزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن، أنّ نجاح الحزب في مجابهة التحديات بأوفر حظوظ النجاح يتطلب تكاتف جهود جميع المنتمين إليه.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-