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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

الجبهة الشعبية

قال القیادي في الجبهة الشعبیة، الجیلاني الهمامي، أن الجبهة غیر راضیة عن نتائجها في الانتخابات البلدیة رغم انها حققت نتائج مرضیة في بعض الدوائر التي ترشحت فیها مضيفا بان الجبهة لم تبرز مشروعا متكاملا یجذب الناخب بل ظلت في حالة دفاعیة وانتقاد للمنظومة الحاكمة اضافة الى أنها لم تتقدم بقائمات في جمیع الدوائر البلدیة.

حركة النهضة

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار لجريدة الخبر الجزائرية انه قد يحصل توافق بين حركتي النهضة ونداء تونس على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019مضيفا بأن النهضة ستشارك في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وأنها لن تكون محايدة مثلما كانت في انتخابات 2014

نداء تونس

قال القيادي بحزب نداء تونس خالد شوكات انه من الضروري مراجعة المسار الحكومي مضيفا بأن حكومة الشاهد لم تنجح اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية وانه يجب تغييرها وأن أداء الحكومة مثّل أحد أسباب تراجع حزبه النسبي في الانتخابات البلدية

حزب المبادرة

لاحظ كمال مرجان رئيس حزب المبادرة أنّ حزبه  بقي منذ تأسيسه منفتحا على كل الأفكار البناءة والمفيدة لتونس التي تظل مصلحتها فوق كل اعتبار، مذكرا بأنّ الحزب سينطلق قريبا في عملية تجديد هياكله مركزيا وجهويا ومحليا تمهيدا لعقد مؤتمره الأول قبل موفى السنة الجارية. وبيّنت نزيهة العبيدي، نائبة رئيس الحزب ووزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن، أنّ نجاح الحزب في مجابهة التحديات بأوفر حظوظ النجاح يتطلب تكاتف جهود جميع المنتمين إليه.

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

الجبهة الشعبية

قال القیادي في الجبهة الشعبیة، الجیلاني الهمامي، أن الجبهة غیر راضیة عن نتائجها في الانتخابات البلدیة رغم انها حققت نتائج مرضیة في بعض الدوائر التي ترشحت فیها مضيفا بان الجبهة لم تبرز مشروعا متكاملا یجذب الناخب بل ظلت في حالة دفاعیة وانتقاد للمنظومة الحاكمة اضافة الى أنها لم تتقدم بقائمات في جمیع الدوائر البلدیة.

حركة النهضة

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار لجريدة الخبر الجزائرية انه قد يحصل توافق بين حركتي النهضة ونداء تونس على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019مضيفا بأن النهضة ستشارك في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وأنها لن تكون محايدة مثلما كانت في انتخابات 2014

نداء تونس

قال القيادي بحزب نداء تونس خالد شوكات انه من الضروري مراجعة المسار الحكومي مضيفا بأن حكومة الشاهد لم تنجح اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية وانه يجب تغييرها وأن أداء الحكومة مثّل أحد أسباب تراجع حزبه النسبي في الانتخابات البلدية

حزب المبادرة

لاحظ كمال مرجان رئيس حزب المبادرة أنّ حزبه  بقي منذ تأسيسه منفتحا على كل الأفكار البناءة والمفيدة لتونس التي تظل مصلحتها فوق كل اعتبار، مذكرا بأنّ الحزب سينطلق قريبا في عملية تجديد هياكله مركزيا وجهويا ومحليا تمهيدا لعقد مؤتمره الأول قبل موفى السنة الجارية. وبيّنت نزيهة العبيدي، نائبة رئيس الحزب ووزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن، أنّ نجاح الحزب في مجابهة التحديات بأوفر حظوظ النجاح يتطلب تكاتف جهود جميع المنتمين إليه.

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