الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
من ذكريات مناضل وطني (153):محمد الكيلاني:تونـــــــس والحداثـــــــــة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
السياسي
من ذكريات مناضل وطني (153):محمد الكيلاني:تونـــــــس والحداثـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

في مقالاتي في جريدة الصباح اخترت أن أتحدث عن الحداثة والديمقراطية في علاقة بتونس واخترت ذلك الموضوع لأقدم فيه بحثا شاملا حتى أصل إلى الإصلاحات المقترحة في علاقة بنظام الحكم وتناقشت مع فيصل بعطوط وقبل المقترح وان أتناول القضية بالعمق الذي أراه ولم يتدخل أي كان في ما كتبته.
وعلى ذلك الأساس انطلقت في الكتابة أسبوعيا في جريدة الصباح قرابة الصفحة وتناولت في تلك المقالات كيف نشأت الحداثة على النطاق العالمي وخاصة في أوروبا وكيف وصلت إلى تحقيق الديمقراطية والصورة البورجوازية التي حصلت خاصة في فرنسا وانطلقت من بدايات وجود الفكر الحداثي من الفترة التي كان فيها رجال الكنيسة ينقلون كتب ابن رشد من الأندلس عبر البيريني وصولا إلى فرنسا وهناك تتم ترجمتها إلى اللاتينية لكي يطلعوا عليها.
وكذلك كل الكتابات حول الجبر والفلسفة والطب تحدثت عن تلك الحركة وكيف أن العرب في تلك الفترة كانوا هم الدافع للحداثة في أوروبا وكيف كان هناك جزء كبير من رجال الكنيسة لعبوا ذلك الدور في ترويج الفكر العقلاني الذي كان لدى العرب وكيف أن أول جامعة نشأت في فرنسا كان جزء كبير من مراجعها التي تعتمد في الدراسة والبحث أخذت من العرب.
لكن في تلك الفترة بالذات عندما بدأت الحداثة تنشأ ونشأة أول جامعة في فرنسا بالنسبة للعرب منذ القرن 18 بدؤوا في التراجع وبدأ الفكر المنغلق يتأسس لدى العرب وكذلك هيمنة السلفية وكل ما هو رجعي ومنذ تلك الفترة دخلنا في سبات عميق.
في تونس حصل ذلك التراجع بما فيه نشأة جامع الزيتونة، رغم الدور الذي لعبه إلا انه كان مكبلا بعقلية الشيوخ في ذلك الزمن ولم تتزعزع تلك المنظومة المنغلقة إلا مع بداية القرن 19 حيث بدأ احد البايات وكان مستنيرا في تطوير تونس وانطلقت أول نواة المصانع والدراسة وتنظيم الجيش وتنظيم الدولة ككل وهو محمود باشا باي ومنذ تلك الفترة انطلقت فكرة تعصير تونس.
تلك النزعة تمتد جذورها إلى الدولة الحفصية وكان الهدف جعل تونس متطورة ومتحضرة ولها مكان على المستوى الدولي ووصلت الدولة الحفصية حتى إلى عقد معاهدات مع السويد واتفاقات تجارية بعد ان تطورت الصناعة التقليدية في تونس وصناعة الفخار والنسيج كما طوروا الكثير من أنواع التجارة مثل تجارة الملح وتجارة البهارات وغيرها وأسسوا موانئ تجارية في تونس.
تونس كدولة متحضرة ولها علاقات متطورة وجدت منذ الدولة الحفصية وأصبح لها أسطول بحري متطور وكانت لدينا صناعة السفن وموانئ إصلاح السفن وكانت لها نخبة متعلمة قادرة على تنمية العلاقات الخارجية تلك النزعة طورها البايات في تونس منذ 1914 وكانوا مولعين بدرجة كبيرة بتطوير تلك الواجهة ومحاكاة أوروبا وخاصة فرنسا وانقلترا اللذين مع تطورهما الاقتصادي أصبحا يشعران بانزعاج من تطور الأسطول التونسي خاصة مع تراجع القرصنة التي كانت تدار من قبل عناصر تونسية وجزائرية.
ومع تطور الأساطيل الأوروبية أصبح البايات يشعرون بالخطر حيث أن القرصنة كانت مورد مال وسلطة فإذا بها أصبحت تهدد السواحل التونسية والسلطة التونسية.
في تلك الفترة توجه البايات إلى تطوير الجيش وأنشأت مصانع لصنع البارود وكونت الأكاديمية العسكرية لتكوين الضباط ودراسة الفنون الحربية الحديثة كما استقدموا أناسا لتعليم الإطارات العليا للدولة اللغات الفرنسية والانجليزية والايطالية وشهدت تونس في تلك الفترة من بدايات القرن 19 الى حدود 1864 صدور عهد الأمان وأول دستور في البلدان العربية وأفريقيا وتم إصدار مرسوم إلغاء الرق في تونس وتحرير العبيد في الأربعينات.

تقرؤون أيضا
ممثلون عن أكثر من 1900 قائمة سيحكمون البلديات:خلافات ومعارك البرلمان تُخيّم على المجالس البلدية؟
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية عن انتخاب مجالس بلدية مُتعددة «الألوان». وهو ما يحيل الى صورة مجلس...
المزيد >>
34 طعنا أمام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل...
المزيد >>
الباجي في اجتماع وثيقة قرطـــــاج 2:الأولويات... قبل تغيير الحكومات
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أجل اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعة على...
المزيد >>
منهم من تغيّب ثلاثة أشهر متتالية:البرلمان ينشر قائمة النواب المتغيبين ويقتطع من منحهم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نشر البرلمان قائمة النواب المتغيبين في جانفي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
من ذكريات مناضل وطني (153):محمد الكيلاني:تونـــــــس والحداثـــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

في مقالاتي في جريدة الصباح اخترت أن أتحدث عن الحداثة والديمقراطية في علاقة بتونس واخترت ذلك الموضوع لأقدم فيه بحثا شاملا حتى أصل إلى الإصلاحات المقترحة في علاقة بنظام الحكم وتناقشت مع فيصل بعطوط وقبل المقترح وان أتناول القضية بالعمق الذي أراه ولم يتدخل أي كان في ما كتبته.
وعلى ذلك الأساس انطلقت في الكتابة أسبوعيا في جريدة الصباح قرابة الصفحة وتناولت في تلك المقالات كيف نشأت الحداثة على النطاق العالمي وخاصة في أوروبا وكيف وصلت إلى تحقيق الديمقراطية والصورة البورجوازية التي حصلت خاصة في فرنسا وانطلقت من بدايات وجود الفكر الحداثي من الفترة التي كان فيها رجال الكنيسة ينقلون كتب ابن رشد من الأندلس عبر البيريني وصولا إلى فرنسا وهناك تتم ترجمتها إلى اللاتينية لكي يطلعوا عليها.
وكذلك كل الكتابات حول الجبر والفلسفة والطب تحدثت عن تلك الحركة وكيف أن العرب في تلك الفترة كانوا هم الدافع للحداثة في أوروبا وكيف كان هناك جزء كبير من رجال الكنيسة لعبوا ذلك الدور في ترويج الفكر العقلاني الذي كان لدى العرب وكيف أن أول جامعة نشأت في فرنسا كان جزء كبير من مراجعها التي تعتمد في الدراسة والبحث أخذت من العرب.
لكن في تلك الفترة بالذات عندما بدأت الحداثة تنشأ ونشأة أول جامعة في فرنسا بالنسبة للعرب منذ القرن 18 بدؤوا في التراجع وبدأ الفكر المنغلق يتأسس لدى العرب وكذلك هيمنة السلفية وكل ما هو رجعي ومنذ تلك الفترة دخلنا في سبات عميق.
في تونس حصل ذلك التراجع بما فيه نشأة جامع الزيتونة، رغم الدور الذي لعبه إلا انه كان مكبلا بعقلية الشيوخ في ذلك الزمن ولم تتزعزع تلك المنظومة المنغلقة إلا مع بداية القرن 19 حيث بدأ احد البايات وكان مستنيرا في تطوير تونس وانطلقت أول نواة المصانع والدراسة وتنظيم الجيش وتنظيم الدولة ككل وهو محمود باشا باي ومنذ تلك الفترة انطلقت فكرة تعصير تونس.
تلك النزعة تمتد جذورها إلى الدولة الحفصية وكان الهدف جعل تونس متطورة ومتحضرة ولها مكان على المستوى الدولي ووصلت الدولة الحفصية حتى إلى عقد معاهدات مع السويد واتفاقات تجارية بعد ان تطورت الصناعة التقليدية في تونس وصناعة الفخار والنسيج كما طوروا الكثير من أنواع التجارة مثل تجارة الملح وتجارة البهارات وغيرها وأسسوا موانئ تجارية في تونس.
تونس كدولة متحضرة ولها علاقات متطورة وجدت منذ الدولة الحفصية وأصبح لها أسطول بحري متطور وكانت لدينا صناعة السفن وموانئ إصلاح السفن وكانت لها نخبة متعلمة قادرة على تنمية العلاقات الخارجية تلك النزعة طورها البايات في تونس منذ 1914 وكانوا مولعين بدرجة كبيرة بتطوير تلك الواجهة ومحاكاة أوروبا وخاصة فرنسا وانقلترا اللذين مع تطورهما الاقتصادي أصبحا يشعران بانزعاج من تطور الأسطول التونسي خاصة مع تراجع القرصنة التي كانت تدار من قبل عناصر تونسية وجزائرية.
ومع تطور الأساطيل الأوروبية أصبح البايات يشعرون بالخطر حيث أن القرصنة كانت مورد مال وسلطة فإذا بها أصبحت تهدد السواحل التونسية والسلطة التونسية.
في تلك الفترة توجه البايات إلى تطوير الجيش وأنشأت مصانع لصنع البارود وكونت الأكاديمية العسكرية لتكوين الضباط ودراسة الفنون الحربية الحديثة كما استقدموا أناسا لتعليم الإطارات العليا للدولة اللغات الفرنسية والانجليزية والايطالية وشهدت تونس في تلك الفترة من بدايات القرن 19 الى حدود 1864 صدور عهد الأمان وأول دستور في البلدان العربية وأفريقيا وتم إصدار مرسوم إلغاء الرق في تونس وتحرير العبيد في الأربعينات.

تقرؤون أيضا
ممثلون عن أكثر من 1900 قائمة سيحكمون البلديات:خلافات ومعارك البرلمان تُخيّم على المجالس البلدية؟
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية عن انتخاب مجالس بلدية مُتعددة «الألوان». وهو ما يحيل الى صورة مجلس...
المزيد >>
34 طعنا أمام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل...
المزيد >>
الباجي في اجتماع وثيقة قرطـــــاج 2:الأولويات... قبل تغيير الحكومات
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
أجل اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعة على...
المزيد >>
منهم من تغيّب ثلاثة أشهر متتالية:البرلمان ينشر قائمة النواب المتغيبين ويقتطع من منحهم
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
نشر البرلمان قائمة النواب المتغيبين في جانفي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿