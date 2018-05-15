من ذكريات مناضل وطني (153):محمد الكيلاني:تونـــــــس والحداثـــــــــة

في مقالاتي في جريدة الصباح اخترت أن أتحدث عن الحداثة والديمقراطية في علاقة بتونس واخترت ذلك الموضوع لأقدم فيه بحثا شاملا حتى أصل إلى الإصلاحات المقترحة في علاقة بنظام الحكم وتناقشت مع فيصل بعطوط وقبل المقترح وان أتناول القضية بالعمق الذي أراه ولم يتدخل أي كان في ما كتبته.

وعلى ذلك الأساس انطلقت في الكتابة أسبوعيا في جريدة الصباح قرابة الصفحة وتناولت في تلك المقالات كيف نشأت الحداثة على النطاق العالمي وخاصة في أوروبا وكيف وصلت إلى تحقيق الديمقراطية والصورة البورجوازية التي حصلت خاصة في فرنسا وانطلقت من بدايات وجود الفكر الحداثي من الفترة التي كان فيها رجال الكنيسة ينقلون كتب ابن رشد من الأندلس عبر البيريني وصولا إلى فرنسا وهناك تتم ترجمتها إلى اللاتينية لكي يطلعوا عليها.

وكذلك كل الكتابات حول الجبر والفلسفة والطب تحدثت عن تلك الحركة وكيف أن العرب في تلك الفترة كانوا هم الدافع للحداثة في أوروبا وكيف كان هناك جزء كبير من رجال الكنيسة لعبوا ذلك الدور في ترويج الفكر العقلاني الذي كان لدى العرب وكيف أن أول جامعة نشأت في فرنسا كان جزء كبير من مراجعها التي تعتمد في الدراسة والبحث أخذت من العرب.

لكن في تلك الفترة بالذات عندما بدأت الحداثة تنشأ ونشأة أول جامعة في فرنسا بالنسبة للعرب منذ القرن 18 بدؤوا في التراجع وبدأ الفكر المنغلق يتأسس لدى العرب وكذلك هيمنة السلفية وكل ما هو رجعي ومنذ تلك الفترة دخلنا في سبات عميق.

في تونس حصل ذلك التراجع بما فيه نشأة جامع الزيتونة، رغم الدور الذي لعبه إلا انه كان مكبلا بعقلية الشيوخ في ذلك الزمن ولم تتزعزع تلك المنظومة المنغلقة إلا مع بداية القرن 19 حيث بدأ احد البايات وكان مستنيرا في تطوير تونس وانطلقت أول نواة المصانع والدراسة وتنظيم الجيش وتنظيم الدولة ككل وهو محمود باشا باي ومنذ تلك الفترة انطلقت فكرة تعصير تونس.

تلك النزعة تمتد جذورها إلى الدولة الحفصية وكان الهدف جعل تونس متطورة ومتحضرة ولها مكان على المستوى الدولي ووصلت الدولة الحفصية حتى إلى عقد معاهدات مع السويد واتفاقات تجارية بعد ان تطورت الصناعة التقليدية في تونس وصناعة الفخار والنسيج كما طوروا الكثير من أنواع التجارة مثل تجارة الملح وتجارة البهارات وغيرها وأسسوا موانئ تجارية في تونس.

تونس كدولة متحضرة ولها علاقات متطورة وجدت منذ الدولة الحفصية وأصبح لها أسطول بحري متطور وكانت لدينا صناعة السفن وموانئ إصلاح السفن وكانت لها نخبة متعلمة قادرة على تنمية العلاقات الخارجية تلك النزعة طورها البايات في تونس منذ 1914 وكانوا مولعين بدرجة كبيرة بتطوير تلك الواجهة ومحاكاة أوروبا وخاصة فرنسا وانقلترا اللذين مع تطورهما الاقتصادي أصبحا يشعران بانزعاج من تطور الأسطول التونسي خاصة مع تراجع القرصنة التي كانت تدار من قبل عناصر تونسية وجزائرية.

ومع تطور الأساطيل الأوروبية أصبح البايات يشعرون بالخطر حيث أن القرصنة كانت مورد مال وسلطة فإذا بها أصبحت تهدد السواحل التونسية والسلطة التونسية.

في تلك الفترة توجه البايات إلى تطوير الجيش وأنشأت مصانع لصنع البارود وكونت الأكاديمية العسكرية لتكوين الضباط ودراسة الفنون الحربية الحديثة كما استقدموا أناسا لتعليم الإطارات العليا للدولة اللغات الفرنسية والانجليزية والايطالية وشهدت تونس في تلك الفترة من بدايات القرن 19 الى حدود 1864 صدور عهد الأمان وأول دستور في البلدان العربية وأفريقيا وتم إصدار مرسوم إلغاء الرق في تونس وتحرير العبيد في الأربعينات.