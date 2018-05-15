وزير التربية:نحو العودة إلى النظام الثلاثي وإجراءات للتصدي للدروس الخصوصية

-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
تونس (الشروق)
أكّد وزير التربية حاتم بن سالم امس الاثنين، أنّ تقييم النظام السداسي كان سلبيا بشهادة الجميع من تلاميذ ومدرسين.
وقال الوزير على هامش اختتامه امس أعمال الملتقى الذي نظمته الوزارة حول «التعاطي الاعلامي مع الشأن التربوي» أنّ الوزارة ستقدم للطرف الاجتماعي مقترحا بخصوص العودة إلى منظومة الثلاثي والتخلي على المنظومة الحالية، في السنة الدراسية القادمة، موضحا أن الإعلان عن القرار الرسمي سيكون في شهر جويلية القادم.
وصرّح حاتم بن سالم أنّه لن يتم إدخال أي تغييرات على روزنامة العطل في السنة الدراسية القادمة.
وقال حاتم بن سالم إن «الانتدابات العشوائية، خاصة بوزارة التربية أثرت سلبا على جودة التعليم و الحوكمة الإدارية»، وفق قوله.وأضاف أن من أولويات الوزارة إعادة تكوين وتأهيل المربين.
كما اكد وزير التربية إنه سيتم إعادة تنظيم الإطار القانوني من أجل التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.وأضاف أنه سيتم العمل على توفير الإمكانيات الضرورية لتعزيز الرقابة خارج المؤسسات التربوية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يخترق القانون.
تونس (الشروق)
أكّد وزير التربية حاتم بن سالم امس الاثنين، أنّ تقييم النظام السداسي كان سلبيا بشهادة الجميع من تلاميذ ومدرسين.
وقال الوزير على هامش اختتامه امس أعمال الملتقى الذي نظمته الوزارة حول «التعاطي الاعلامي مع الشأن التربوي» أنّ الوزارة ستقدم للطرف الاجتماعي مقترحا بخصوص العودة إلى منظومة الثلاثي والتخلي على المنظومة الحالية، في السنة الدراسية القادمة، موضحا أن الإعلان عن القرار الرسمي سيكون في شهر جويلية القادم.
وصرّح حاتم بن سالم أنّه لن يتم إدخال أي تغييرات على روزنامة العطل في السنة الدراسية القادمة.
وقال حاتم بن سالم إن «الانتدابات العشوائية، خاصة بوزارة التربية أثرت سلبا على جودة التعليم و الحوكمة الإدارية»، وفق قوله.وأضاف أن من أولويات الوزارة إعادة تكوين وتأهيل المربين.
كما اكد وزير التربية إنه سيتم إعادة تنظيم الإطار القانوني من أجل التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.وأضاف أنه سيتم العمل على توفير الإمكانيات الضرورية لتعزيز الرقابة خارج المؤسسات التربوية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يخترق القانون.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-