وزير التربية:نحو العودة إلى النظام الثلاثي وإجراءات للتصدي للدروس الخصوصية

تونس (الشروق)

أكّد وزير التربية حاتم بن سالم امس الاثنين، أنّ تقييم النظام السداسي كان سلبيا بشهادة الجميع من تلاميذ ومدرسين.

وقال الوزير على هامش اختتامه امس أعمال الملتقى الذي نظمته الوزارة حول «التعاطي الاعلامي مع الشأن التربوي» أنّ الوزارة ستقدم للطرف الاجتماعي مقترحا بخصوص العودة إلى منظومة الثلاثي والتخلي على المنظومة الحالية، في السنة الدراسية القادمة، موضحا أن الإعلان عن القرار الرسمي سيكون في شهر جويلية القادم.

وصرّح حاتم بن سالم أنّه لن يتم إدخال أي تغييرات على روزنامة العطل في السنة الدراسية القادمة.

وقال حاتم بن سالم إن «الانتدابات العشوائية، خاصة بوزارة التربية أثرت سلبا على جودة التعليم و الحوكمة الإدارية»، وفق قوله.وأضاف أن من أولويات الوزارة إعادة تكوين وتأهيل المربين.

كما اكد وزير التربية إنه سيتم إعادة تنظيم الإطار القانوني من أجل التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية.وأضاف أنه سيتم العمل على توفير الإمكانيات الضرورية لتعزيز الرقابة خارج المؤسسات التربوية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يخترق القانون.