منهم من تغيّب ثلاثة أشهر متتالية:البرلمان ينشر قائمة النواب المتغيبين ويقتطع من منحهم

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تونس –الشروق
نشر البرلمان قائمة النواب المتغيبين في جانفي وفيفري ومارس 2018 وكانت النسب متفاوتة بين من غاب بشكل متواصل عن الجلسات العامة ومن اكتفى بالتغيب عن جلسات اللجان فقط .
وجاء في القائمة التي نشرها موقع البرلمان ان نائبة حركة نداء تونس انس الحطاب تغيبت 5 جلسات من جملة 7 جلسات في جانفي ,وفي فيفري تغيبت 4 جلسات عامة من جملة 4 جلسات . أمّا النائب بلقاسم الدخيلي عن حركة نداء تونس فقد تغيّب في شهر جانفي 4 جلسات عامة من جملة 7 جلسات وفي فيفري تغيّب 4 جلسات من جملة 4 جلسات وفي مارس 4 جلسات من جملة 4 جلسات عامة .أما النائب عن نفس الكتلة كمال الحمزاوي فقد تغيّب في جانفي 7 جلسات عامة من 7 جلسات وفي فيفري تغيّب 4 جلسات من جملة 4 جلسات عامة وتغيّب 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان ,كما تغيّب في شهر مارس 4 مرات على 4 جلسات عامة .
اما نائب افاق تونس محمد غنام فقد تغيب في شهر جانفي 4 مرات عن 7 جلسات عامة وفي فيفري تغيّب 4 مرات على 4 جلسات عامة ..كما تغيّب نائب حركة نداء تونس الطاهر فضيل 4 مرات عن 4 جلسات عامة في شهر مارس . كما تغيّب النائب كمال الذوادي عن نفس الكتلة 4 مرات عن 4 جلسات عامة في شهر مارس.
في حين تغيّب النائب عن نفس الكتلة رضا شرف الدين 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان ,اما نائب الاتحاد الوطني الحر عبد القادر بن ضيف الله فقد تغيّب في شهر مارس 7 مرات عن 7 اجتماعات للجان .في حين تغلّب النائب المستقل وليد جلاّد 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان .
أمّا اكرام مولاهي نائبة حركة نداء تونس فقد تغيبت في شهر جانفي عن 8 اجتماعات من جملة 14 جلسة . في حين تغيّب نائب الاتحاد الوطني الحر في شهر فيفري 7 مرات عن 7 جلسات لجان .في حين تغيّب نائب افاق تونس حافظ الزواري 7 مرات عن 7 جلسات في شهر فيفري .كما تغيّب نائب حركة نداء تونس عبد العزيز القطي 7 مرات عن 7 جلسات لجان في شهر فيفري .
تونس –الشروق
نشر البرلمان قائمة النواب المتغيبين في جانفي وفيفري ومارس 2018 وكانت النسب متفاوتة بين من غاب بشكل متواصل عن الجلسات العامة ومن اكتفى بالتغيب عن جلسات اللجان فقط .
وجاء في القائمة التي نشرها موقع البرلمان ان نائبة حركة نداء تونس انس الحطاب تغيبت 5 جلسات من جملة 7 جلسات في جانفي ,وفي فيفري تغيبت 4 جلسات عامة من جملة 4 جلسات . أمّا النائب بلقاسم الدخيلي عن حركة نداء تونس فقد تغيّب في شهر جانفي 4 جلسات عامة من جملة 7 جلسات وفي فيفري تغيّب 4 جلسات من جملة 4 جلسات وفي مارس 4 جلسات من جملة 4 جلسات عامة .أما النائب عن نفس الكتلة كمال الحمزاوي فقد تغيّب في جانفي 7 جلسات عامة من 7 جلسات وفي فيفري تغيّب 4 جلسات من جملة 4 جلسات عامة وتغيّب 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان ,كما تغيّب في شهر مارس 4 مرات على 4 جلسات عامة .
اما نائب افاق تونس محمد غنام فقد تغيب في شهر جانفي 4 مرات عن 7 جلسات عامة وفي فيفري تغيّب 4 مرات على 4 جلسات عامة ..كما تغيّب نائب حركة نداء تونس الطاهر فضيل 4 مرات عن 4 جلسات عامة في شهر مارس . كما تغيّب النائب كمال الذوادي عن نفس الكتلة 4 مرات عن 4 جلسات عامة في شهر مارس.
في حين تغيّب النائب عن نفس الكتلة رضا شرف الدين 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان ,اما نائب الاتحاد الوطني الحر عبد القادر بن ضيف الله فقد تغيّب في شهر مارس 7 مرات عن 7 اجتماعات للجان .في حين تغلّب النائب المستقل وليد جلاّد 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان .
أمّا اكرام مولاهي نائبة حركة نداء تونس فقد تغيبت في شهر جانفي عن 8 اجتماعات من جملة 14 جلسة . في حين تغيّب نائب الاتحاد الوطني الحر في شهر فيفري 7 مرات عن 7 جلسات لجان .في حين تغيّب نائب افاق تونس حافظ الزواري 7 مرات عن 7 جلسات في شهر فيفري .كما تغيّب نائب حركة نداء تونس عبد العزيز القطي 7 مرات عن 7 جلسات لجان في شهر فيفري .
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-