منهم من تغيّب ثلاثة أشهر متتالية:البرلمان ينشر قائمة النواب المتغيبين ويقتطع من منحهم

تونس –الشروق

نشر البرلمان قائمة النواب المتغيبين في جانفي وفيفري ومارس 2018 وكانت النسب متفاوتة بين من غاب بشكل متواصل عن الجلسات العامة ومن اكتفى بالتغيب عن جلسات اللجان فقط .

وجاء في القائمة التي نشرها موقع البرلمان ان نائبة حركة نداء تونس انس الحطاب تغيبت 5 جلسات من جملة 7 جلسات في جانفي ,وفي فيفري تغيبت 4 جلسات عامة من جملة 4 جلسات . أمّا النائب بلقاسم الدخيلي عن حركة نداء تونس فقد تغيّب في شهر جانفي 4 جلسات عامة من جملة 7 جلسات وفي فيفري تغيّب 4 جلسات من جملة 4 جلسات وفي مارس 4 جلسات من جملة 4 جلسات عامة .أما النائب عن نفس الكتلة كمال الحمزاوي فقد تغيّب في جانفي 7 جلسات عامة من 7 جلسات وفي فيفري تغيّب 4 جلسات من جملة 4 جلسات عامة وتغيّب 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان ,كما تغيّب في شهر مارس 4 مرات على 4 جلسات عامة .

اما نائب افاق تونس محمد غنام فقد تغيب في شهر جانفي 4 مرات عن 7 جلسات عامة وفي فيفري تغيّب 4 مرات على 4 جلسات عامة ..كما تغيّب نائب حركة نداء تونس الطاهر فضيل 4 مرات عن 4 جلسات عامة في شهر مارس . كما تغيّب النائب كمال الذوادي عن نفس الكتلة 4 مرات عن 4 جلسات عامة في شهر مارس.

في حين تغيّب النائب عن نفس الكتلة رضا شرف الدين 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان ,اما نائب الاتحاد الوطني الحر عبد القادر بن ضيف الله فقد تغيّب في شهر مارس 7 مرات عن 7 اجتماعات للجان .في حين تغلّب النائب المستقل وليد جلاّد 7 مرات عن 7 جلسات في اللجان .

أمّا اكرام مولاهي نائبة حركة نداء تونس فقد تغيبت في شهر جانفي عن 8 اجتماعات من جملة 14 جلسة . في حين تغيّب نائب الاتحاد الوطني الحر في شهر فيفري 7 مرات عن 7 جلسات لجان .في حين تغيّب نائب افاق تونس حافظ الزواري 7 مرات عن 7 جلسات في شهر فيفري .كما تغيّب نائب حركة نداء تونس عبد العزيز القطي 7 مرات عن 7 جلسات لجان في شهر فيفري .

–سرحان الشيخاوي