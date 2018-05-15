الباجي في اجتماع وثيقة قرطـــــاج 2:الأولويات... قبل تغيير الحكومات

أجل اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج أمس مناقشة مسألة الحكومة الى ما بعد التوافق حول البرنامج الذي تم ارجاعه الى لجنة الخبراء لمزيد مناقشته.

تونس «الشروق»

وحضر الاجتماع في قصر قرطاج كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان والقيادي في حزب المسار جنيدي عبد الجواد ونائبة رئيس الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي.

رسائل الباجي

وعن المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج حضر كل من نور الدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعبد المجيد الزار عن اتحاد الفلاحين وسمير ماجول عن اتحاد الصناعة والتجارة وراضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية «أرى انه من واجبي تهنئة الشعب التونسي على الانتخابات البلدية رغم أن تقييمها وتحليلها فيه اخذ ورد لكن نحن نقول إن إتمام الانتخابات شيء ايجابي بعد ما حصل فيها من تردد والمهم أن الانتخابات وقعت ووجهنا رسالة إلى العالم بأن تونس متمسكة بالخيار الديمقراطي والتهاني التي جاءتنا من مختلف البلدان تؤكد أن الاتجاه الذي سلكناه هو الاتجاه الصحيح «.

وتابع «يبقى ان التفاعلات التي ستنشأ عن هاته الانتخابات سنراها في الإبان نقول إن ما قمنا به ايجابي وهاته الانتخابات رسخت في الأذهان ان تلك هي الطريقة لتواصل تونس التقدم نحو الرقي والازدهار وهي طريقة الانتخابات والصندوق وهذا لم يكن لدينا في تقاليدنا».

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته «هذه المرة الرابعة تقريبا التي تمر فيها تونس بالانتخابات منذ 2001 لكن من سوء الحض أن النجاح في المسار الانتخابي لم يكن هناك بالتوازي معه نجاح اقتصادي هذا لا يعني ان الأوضاع سوداوية ولكن نتمنى ان نواصل في هذا الاتجاه ونجد التفافا من كل التونسيين حول هذا التمشي لان هذه الجلسة هي من اجل ما يسمى بوثيقة قرطاج الثانية لنا سوابق مع وثيقة قرطاج الأولى التي حققت نتائج لاباس بها لكن أنا تابعت الحوارات التي وقعت في الصحافة او لدى رجال السياسة هناك لبس كبير في هذا الإطار».

وأوضح قائلا «نحن قمنا بانتخابات أسفرت عن نتائج معروفة والنظام الديمقراطي يقول ان الأغلبية تسير لكن مع احترام الأقلية لكن طالما انه ليس جميع الأطراف تفاءلوا بالنتائج وهناك من طالب بانتخابات رئاسية او جزئية جديدة ولا نعرف سبب تلك المطالب فلم يشكك احد في نتائج الانتخابات ومن هنا جاءت فكرة حكومة الوحدة الوطنية وأنا شخصيا ساندتها وتهدف الى تشكيل حزام سياسي للحكومة وقمنا بمجهود للبحث عن القواسم المشتركة «.

وتابع «نحن نريد ان يكون الاتحاد معنا لكن ليس بكل مشاكله هناك مشاكل بينه وبين الحكومة لا تدخل في هذا الاجتماع وهكذا النهضة او النداء وغيرهم نحن بعد ان نتفق على الخطة التي يشارك فيها الجميع ونضبط الأولويات الحكومة التي ستنفذ الأولويات ستكون ملتزمة بهذا لكن هذا ليس مفهوما لدى الجميع وهناك من يقول إنهم غير منتخبين لكن المنتخبين قالوا ليس هناك مشكل في ان يشارك الجميع وهناك تنازلات يجب ان تقع على كل نحن قمنا بهاته الاجتماعات وكل طرف أناب خبيرا او اثنين وتم ضبط قائمة أولويات ولا تحمل كل ما يرغب فيه احد الأطراف وإنما اغلب الأمور الهامة موجودة».

التوافق أولا

وأضاف «ان لزم النظر فيها مجددا من اجل إيجاد اكبر قدر من التوافقات هذا ما نرغب فيه والعالم اجمع ينتظر الآن لان هذه الوثيقة فيها تحيين للوثيقة الأولى لكن تدخلت في جزئيات كبيرة وان أمكن أن نطبقها كما هي فليس هناك مشكل، اذا كانت الوثيقة في حاجة الي المراجعة سنعقد جلسة أخرى وتكون مفتوحة لمن اراد المشاركة برأيه».

وحول تغيير الحكومة من عدمه قال رئيس الجمهورية «هناك من يقول انه لابد من تغيير الحكومة لكن ليس هذا المهم، المهم والأساسي أن نتفق على السياسة التي سنطبقها ثم ننظر في من هو مؤهل أكثر لتنفيذها وله الأهلية الأكبر لتطبيقها وان وصلنا إلى أرضية مشتركة يتفق حولها الجميع ذلك هو الأهم وليس من الضروري ان كل حكومة قادرة على تنفيذ هذا البرنامج».

وبالفعل فقد توصل المجتمعون الى اقرار اعادة الوثيقة الى لجنة الخبراء التي ستجتمع اليوم لمراجعة الوثيقة والتوصل الى توافقات اكبر حول مضمونها ثم تقدم الى رئيس الجمهورية الذي سيعرضها مبدئيا يوم السبت المقبل على اجتماع ثان للرؤساء حسب ما اكدته الناطقة الرسمية باسم الاجتماع سعيدة قراش.

وحول مصير الحكومة فقد تم تاجيل التطرق الى هاته المسألة الى ما بعد التوافق على برنامج العمل او خارطة الانقاذ الاقتصادي والتي ستحدد هيكلة الحكومة وتركيبتها.

وفي الاتجاه ذاته فقد اكد رئيس حركة النهضة الاستاذ راشد الغنوشي انه هناك مراجعات يجب ان تدخل على مشروع وثيقة قرطاج 2 ستشرف عليها لجنة الخبراء ثم تعيدها الى رئيس الجمهورية.

وحول موقفهم من التحوير الوزاري قال رئيس حركة النهضة ان حزبه مع التوافق وحريص على دعم كل التوافقات التي ستحصل من اجل مصلحة البلاد.

ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الاتحاد سيكون دائما الى جانب المصلحة الوطنية.

تغطية عبد الرؤوف بالي