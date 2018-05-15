"إنا لله وإنّا إليه راجعون"

تنعى عائلات عمران، والصالحي والغانمي والتيزاوي ومعلّى والنابلي والكافي والدخلاوي وبولكباش ومحجوب والحامدي والمدلّجي والزموري وميهوب وسلتان وبلحاج

وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور

كمال بن الصادق عمران

الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الاثنين 28 شعبان 1439 الموافق لـ14 ماي 2018.

ويتمّ الدفن اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1439 الموافق لـ15 ماي 2018 بمقبرة الزلاّج إثر صلاة العصر.

وينطلق موكب الجنازة من مقرّ سكناه الكائن بنهج أسد بن الفرات عدد10 سيدي داود طريق المرسى على الساعة الثالثة بعد الزوال.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه ومحبّيه الصبر والسلوان.