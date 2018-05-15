"إنا لله وإنّا إليه راجعون"

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تنعى عائلات عمران، والصالحي والغانمي والتيزاوي ومعلّى والنابلي والكافي والدخلاوي وبولكباش ومحجوب والحامدي والمدلّجي والزموري وميهوب وسلتان وبلحاج
وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور
كمال بن الصادق عمران
الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الاثنين 28 شعبان 1439 الموافق لـ14 ماي 2018.
ويتمّ الدفن اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1439 الموافق لـ15 ماي 2018 بمقبرة الزلاّج إثر صلاة العصر.
وينطلق موكب الجنازة من مقرّ سكناه الكائن بنهج أسد بن الفرات عدد10 سيدي داود طريق المرسى على الساعة الثالثة بعد الزوال.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه ومحبّيه الصبر والسلوان.
تنعى عائلات عمران، والصالحي والغانمي والتيزاوي ومعلّى والنابلي والكافي والدخلاوي وبولكباش ومحجوب والحامدي والمدلّجي والزموري وميهوب وسلتان وبلحاج
وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور
كمال بن الصادق عمران
الذي وافاه الأجل المحتوم يوم الاثنين 28 شعبان 1439 الموافق لـ14 ماي 2018.
ويتمّ الدفن اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1439 الموافق لـ15 ماي 2018 بمقبرة الزلاّج إثر صلاة العصر.
وينطلق موكب الجنازة من مقرّ سكناه الكائن بنهج أسد بن الفرات عدد10 سيدي داود طريق المرسى على الساعة الثالثة بعد الزوال.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه ومحبّيه الصبر والسلوان.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-