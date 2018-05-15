34 طعنا أمام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة

تونس : الشروق :

أفاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل والاعلام في تصريح لـ"الشروق" بأنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ أمس الإثنين 14 ماي 2018 أربعة وثلاثين (34) طعنا في إطار النّزاع المتعلّق بنتائج الانتخابات البلديّة.

وقد تعلقت باثنين وعشرين (22) طعنا مقدّما من قائمات حزبيّة

وستّة (6) طعون مقدّمة من قائمات مستقلّة

و ستّة (6) طعون مقدّمة من الغير.

هذا وقد تعهّدت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس العاصمة بالطّعون المذكورة طبق أحكام الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه و إتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017.

ولاحظ القاضي بوقرة أنّ طور التّحقيق والمرافعة والنّطق بالأحكام والاعلام بها في خصوص الطّعون المنشورة لدى الدّوائر المذكورة سيستمرّ فترة أحد عشر (11) يوما على أقصى تقدير، على أن ينطلق إثر ذلك طور التّقاضي الثّاني أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي سالف الذّكر.

ايمان بن عزيزة