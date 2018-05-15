34 طعنا أمام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة

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تونس : الشروق :
أفاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل والاعلام في تصريح لـ"الشروق" بأنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ أمس الإثنين 14 ماي 2018 أربعة وثلاثين (34) طعنا في إطار النّزاع المتعلّق بنتائج الانتخابات البلديّة.
وقد تعلقت باثنين وعشرين (22) طعنا مقدّما من قائمات حزبيّة
وستّة (6) طعون مقدّمة من قائمات مستقلّة
و ستّة (6) طعون مقدّمة من الغير.
هذا وقد تعهّدت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس العاصمة بالطّعون المذكورة طبق أحكام الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه و إتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017.
ولاحظ القاضي بوقرة أنّ طور التّحقيق والمرافعة والنّطق بالأحكام والاعلام بها في خصوص الطّعون المنشورة لدى الدّوائر المذكورة سيستمرّ فترة أحد عشر (11) يوما على أقصى تقدير، على أن ينطلق إثر ذلك طور التّقاضي الثّاني أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي سالف الذّكر.
تونس : الشروق :
أفاد القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل والاعلام في تصريح لـ"الشروق" بأنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ أمس الإثنين 14 ماي 2018 أربعة وثلاثين (34) طعنا في إطار النّزاع المتعلّق بنتائج الانتخابات البلديّة.
وقد تعلقت باثنين وعشرين (22) طعنا مقدّما من قائمات حزبيّة
وستّة (6) طعون مقدّمة من قائمات مستقلّة
و ستّة (6) طعون مقدّمة من الغير.
هذا وقد تعهّدت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس العاصمة بالطّعون المذكورة طبق أحكام الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تم تنقيحه و إتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017.
ولاحظ القاضي بوقرة أنّ طور التّحقيق والمرافعة والنّطق بالأحكام والاعلام بها في خصوص الطّعون المنشورة لدى الدّوائر المذكورة سيستمرّ فترة أحد عشر (11) يوما على أقصى تقدير، على أن ينطلق إثر ذلك طور التّقاضي الثّاني أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي سالف الذّكر.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-