ممثلون عن أكثر من 1900 قائمة سيحكمون البلديات:خلافات ومعارك البرلمان تُخيّم على المجالس البلدية؟

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية عن انتخاب مجالس بلدية مُتعددة «الألوان». وهو ما يحيل الى صورة مجلس نواب الشعب الذي كانت تركيبته بدورها مختلطة.

تونس «الشروق»

لم تسفر الانتخابات البلدية الأخيرة عن حصول طرف وحيد على أغلبية مريحة داخل الاغلبية الساحقة من المجالس البلدية المنتخبة باستثناء عدد قليل من الدوائر البلدية حصلت فيها قائمات النداء او النهضة على نسبة فاقت 50 بالمائة من المقاعد.

هذه الصورة أحالت الملاحظين الى ما حصل مباشرة اثر الانتخابات التشريعية سنة 2014. حيث لم يتمكن اي طرف من الحصول على أغلبية تفوق 50 بالمائة من جملة المقاعد. وبالتالي فإن ما حصل طيلة الاعوام داخل البرلمان من خلافات مطولة وصعوبات في التوافق و»معارك» وتعطيلات مختلفة قد يتكرر داخل أغلب المجالس البلدية والجهوية.

نظام انتخابي

كان من الطبيعي أن تكون النتائج في اغلب الدوائر على النحو المذكور اي ان الاصوات توزعت بين أكثر من قائمة. وهو ما انعكس على عدد المقاعد التي كانت بدورها مقسمة على عدة قائمات مترشحة وذلك بالنظر الى النظام الانتخابي المعمول به. وينصّ القانون الانتخابي في الفصل 117 خامسا على ان توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. وهذا النظام يُمكن من تمثيل أكبر عدد من المترشّحين. حيث يتحصّل كل طرف مترشح على عدد من المقاعد وفق عدد الأصوات التي حصل عليها. وإذا بقيت مقاعد لم توزع يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

وستؤثر هذه الصورة حتما على العمل داخل المجالس البلدية خاصة عند المرور الى المراحل الحاسمة التي ستتطلب اتخاذ القرارات المحلية الهامة التي تتطلب تصويتا عليها بالأغلبية داخل المجالس. فالاختلافات ستحصل دون شك بين مكونات المجلس البلدي الواحد لأسباب سياسية حزبية أو فكرية أو احيانا لمصالح ضيقة. فالمشهد السياسي العام القائم حاليا اتسم طيلة السنوات الماضية بخلافات واختلافات عديدة على مستوى مجلس نواب الشعب بلغت حد محاولات تبادل العنف بين بعض النواب او تبادل التهديدات والشتائم والاتهامات على المنابر الاعلامية أو تحت قبة البرلمان والتشهير بخصوصيات الحياة الخاصة او العائلية . وهو ما قد يُلقي بظلاله على المجالس البلدية التي ستكون بدورها مختلطة سياسيا وهو ما سيؤثر سلبا على تجربة الحكم المحلي..

تعطيلات

كل ذلك سيجعل المجلس البلدي لا يتوصل الى اتخاذ القرارات بالسهولة التي يتوقعها البعض. وهو ما قد يتسبب في بعض التعطيلات للعمل البلدي اذا لم يحصل التوافق المطلوب بين المستشارين داخل المجلس ولم يقع التصويت بالاغلبية التي يفرضها القانون الجديد للجماعات المحلية على القرارات الهامة والمصيرية للجهة.. وهو ما سيحيل التونسيين مرة اخرى الى ما حصل خلال الاعوام الماضية من تعطيلات داخل مجلس نواب الشعب لقوانين هامة لم يقع التصويت عليها الى الآن او وقع التصويت عليها بصعوبة كبرى ووسط أجواء من الاحتقان والفوضى داخل البرلمان وخارجه او تطلبت جهودا كبرى من لجنة التوافقات او توافقات «من الحجم الكبير» بين اطراف سياسية وحزبية فاعلة. وكل ذلك يثير جملة من المخاوف حول امكانية تعطل العمل البلدي وتعطل تجربة الحكم المحلي بشكل عام والذي يعول عليه اغلب التونسيين لتحسين الأوضاع وظروف العيش في الجهات.

تحالفات وتوافقات

هذه المخاوف يمكن التقليص من حدّتها في صورة توجه الاطراف المختلفة المكونة للمجالس البلدية إما الى آلية التحالف أو إلى آلية التوافق.

فالتحالف يبدو مُمكنا خاصة بين الطرفين الاولين في اغلب الدوائر من حيث عدد المقاعد (نداء تونس والنهضة) على غرار ما حصل بعد تشريعية 2014 عندما تقاربا برلمانيا وايضا على مستوى الحكومة. ويرى المتابعون انه لا مفر لكلا الطرفين من تكرار خيار التحالف مع امكانية تدعيمه بتحالفات اخرى في المجالس البلدية التي تحتل فيها مكونات سياسية اخرى عددا محترما من المقاعد على غرار المستقلين والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وبنسبة اقل حركة مشروع تونس وحركة الشعب وآفاق تونس وحراك تونس الارادة والاتحاد المدني والحزب الدستوري الحر.. كما تبقى فرضية استقطاب المُستقلين من حزبي النهضة والنداء قائمة بدورها لتعزيز التقارب والتوافق داخل المجالس البلدية.

وعلى صعيد آخر، يطرح البعض فكرة تكرار تجربة «لجنة التوافقات البرلمانية» بالنسبة للمجالس البلدية لتعمل على تقريب وجهات النظر وعلى تجاوز الخلافات التي قد تتسبب في تعطيلات وتمس من المصلحة الوطنية او مصلحة الجهة المعنية.

93 بالمائة من القائمات تحصلت على مقاعد

1939 قائمة من جملة 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تحصلت على مقاعد في الدوائر البلدية التي ترشحت بها. حيث بلغت نسبة القائمات المتحصلة على مقاعد 93.49 بالمائة. وهو ما يعني أن «التشكيلات» داخل المجالس البلدية ستكون متنوعة للغاية مما سيتسبب حتما في حصول خلافات ما لم تحصل تحالفات او توافقات. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد أكد أنّ المشهد السياسي الذي أنتجته انتخابات 2014 سيتواصل بين النهضة والنداء ما بعد بلديات 2018، في الاطار التوافقي. واعتبر أن سياسة التوافق قادت البلاد إلى «محطة الأمان»، معترفا بأن القانون الانتخابي لا يسمح إلا نادرا لأي حزب بنيل الأغلبية المطلقة في إحدى الدوائر وأنه لا يمكن للقرارات في المجالس البلدية أن تصدر دون توافق» حسب تعبيره.

أغلبيات مطلوبة في عمل المجالس البلدية

- ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء بالأغلبية المطلقة للأصوات.

- لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

- يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضمّ كل أعضائه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

- للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه.

- يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.

فاضل الطياشي