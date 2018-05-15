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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
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الأولى
لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018 | 08:18

شهدت مخيمات لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق قطاع غزة وتزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة، بدعوة من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونظم أبناء المخيمات، أمس الإثنين، مسيرات غاضبة واعتصامات داخل المخيمات وأمام مقرات المنظمات الدولية العاملة في لبنان استنكارًا لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وعبر المشاركون عن تضامنهم ودعمهم لصمود شعبنا داخل الوطن، مؤكدين وحدة المصير بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وتمسكهم بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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الأولى
لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018 | 08:18

شهدت مخيمات لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق قطاع غزة وتزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة، بدعوة من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونظم أبناء المخيمات، أمس الإثنين، مسيرات غاضبة واعتصامات داخل المخيمات وأمام مقرات المنظمات الدولية العاملة في لبنان استنكارًا لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وعبر المشاركون عن تضامنهم ودعمهم لصمود شعبنا داخل الوطن، مؤكدين وحدة المصير بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وتمسكهم بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018 السّاعة 08:18
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نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 السّاعة 08:00
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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