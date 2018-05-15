لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية

شهدت مخيمات لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق قطاع غزة وتزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة، بدعوة من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونظم أبناء المخيمات، أمس الإثنين، مسيرات غاضبة واعتصامات داخل المخيمات وأمام مقرات المنظمات الدولية العاملة في لبنان استنكارًا لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وعبر المشاركون عن تضامنهم ودعمهم لصمود شعبنا داخل الوطن، مؤكدين وحدة المصير بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وتمسكهم بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.