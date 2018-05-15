في60 ثانية

-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
أكبر مسلخ للحوم الحمراء
أعطي امس الاثنين كل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اشارة انطلاق عمل اكبر مسلخ للحوم الحمراء بتونس وتحديدا في معتمدية اولاد الشامخ من ولاية المهدية. ويتميز هذا المسلخ بمواصفات عالمية ليعتبر الثاني من نوعه فى افريقيا بعد المسلخ الاول الموجود بجوهانسبورغ بجنوب افريقيا.
التحقيق في شبهة فساد
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أقوال المديرة العامة لإذاعة شمس اف ام نجوى الرحوي باعتبارها الممثل القانوني للمؤسسة، وذلك لتسجيل تصريحاتها بخصوص الشكاية التي رفعتها ضد المدير العام السابق لطفي زغدانة في شبهة فساد والتلاعب بأموال الإذاعة.ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة وكل من ستكشف عنه الأبحاث.
الإطاحة بشبكة لسرقة الهواتف
تمكنت قوات الأمن بحمام سوسة امس من الإطاحة بشبكة متكونة من 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 25 و30 سنة مختصة في سرقة الهواتف المحمولة من الأسواق والفضاءات التجارية. وتم حجز 5 هواتف محمولة لدى الموقوفات.
انبعاث غازات ودخان من الارض
زار صباح امس، فريق من الادارة الجهوية للبيئة بالقيروان منطقة المتبسطة التي كشفت بها انبعاثات غازية ودخان متصاعدين منذ يومين وقد تمت معاينة الوضع من أجل البحث عن تفسير علمي للظاهرة. وأكد المدير الجهوي للبيئة بالقيروان محمد المهدي النخلي ، في تصريح إذاعي ، انه تمت ملاحظة وجود رائحة الكبريت في إشارة الى الغاز المنبعث .
أكبر مسلخ للحوم الحمراء
أعطي امس الاثنين كل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اشارة انطلاق عمل اكبر مسلخ للحوم الحمراء بتونس وتحديدا في معتمدية اولاد الشامخ من ولاية المهدية. ويتميز هذا المسلخ بمواصفات عالمية ليعتبر الثاني من نوعه فى افريقيا بعد المسلخ الاول الموجود بجوهانسبورغ بجنوب افريقيا.
التحقيق في شبهة فساد
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أقوال المديرة العامة لإذاعة شمس اف ام نجوى الرحوي باعتبارها الممثل القانوني للمؤسسة، وذلك لتسجيل تصريحاتها بخصوص الشكاية التي رفعتها ضد المدير العام السابق لطفي زغدانة في شبهة فساد والتلاعب بأموال الإذاعة.ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة وكل من ستكشف عنه الأبحاث.
الإطاحة بشبكة لسرقة الهواتف
تمكنت قوات الأمن بحمام سوسة امس من الإطاحة بشبكة متكونة من 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 25 و30 سنة مختصة في سرقة الهواتف المحمولة من الأسواق والفضاءات التجارية. وتم حجز 5 هواتف محمولة لدى الموقوفات.
انبعاث غازات ودخان من الارض
زار صباح امس، فريق من الادارة الجهوية للبيئة بالقيروان منطقة المتبسطة التي كشفت بها انبعاثات غازية ودخان متصاعدين منذ يومين وقد تمت معاينة الوضع من أجل البحث عن تفسير علمي للظاهرة. وأكد المدير الجهوي للبيئة بالقيروان محمد المهدي النخلي ، في تصريح إذاعي ، انه تمت ملاحظة وجود رائحة الكبريت في إشارة الى الغاز المنبعث .
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-