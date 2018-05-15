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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أكبر مسلخ للحوم الحمراء
أعطي امس الاثنين كل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اشارة انطلاق عمل اكبر مسلخ للحوم الحمراء بتونس وتحديدا في معتمدية اولاد الشامخ من ولاية المهدية. ويتميز هذا المسلخ بمواصفات عالمية ليعتبر الثاني من نوعه فى افريقيا بعد المسلخ الاول الموجود بجوهانسبورغ بجنوب افريقيا.

التحقيق في شبهة فساد
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أقوال المديرة العامة لإذاعة شمس اف ام نجوى الرحوي باعتبارها الممثل القانوني للمؤسسة، وذلك لتسجيل تصريحاتها بخصوص الشكاية التي رفعتها ضد المدير العام السابق لطفي زغدانة في شبهة فساد والتلاعب بأموال الإذاعة.ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة وكل من ستكشف عنه الأبحاث.

الإطاحة بشبكة لسرقة الهواتف
تمكنت قوات الأمن بحمام سوسة امس من الإطاحة بشبكة متكونة من 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 25 و30 سنة مختصة في سرقة الهواتف المحمولة من الأسواق والفضاءات التجارية. وتم حجز 5 هواتف محمولة لدى الموقوفات.

انبعاث غازات ودخان من الارض
زار صباح امس، فريق من الادارة الجهوية للبيئة بالقيروان منطقة المتبسطة التي كشفت بها انبعاثات غازية ودخان متصاعدين منذ يومين وقد تمت معاينة الوضع من أجل البحث عن تفسير علمي للظاهرة. وأكد المدير الجهوي للبيئة بالقيروان محمد المهدي النخلي ، في تصريح إذاعي ، انه تمت ملاحظة وجود رائحة الكبريت في إشارة الى الغاز المنبعث .

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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

أكبر مسلخ للحوم الحمراء
أعطي امس الاثنين كل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اشارة انطلاق عمل اكبر مسلخ للحوم الحمراء بتونس وتحديدا في معتمدية اولاد الشامخ من ولاية المهدية. ويتميز هذا المسلخ بمواصفات عالمية ليعتبر الثاني من نوعه فى افريقيا بعد المسلخ الاول الموجود بجوهانسبورغ بجنوب افريقيا.

التحقيق في شبهة فساد
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أقوال المديرة العامة لإذاعة شمس اف ام نجوى الرحوي باعتبارها الممثل القانوني للمؤسسة، وذلك لتسجيل تصريحاتها بخصوص الشكاية التي رفعتها ضد المدير العام السابق لطفي زغدانة في شبهة فساد والتلاعب بأموال الإذاعة.ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة وكل من ستكشف عنه الأبحاث.

الإطاحة بشبكة لسرقة الهواتف
تمكنت قوات الأمن بحمام سوسة امس من الإطاحة بشبكة متكونة من 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 25 و30 سنة مختصة في سرقة الهواتف المحمولة من الأسواق والفضاءات التجارية. وتم حجز 5 هواتف محمولة لدى الموقوفات.

انبعاث غازات ودخان من الارض
زار صباح امس، فريق من الادارة الجهوية للبيئة بالقيروان منطقة المتبسطة التي كشفت بها انبعاثات غازية ودخان متصاعدين منذ يومين وقد تمت معاينة الوضع من أجل البحث عن تفسير علمي للظاهرة. وأكد المدير الجهوي للبيئة بالقيروان محمد المهدي النخلي ، في تصريح إذاعي ، انه تمت ملاحظة وجود رائحة الكبريت في إشارة الى الغاز المنبعث .

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قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي امس، إن تونس اتفقت مع البنك الدولي على مجموعة من الإصلاحات...
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عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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