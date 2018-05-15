تقلّص عجز الميزان التجاري بـ4%

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكّد وزير التجارة عمر الباهي امس بالمهدية أنّ الميزان التجاري سجل في الثلث الأول من سنة 2018 تطورا بــ6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليبلغ مستوى 73 بالمائة ليتقلص مستوى عجزه بـ4 نقاط.وأعلن الباهي تطور التصدير بنسبة 32% والتوريد بنسبة 20%.

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