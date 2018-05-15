مجلس المنافسة يوضح

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس المنافسة، محمد عيادي، امس أن قرار الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، القاضي بالترفيع بنسبة 30 بالمائة في تعريفات العمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين في صندوق التأمين على المرض، الذي تم إعلانه مؤخّرا، قرار محظور ومخلّ بقانون المنافسة على معنى الفصل 5، مشددا على أن تحديد الأسعار يخضع لقاعدة العرض والطلب ولا يمكن الإنفراد بهذه القرارات.