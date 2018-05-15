وقف اتفاقية بين الكنام وأطباء الأسنان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكّد المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، إيقاف العمل بالإتفاقية الممضاة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ‹›الكنام›› منذ سنة 2016. وأوضح رئيس النقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة أن النقابة تطالب بإقرار تعريفة جديدة تتلاءم والمصاريف المشطة التي يتطلبها القطاع.

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