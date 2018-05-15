القبض على أشخاص بحوزتهم أقراص مخدّرة

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الاثنين 14 ماي 2018، بأن منطقة الأمن الوطني بالبحيرة ولاية تونس تمكنت أمس من القبض على شخصين جزائريّين وامرأة مغربيّة تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة كانوا على متن سيّارة وبحوزتهم 2358 قرصا مخدّرا. واضافت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.