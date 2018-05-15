الخطوط الافريقية تفتح مكتبها الرئيسي في تونس

أعلنت أمس شركة الخطوط الجوية الافريقية المملوكة من الدولة الليبية عن افتتاح مقرها الجديد بضفاف البحيرة 1 والذي سيضم مقرها الاجتماعي ومكتب المبيعات الرئيسي. وبالتوازي مع ذلك سيتواصل عمل بقية المكاتب الفرعية للشركة بكل من صفاقس والمنستير ومطار تونس قرطاج. وحضر حفل الافتتاح عدد من الضيوف التونسيين والليبيين. وقال أشرف يوسف بن عون المدير الاقليمي والممثل القانوني للشركة بمنطقة تونس ان الشركة تهدف الى مزيد دعم تواجدها في تونس والى تكثيف الرحلات بين تونس وليبيا ودعم الحركية التجارية والاقتصادية بين البلدين.