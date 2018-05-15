التعامل مع الشأن التربوي

ببادرة من وزارة التربية انطلقت امس بالحمامات فعاليات الملتقى الأول حول الإعلام والتعامل مع الشأن التربوي بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام التونسية ومن إطارات الوزارة .ولفت المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج الطيب الى أن هذا الملتقى يهدف بالخصوص الى تذليل الصعوبات المرتبطة بنفاذ الصحفي الى المعلومة في الملف التربوي .