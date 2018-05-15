عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استعدادا لموسم الصيف شهدت منطقة فجة الريح من ولاية بنزرت تنظيم عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق وحماية الثروة الغابية وذلك في اطار تفعيل المخطط الجهوي للجنة مجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ببنزرت.

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عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق استعدادا لموسم الصيف شهدت منطقة فجة الريح من ولاية بنزرت تنظيم عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق وحماية... المزيد >>