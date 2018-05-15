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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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عبد الحميد الرياحي
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الأخبار السياسية
إصلاحات اقتصادية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي  امس، إن تونس اتفقت مع البنك الدولي على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.وأكد العباسي، في تصريح أن البنك الدولي قدم مساعدات هامة لتونس وساعدها على تجاوز الظروف الصعبة لتأمين الانتقال الديمقراطي.وركز العباسي، على ضرورة وأهمية تكاثف المجهودات لضمان استقرار التوازنات المالية وخلق اقتصاد قوي .

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الأخبار السياسية
إصلاحات اقتصادية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي  امس، إن تونس اتفقت مع البنك الدولي على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.وأكد العباسي، في تصريح أن البنك الدولي قدم مساعدات هامة لتونس وساعدها على تجاوز الظروف الصعبة لتأمين الانتقال الديمقراطي.وركز العباسي، على ضرورة وأهمية تكاثف المجهودات لضمان استقرار التوازنات المالية وخلق اقتصاد قوي .

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لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي للأجانب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، امس2018، «إنه لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي››...
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إصلاحات اقتصادية
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي امس، إن تونس اتفقت مع البنك الدولي على مجموعة من الإصلاحات...
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عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
استعدادا لموسم الصيف شهدت منطقة فجة الريح من ولاية بنزرت تنظيم عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق وحماية...
المزيد >>
التعامل مع الشأن التربوي
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
ببادرة من وزارة التربية انطلقت امس بالحمامات فعاليات الملتقى الأول حول الإعلام والتعامل مع الشأن التربوي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
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