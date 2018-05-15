لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي للأجانب

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، امس2018، «إنه لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي›› للأجانب، ‹›باعتباره موروث الاجيال القادمة وسلة غذاء المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا››. وأضاف أن ‹› تملّك الاجانب للعقارات الفلاحية في تونس مسألة غير مطروحة ومستحيلة لأن القانون التونسي يمنع هذا الاجراء›› .