لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي للأجانب
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20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
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19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
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19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
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18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
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17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
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17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
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17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
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واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي للأجانب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، امس2018، «إنه لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي›› للأجانب، ‹›باعتباره موروث الاجيال القادمة وسلة غذاء المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا››. وأضاف أن ‹› تملّك الاجانب للعقارات الفلاحية في تونس مسألة غير مطروحة ومستحيلة لأن القانون التونسي يمنع هذا الاجراء›› .
لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي للأجانب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، امس2018، «إنه لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي››...المزيد >>
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15 ماي 2018 السّاعة 21:00
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لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي للأجانب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، امس2018، «إنه لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي›› للأجانب، ‹›باعتباره موروث الاجيال القادمة وسلة غذاء المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا››. وأضاف أن ‹› تملّك الاجانب للعقارات الفلاحية في تونس مسألة غير مطروحة ومستحيلة لأن القانون التونسي يمنع هذا الاجراء›› .
لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي للأجانب
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، امس2018، «إنه لا مجال للتفريط في ملك الدولة الفلاحي››...المزيد >>
إصلاحات اقتصادية
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي امس، إن تونس اتفقت مع البنك الدولي على مجموعة من الإصلاحات...المزيد >>
عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
استعدادا لموسم الصيف شهدت منطقة فجة الريح من ولاية بنزرت تنظيم عملية بيضاء في مجال التصدي للحرائق وحماية...المزيد >>
التعامل مع الشأن التربوي
15 ماي 2018 السّاعة 21:00
ببادرة من وزارة التربية انطلقت امس بالحمامات فعاليات الملتقى الأول حول الإعلام والتعامل مع الشأن التربوي...المزيد >>
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
عبد الحميد الرياحيخطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...المزيد >>
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