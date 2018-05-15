نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار

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نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع مهربة على متن شاحنة ثقيلة بالطريق الوطنية عدد 1 بقيمة 274الف دينار متمثلة في 17الف علبة سجائر أجنبية و4500علبة معسل و5000شاحن هواتف جوالة

وقد تم تحرير محضر في الغرض وايداع البضائع بمركز الحجز .