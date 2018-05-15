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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
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الأولى
نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 | 08:00

نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع مهربة على متن شاحنة ثقيلة بالطريق الوطنية عدد 1 بقيمة 274الف دينار  متمثلة في 17الف علبة سجائر أجنبية و4500علبة معسل و5000شاحن هواتف جوالة 

وقد تم تحرير محضر في الغرض وايداع البضائع بمركز الحجز .

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نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
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نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع...
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الأولى
نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 | 08:00

نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع مهربة على متن شاحنة ثقيلة بالطريق الوطنية عدد 1 بقيمة 274الف دينار  متمثلة في 17الف علبة سجائر أجنبية و4500علبة معسل و5000شاحن هواتف جوالة 

وقد تم تحرير محضر في الغرض وايداع البضائع بمركز الحجز .

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الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018 السّاعة 08:39
أكد الامارات أنه سيتم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى...
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لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018 السّاعة 08:18
شهدت مخيمات لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة...
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نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 السّاعة 08:00
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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