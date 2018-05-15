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نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع مهربة على متن شاحنة ثقيلة بالطريق الوطنية عدد 1 بقيمة 274الف دينار متمثلة في 17الف علبة سجائر أجنبية و4500علبة معسل و5000شاحن هواتف جوالة
وقد تم تحرير محضر في الغرض وايداع البضائع بمركز الحجز .
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نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 السّاعة 08:00
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع...المزيد >>
نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع مهربة على متن شاحنة ثقيلة بالطريق الوطنية عدد 1 بقيمة 274الف دينار متمثلة في 17الف علبة سجائر أجنبية و4500علبة معسل و5000شاحن هواتف جوالة
وقد تم تحرير محضر في الغرض وايداع البضائع بمركز الحجز .
مدير أيام قرطاج السينمائية: مدينة الثقافة ستحتضن حفليْ الافتتاح والاختتام والهند ضيف شرف...
15 ماي 2018 السّاعة 09:12
أعلن مدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عيّاد عن تنظيم حفليْ الافتتاح والاختتام للدورة 29 لهذه التظاهرة...المزيد >>
الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018 السّاعة 08:39
أكد الامارات أنه سيتم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى...المزيد >>
لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018 السّاعة 08:18
شهدت مخيمات لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة...المزيد >>
نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 السّاعة 08:00
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع...المزيد >>
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
00:33كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!
15 ماي 2018
-
00:20ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة
15 ماي 2018
-
23:47تصريحات كوشنير عن وصاية إسرائيل على القدس تغضب عمّان
14 ماي 2018
-
-
22:38ميلانيا ترامب تخضع لعملية جراحية
14 ماي 2018
-
-
22:27جلمة: تواصل الاحتجاجات وعشرات الإصابات في صفوف الأمنيين والمواطنين
14 ماي 2018
-
22:09أندية أوروبية بقيت في الدرجة الأولى طوال تاريخها..تعرّف إليها
14 ماي 2018
-
21:48رسمي: روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الايطالي
14 ماي 2018
-
21:41تونس تدين عمليات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية للفلسطينيين
14 ماي 2018
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
النوري الصلحول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...المزيد >>
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