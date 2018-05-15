سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام

سيدي بوزيد - الشروق أون لاين- قيس عماري: تدخل اليوم معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد في اضراب عام احتجاجي دعا إليه المجلس المحلي للشغل على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة امس وما رافقها من مواجهات تواصلت الى ساعات متأخرة من مساء امس.

ويذكر ان مدينة جلمة عاشت امس الاثنين مواجهات بين الاهالي و الوحدات الامنية على اثر تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة.

وقد اسفرت المواجهات عن إصابة عدد من المواطنين وكذلك الامنيين.