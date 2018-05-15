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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
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الأولى
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018 | 07:12

دعا العاهل السعودي المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع.

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس لصحيفة "عكاظ"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز تساءل فيه للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع قائلا: "كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم".

ونقلت الصحيفة عن السديس إشارته إلى أن "هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم".

من جانب آخر، شدد المسؤول السعودي خلال لقاء إعلامي أمس على أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا تسمح القيادة والمسؤولون من بعدهم بأن يمسه أحد، كما تمنع المظاهرات والمسيرات، فليس هناك مجال لرفع الشعارات السياسية، مؤكدا خلو جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام من الأحزاب والجماعات المتطرفة".

ولفت السديس في هذا السياق إلى أن "المملكة تعاني تحديات كبيرة من حاقدين وحاسدين لرسالتها ودورها في خدمة الحرمين الشريفين، وعلينا أن نضع أيدينا في أيدي ولاة الأمر، ونحذر من الفرقة تحت مسميات سياسية أو طائفية".

وأوضح أيضا أن "مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف سيرى النور قريبا"، لافتا إلى "وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك".

 

المصدر: عكاظ
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الأولى
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018 | 07:12

دعا العاهل السعودي المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع.

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس لصحيفة "عكاظ"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز تساءل فيه للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع قائلا: "كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم".

ونقلت الصحيفة عن السديس إشارته إلى أن "هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم".

من جانب آخر، شدد المسؤول السعودي خلال لقاء إعلامي أمس على أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا تسمح القيادة والمسؤولون من بعدهم بأن يمسه أحد، كما تمنع المظاهرات والمسيرات، فليس هناك مجال لرفع الشعارات السياسية، مؤكدا خلو جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام من الأحزاب والجماعات المتطرفة".

ولفت السديس في هذا السياق إلى أن "المملكة تعاني تحديات كبيرة من حاقدين وحاسدين لرسالتها ودورها في خدمة الحرمين الشريفين، وعلينا أن نضع أيدينا في أيدي ولاة الأمر، ونحذر من الفرقة تحت مسميات سياسية أو طائفية".

وأوضح أيضا أن "مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف سيرى النور قريبا"، لافتا إلى "وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك".

 

المصدر: عكاظ
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