العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم

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دعا العاهل السعودي المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع.
وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس لصحيفة "عكاظ"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز تساءل فيه للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع قائلا: "كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم".
ونقلت الصحيفة عن السديس إشارته إلى أن "هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم".
من جانب آخر، شدد المسؤول السعودي خلال لقاء إعلامي أمس على أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا تسمح القيادة والمسؤولون من بعدهم بأن يمسه أحد، كما تمنع المظاهرات والمسيرات، فليس هناك مجال لرفع الشعارات السياسية، مؤكدا خلو جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام من الأحزاب والجماعات المتطرفة".
ولفت السديس في هذا السياق إلى أن "المملكة تعاني تحديات كبيرة من حاقدين وحاسدين لرسالتها ودورها في خدمة الحرمين الشريفين، وعلينا أن نضع أيدينا في أيدي ولاة الأمر، ونحذر من الفرقة تحت مسميات سياسية أو طائفية".
وأوضح أيضا أن "مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف سيرى النور قريبا"، لافتا إلى "وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك".
دعا العاهل السعودي المسؤولين إلى المحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع.
وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس لصحيفة "عكاظ"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز تساءل فيه للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع قائلا: "كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم".
ونقلت الصحيفة عن السديس إشارته إلى أن "هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم".
من جانب آخر، شدد المسؤول السعودي خلال لقاء إعلامي أمس على أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا تسمح القيادة والمسؤولون من بعدهم بأن يمسه أحد، كما تمنع المظاهرات والمسيرات، فليس هناك مجال لرفع الشعارات السياسية، مؤكدا خلو جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام من الأحزاب والجماعات المتطرفة".
ولفت السديس في هذا السياق إلى أن "المملكة تعاني تحديات كبيرة من حاقدين وحاسدين لرسالتها ودورها في خدمة الحرمين الشريفين، وعلينا أن نضع أيدينا في أيدي ولاة الأمر، ونحذر من الفرقة تحت مسميات سياسية أو طائفية".
وأوضح أيضا أن "مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف سيرى النور قريبا"، لافتا إلى "وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك".
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
00:33كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!
15 ماي 2018
-
00:20ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة
15 ماي 2018
-
23:47تصريحات كوشنير عن وصاية إسرائيل على القدس تغضب عمّان
14 ماي 2018
-
-
22:38ميلانيا ترامب تخضع لعملية جراحية
14 ماي 2018
-
-
22:27جلمة: تواصل الاحتجاجات وعشرات الإصابات في صفوف الأمنيين والمواطنين
14 ماي 2018
-
22:09أندية أوروبية بقيت في الدرجة الأولى طوال تاريخها..تعرّف إليها
14 ماي 2018
-
21:48رسمي: روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الايطالي
14 ماي 2018
-
21:41تونس تدين عمليات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية للفلسطينيين
14 ماي 2018
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018