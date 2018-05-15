إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة

فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحق الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي، على خلفية التلاعب بنتائج المباريات.

وطلب الاتحاد السعودي من نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حذف اسم فهد المرداسي من قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، وذلك قبل شهر من انطلاق المونديال.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أصدر قرارا باستبعاد فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك، وتحويله إلى المباحث الإدارية، وكلف الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ بقيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي، يوم السبت الماضي، على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.

ولم يعلن الاتحاد السعودي حينها سبب قراره المفاجئ باستبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، لكن مصادر قريبة من أصحاب القرار، تحدثت عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات "مشبوهة" بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.

وفهد المرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين اختارهم الاتحاد الدولي ضمن قائمة الحكام التي ستدير مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف.

المصدر: "Reuters"