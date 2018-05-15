إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة

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فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحق الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي، على خلفية التلاعب بنتائج المباريات.
وطلب الاتحاد السعودي من نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حذف اسم فهد المرداسي من قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، وذلك قبل شهر من انطلاق المونديال.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أصدر قرارا باستبعاد فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك، وتحويله إلى المباحث الإدارية، وكلف الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ بقيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي، يوم السبت الماضي، على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.
ولم يعلن الاتحاد السعودي حينها سبب قراره المفاجئ باستبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، لكن مصادر قريبة من أصحاب القرار، تحدثت عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات "مشبوهة" بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.
وفهد المرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين اختارهم الاتحاد الدولي ضمن قائمة الحكام التي ستدير مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف.
فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحق الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي، على خلفية التلاعب بنتائج المباريات.
وطلب الاتحاد السعودي من نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حذف اسم فهد المرداسي من قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، وذلك قبل شهر من انطلاق المونديال.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أصدر قرارا باستبعاد فهد المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك، وتحويله إلى المباحث الإدارية، وكلف الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ بقيادة المباراة بين الاتحاد والفيصلي، يوم السبت الماضي، على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة.
ولم يعلن الاتحاد السعودي حينها سبب قراره المفاجئ باستبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، لكن مصادر قريبة من أصحاب القرار، تحدثت عن أن السبب يعود لتواصل الحكم مع أحد رؤساء طرفي المباراة النهائية، ووجود مكالمات هاتفية ومحادثات "مشبوهة" بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدم الأدلة والإثباتات.
وفهد المرداسي هو أحد حكام الساحة العرب الخمسة الذين اختارهم الاتحاد الدولي ضمن قائمة الحكام التي ستدير مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف.
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
00:33كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!
15 ماي 2018
-
00:20ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة
15 ماي 2018
-
23:47تصريحات كوشنير عن وصاية إسرائيل على القدس تغضب عمّان
14 ماي 2018
-
-
22:38ميلانيا ترامب تخضع لعملية جراحية
14 ماي 2018
-
-
22:27جلمة: تواصل الاحتجاجات وعشرات الإصابات في صفوف الأمنيين والمواطنين
14 ماي 2018
-
22:09أندية أوروبية بقيت في الدرجة الأولى طوال تاريخها..تعرّف إليها
14 ماي 2018
-
21:48رسمي: روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الايطالي
14 ماي 2018
-
21:41تونس تدين عمليات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية للفلسطينيين
14 ماي 2018
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018