الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أحزاب تونسية تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتندّد بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 كمال عمران في ذمّة الله بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس... 29 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
الأولى
أحزاب تونسية تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتندّد بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة
15 ماي 2018 | 06:13

 أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية امس الاثنين، بيانات عبرت فيها عن تضامنها المطلق والمتواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة وعن تنديدها بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس المحتلة في الذكرى السبعين للنكبة.

ولاحظ حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" في بيان أن تحويل الولايات الأمريكية لسفارتها إلى القدس الشريف خارج أي إطار لأية عملية سلمية وفي خطوة أحادية الجانب "تعطي ضوءا أخضر جديدا للحكومة الصهيونية اليمينية المتشددة لاستباحة دماء وأراضي الشعب الفلسطيني".

من جهته حيا الحزب "الجمهوري" في بيان له صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقهم الثابت في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا التزامه بـ "مقاطعة كل أنشطة السفارة الأمريكية بتونس". ودعا كل التونسيين الشرفاء الى "الخروج والتعبير بكل السبل عن رفض القرار الأمريكي الظالم وإدانة كل الأنظمة العربية المتواطئة معه وفي مقدمتها أنظمة التطبيع والفساد الخليجية "، وفق ما جاء في نص البيان.

أما حزب "التيار الشعبي" فأكد من جهته، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، رفضه وإدانته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بنقل سفارة بلاده الى القدس الشريف، معتبرا القرار" عدوانا على الأمة العربية وجب التصدي له بكل السبل المتاحة"، حسب نص البيان.

أما حزب"حراك تونس الإرادة" فاعتبر، في بيان له، أن "خذلان الحكام العرب وتآمر البعض منهم في إطار ما سمي بصفقة القرن هو جريمة أكبر ضد الثوابت الفلسطينية وضد حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة".

ودعا الحزب عموم التونسيين والعرب والمسلمين للقيام بهبة لنصرة أهالي غزة والفلسطينيين جميعا ولنصرة القدس الشريف.

من جهته دعا حزب "حركة تونس الى الامام "الحكومة التونسية الى "التدخل الفوري واتخاذ مواقف وقرارات واضحة تعكس الموقف الشعبي في تونس من أجل التصدي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين وفي المنطقة العربية" .

تقرؤون أيضا
مدير أيام قرطاج السينمائية: مدينة الثقافة ستحتضن حفليْ الافتتاح والاختتام والهند ضيف شرف...
15 ماي 2018 السّاعة 09:12
أعلن مدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عيّاد عن تنظيم حفليْ الافتتاح والاختتام للدورة 29 لهذه التظاهرة...
المزيد >>
الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018 السّاعة 08:39
أكد الامارات أنه سيتم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى...
المزيد >>
لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018 السّاعة 08:18
شهدت مخيمات لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة...
المزيد >>
نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 السّاعة 08:00
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
أحزاب تونسية تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتندّد بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة
15 ماي 2018 | 06:13

 أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية امس الاثنين، بيانات عبرت فيها عن تضامنها المطلق والمتواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة وعن تنديدها بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس المحتلة في الذكرى السبعين للنكبة.

ولاحظ حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" في بيان أن تحويل الولايات الأمريكية لسفارتها إلى القدس الشريف خارج أي إطار لأية عملية سلمية وفي خطوة أحادية الجانب "تعطي ضوءا أخضر جديدا للحكومة الصهيونية اليمينية المتشددة لاستباحة دماء وأراضي الشعب الفلسطيني".

من جهته حيا الحزب "الجمهوري" في بيان له صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقهم الثابت في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا التزامه بـ "مقاطعة كل أنشطة السفارة الأمريكية بتونس". ودعا كل التونسيين الشرفاء الى "الخروج والتعبير بكل السبل عن رفض القرار الأمريكي الظالم وإدانة كل الأنظمة العربية المتواطئة معه وفي مقدمتها أنظمة التطبيع والفساد الخليجية "، وفق ما جاء في نص البيان.

أما حزب "التيار الشعبي" فأكد من جهته، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، رفضه وإدانته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بنقل سفارة بلاده الى القدس الشريف، معتبرا القرار" عدوانا على الأمة العربية وجب التصدي له بكل السبل المتاحة"، حسب نص البيان.

أما حزب"حراك تونس الإرادة" فاعتبر، في بيان له، أن "خذلان الحكام العرب وتآمر البعض منهم في إطار ما سمي بصفقة القرن هو جريمة أكبر ضد الثوابت الفلسطينية وضد حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة".

ودعا الحزب عموم التونسيين والعرب والمسلمين للقيام بهبة لنصرة أهالي غزة والفلسطينيين جميعا ولنصرة القدس الشريف.

من جهته دعا حزب "حركة تونس الى الامام "الحكومة التونسية الى "التدخل الفوري واتخاذ مواقف وقرارات واضحة تعكس الموقف الشعبي في تونس من أجل التصدي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين وفي المنطقة العربية" .

تقرؤون أيضا
مدير أيام قرطاج السينمائية: مدينة الثقافة ستحتضن حفليْ الافتتاح والاختتام والهند ضيف شرف...
15 ماي 2018 السّاعة 09:12
أعلن مدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عيّاد عن تنظيم حفليْ الافتتاح والاختتام للدورة 29 لهذه التظاهرة...
المزيد >>
الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018 السّاعة 08:39
أكد الامارات أنه سيتم إلزام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى...
المزيد >>
لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018 السّاعة 08:18
شهدت مخيمات لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة...
المزيد >>
نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018 السّاعة 08:00
نابل – الشروق اون لاين- خالد الهرقام: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بنابل مساء أمس من حجز بضائع...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... هالة مالكي قبل نهائي ذا فويس تكشف عن فضيحة بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 كمال عمران في ذمّة الله بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس أهداف مباراة النادي الأفريقي 4-1 النجم الساحلي | نهائي كأس... 29 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا لمونديال روسيا 2018
﻿