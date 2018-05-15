كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!

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وضع المختصون نوعين من الفئران الجرابية "المنتحرة جنسيا" على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في أستراليا، بسبب عادات التزاوج المحفوفة بالمخاطر.
ويحذر العلماء من أن antechinus الأسترالية ذات الذيول السوداء، هي واحدة من "الأنواع المتلاشية" في العالم، ليس فقط بسبب التغير المناخي وفقدان الموائل، بل لأنها تدفع نفسها إلى الموت حرفيا.
ويعود السبب إلى أنه بعد بلوغ ذكور antechinus سن النضج الجنسي، سرعان ما تتوقف عن صنع الحيوانات المنوية، لذا تتزاوج بدون توقف من أجل ضمان التكاثر. ويبدو أن هذه العملية تشير إلى عدم إدراكها لحالتها المهددة بالانقراض.
ومع ذلك، ونظرا للطبيعة الشاقة لسباق "الماراثون" الجنسي، والذي يمكن أن يستمر حتى 14 ساعة، فإن أجساد الذكور تنهار.
وتم اكتشاف النوعين الجرابيين منذ 5 سنوات فقط في قمم الجبال الضبابية، وذلك من قبل الدكتور أندرو بيكر، عالم الثدييات في كلية العلوم والهندسة بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا.
وأدرجت الحكومة الأسترالية رسميا هذه الحيوانات على القائمة المهددة بالانقراض، يوم الجمعة الفائت.
وضع المختصون نوعين من الفئران الجرابية "المنتحرة جنسيا" على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في أستراليا، بسبب عادات التزاوج المحفوفة بالمخاطر.
ويحذر العلماء من أن antechinus الأسترالية ذات الذيول السوداء، هي واحدة من "الأنواع المتلاشية" في العالم، ليس فقط بسبب التغير المناخي وفقدان الموائل، بل لأنها تدفع نفسها إلى الموت حرفيا.
ويعود السبب إلى أنه بعد بلوغ ذكور antechinus سن النضج الجنسي، سرعان ما تتوقف عن صنع الحيوانات المنوية، لذا تتزاوج بدون توقف من أجل ضمان التكاثر. ويبدو أن هذه العملية تشير إلى عدم إدراكها لحالتها المهددة بالانقراض.
ومع ذلك، ونظرا للطبيعة الشاقة لسباق "الماراثون" الجنسي، والذي يمكن أن يستمر حتى 14 ساعة، فإن أجساد الذكور تنهار.
وتم اكتشاف النوعين الجرابيين منذ 5 سنوات فقط في قمم الجبال الضبابية، وذلك من قبل الدكتور أندرو بيكر، عالم الثدييات في كلية العلوم والهندسة بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا.
وأدرجت الحكومة الأسترالية رسميا هذه الحيوانات على القائمة المهددة بالانقراض، يوم الجمعة الفائت.
-
00:33كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!
15 ماي 2018
-
00:20ماكرون يدين العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين في غزة
15 ماي 2018
-
23:47تصريحات كوشنير عن وصاية إسرائيل على القدس تغضب عمّان
14 ماي 2018
-
-
22:38ميلانيا ترامب تخضع لعملية جراحية
14 ماي 2018
-
-
22:27جلمة: تواصل الاحتجاجات وعشرات الإصابات في صفوف الأمنيين والمواطنين
14 ماي 2018
-
22:09أندية أوروبية بقيت في الدرجة الأولى طوال تاريخها..تعرّف إليها
14 ماي 2018
-
21:48رسمي: روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الايطالي
14 ماي 2018
-
21:41تونس تدين عمليات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية للفلسطينيين
14 ماي 2018
-
21:25افتتاح أول فرع مصرفي في العالم يعتمد الروبوتات بدل الموظفين
14 ماي 2018
-
21:21النفيضة: الإطاحة بعنصر فار في قضية ترويج عملة أجنبية
14 ماي 2018
-
20:57جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال
14 ماي 2018
-
20:47ريال مدريد يستهدف 4 صفقات بالميركاتو الصيفي
14 ماي 2018
-
20:2034طعنا امام المحكمة الإداريّة في إطار نزاع نتائج الانتخابات البلديّة
14 ماي 2018
-
20:01البرازيل تعلن قائمة النجوم لمونديال روسيا
14 ماي 2018
-
-
19:40قاضي التحقيق يستمع الى اقوال المديرة العامة لاذاعة "شمس اف ام"
14 ماي 2018
-
19:30تدشين مركز حرس نموذجي بمدينة فرنانة
14 ماي 2018
-