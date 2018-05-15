كائنات تقود نفسها للموت "جنسيا"!

وضع المختصون نوعين من الفئران الجرابية "المنتحرة جنسيا" على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في أستراليا، بسبب عادات التزاوج المحفوفة بالمخاطر.

ويحذر العلماء من أن antechinus الأسترالية ذات الذيول السوداء، هي واحدة من "الأنواع المتلاشية" في العالم، ليس فقط بسبب التغير المناخي وفقدان الموائل، بل لأنها تدفع نفسها إلى الموت حرفيا.

ويعود السبب إلى أنه بعد بلوغ ذكور antechinus سن النضج الجنسي، سرعان ما تتوقف عن صنع الحيوانات المنوية، لذا تتزاوج بدون توقف من أجل ضمان التكاثر. ويبدو أن هذه العملية تشير إلى عدم إدراكها لحالتها المهددة بالانقراض.

ومع ذلك، ونظرا للطبيعة الشاقة لسباق "الماراثون" الجنسي، والذي يمكن أن يستمر حتى 14 ساعة، فإن أجساد الذكور تنهار.

وتم اكتشاف النوعين الجرابيين منذ 5 سنوات فقط في قمم الجبال الضبابية، وذلك من قبل الدكتور أندرو بيكر، عالم الثدييات في كلية العلوم والهندسة بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا.

وأدرجت الحكومة الأسترالية رسميا هذه الحيوانات على القائمة المهددة بالانقراض، يوم الجمعة الفائت.